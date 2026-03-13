平成のアイコン「PIKO」がPLAZAに登場！今っぽさ満載の“平成かわいい”を詰め込んだ、限定のピンクコレクションに注目。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年3月15日(日)から4月16日(木)の期間、全国のPLAZAにて、「ピンク」のアイテムが集結するプロモーション「JUST PINK IT!」を開催。商品ラインアップのひとつとして、「PIKO(ピコ)」とのコラボレーションアイテムを展開します。

1994年にハワイで誕生し、90年代後半に爆発的ブームとなった「PIKO」。そんな平成の代表的サーフブランドがいま、「平成レトロ」を象徴するブランドとして再び脚光を浴びています。3月15日(日)より、全国のPLAZAにて、今っぽさ満載の“平成かわいい”を詰め込んだ、PIKOのアパレルグッズを限定販売します。

今回のコレクションのテーマカラーはピンク！大きなフロントロゴが目を引くタイダイTシャツや、ハワイっぽさたっぷりの派手柄イージーパンツなど、エネルギッシュな主役級アイテムがそろいます。さらに、ハイビスカスとロゴ刺繍をワンポイントで施した、バイカラーのキャップや、足元からリゾート気分を盛り上げるソックスまで、バリエーション豊かなピンクのラインアップが勢ぞろい。ひとつ取り入れるだけで、一気に旬の“平成かわいい”スタイルを叶えてくれる、PLAZA限定の特別なコレクションです。

懐かしいのにどこか新しい、思わず手に取りたくなるPIKOの限定アイテムをぜひお見逃しなく。

JUST PINK IT!

期間：2026年3月15日(日) ~ 4月16日(木)

プロモーション特設ページ：

https://www.plazastyle.com/contents/justpinkit2026/?press=pink0313

PLAZA限定 PIKOアイテム

PIKO ルーズフィット Tシャツ 全3種 各4,290円PIKO イージーパンツ 全3種 各5,280円

PIKO キャップ 全2種 各3,410円PIKO 3Pソックス 全2種 各1,430円

※価格はすべて税込価格です。

※画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。