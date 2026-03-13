子育てと仕事の両立の難しさ。元のように働けないジレンマを解決したのは開き直ることだった。フリーアナウンサー川田裕美さんがゲストで登場『武田和歌子の明日へスマイル』3月14日（土）放送

朝日放送ラジオ株式会社

ABCアナウンサー武田和歌子が毎回ゲストをお迎えし、これまでの活動を振り返りつつ、今の立ち位置、そして明日、笑顔になるための夢や展望などをお伺いする当番組。

今回は、フリーアナウンサーになって11年、そして2児の母でもある川田裕美さんに、局アナ時代の話からフリーになっての変化や、コロナ禍での出産の思い出、子育てのリアルなど、赤裸々に語っていただきました。

ABCテレビ『newsおかえり』の金曜日に出演している川田さん。3歳と5歳の子どもの子育てと仕事の両立について、「保育園に行くようになったら私は元のように働けるんだろうなと勝手に想像していたけど、最初はうまくいかなかったですね」と吐露。葛藤の先に気づいたのは、「仕事には代わりがいるんだなと開き直ったこと」、と振り返ります。

そんな川田さんが今、子育てで頑張っている人たちに伝えたいこと、そして自身のこれからの人生の楽しみなこととは？

【番組概要】

番組名： 武田和歌子の明日へスマイル

放送日時：2026年3月14日（土）17:10～17:40

出演者：武田和歌子（ABCアナウンサー）、川田裕美

放送エリア：ABC ラジオFM 93.3 MHz /AM 1008 kHz ローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

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