2026年 オリコン顧客満足度アワード 開催レポート┃顧客満足度総合1位を獲得した過去最多１０９社にトロフィーを贈呈

オリコン株式会社

オリコン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒）は、2026年3月12日（木）にグランド ハイアット 東京（港区六本木）にて、グループ会社の株式会社oricon MEが主催の『2026年 オリコン顧客満足度(R)アワード授賞式』を開催。当日は、過去最多の出席企業109社が出席し、132の各ランキングで満足度総合1位に選ばれたその功績を称え、トロフィーが贈呈されました。

オリコン株式会社 代表取締役副社長・佐藤 直也と保険カテゴリ受賞企業 登壇写真

■CS調査事業開始から20年―過去最多109社の顧客満足度総合1位企業が参集した授賞式

同授賞式は、オリコンが2006年より“満足を情報化する”をコンセプトに調査・発表している「オリコン顧客満足度(R)ランキング」の各総合1位企業を表彰するために2008年から毎年開催しているアワードです。

オリコン顧客満足度調査事業は、2026年8月に20周年を迎えます。当日は、授賞式と懇親会が行われ、2025年4月から2026年3月に発表した計204※ランキングのうち、132ランキングの顧客満足度総合1位企業が参集。過去最多109社の代表者が出席しました。（※2026年3月時点 専門家評価ランキング含む）

司会の竹内 香苗 （たけうち かなえ）アナウンサーによる開会宣言で授賞式がスタートし、2008年よりオリコン顧客満足度調査を監修している慶應義塾大学 理工学部教授で、内閣府上席科学技術政策フェロー 鈴木 秀男 （すずき ひでお）氏も来賓として参加しました。

■“徹底した顧客視点”こそが人の心を動かす 顧客満足度1位企業の取り組みに敬意

授賞式での挨拶を行うオリコン株式会社 代表取締役社長・小池 恒

まずは、オリコン株式会社 代表取締役社長・小池 恒（こいけ こう）が開会の挨拶に登壇。

授賞式に参加した企業に対し、顧客満足度1位の背景には、「顧客の抱える不安を先回りして解消し、期待を上回るサービスを積み重ねてきた企業努力がある」と述べ、「膨大な数の消費者による“生の声”という、最も厳しく、かつ最も純粋な評価を勝ち抜いた“真の勝者”」と心からの敬意を込めて称えました。

また、現代ではAIや自動化が進んでいる一方で、「最後に人の心を動かすのは“徹底した顧客視点”にほかならないと確信している」と強調するとともに、「“良いサービスを提供する企業が正当に評価され、報われる社会”をオリコン顧客満足度ランキングを通して実現したい」と語りました。

最後に、「皆様が1位という旗印を掲げることで、消費者は迷いから解放され、市場全体に健全な競争と信頼が生まれる」と述べ、受賞企業の功績が日本のサービス産業全体の水準を底上げする“光”であると表現。満足度1位はゴールであると同時にさらなる挑戦でもあるとし、受賞企業の益々の発展を願い祝辞を述べました。

■顧客満足度調査事業20年 信頼ある調査の姿勢を強調

懇親会での挨拶を行う株式会社oricon ME 代表取締役社長・柏崎 祐樹

授賞式後の懇親会では、主催者として株式会社oricon ME 代表取締役社長 柏崎 祐樹 （かしざき ゆうき）が登壇。

オリコン顧客満足度調査事業が開始されてから20年を迎えたことをフックに、3月29日（日）放送予定のオリコン顧客満足度アワード特別番組※をはじめ、多数の媒体で事業が紹介されていることに触れるとともに、番組制作や取材に協力した受賞企業および関係者へ謝意を述べました。

また、近年の“No.1表示”を巡る社会的な動向にも言及し、消費者庁による実態調査の公表以降、表示の根拠が不明確なNo.1表記は減少傾向にある一方で、顧客満足度ランキングを含む各種調査が広がっている状況について、そのなかで、オリコンでは調査ロジックや調査手法・データを公開するなど中立・公平な調査を徹底していることを説明し、鈴木教授の監修による独自ロジックや長年積み重ねてきたブランドが差別化につながっていると述べました。

最後に、「ファクト -事実- を情報化する」という企業理念と、社名の由来である「Original Confidence（絶対的な信頼）×Consumer Oriented（消費者本位）」は今後もぶれずに、企業のKPI指標として支持されることを目指していくと展望を語りました。

■「お客様と社員への感謝を胸に、最高の保険体験を届けたい」

懇親会での乾杯挨拶を行うライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長 横澤 淳平

つづいて、2026年 オリコン顧客満足度調査 生命保険ランキングで総合1位を受賞したライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長 横澤 淳平（よこざわ じゅんぺい）氏が乾杯の挨拶に登壇。総合1位の受賞について「我々を信頼して選んでくださったお客様と、日々お客様と向き合っている社員に感謝したい」と述べるとともに、オリコン顧客満足度ランキングの公平な調査への敬意を表しました。

また、テクノロジーの進展により生命保険業界にも新たな変化の機会が訪れていることに触れ、「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」という同社のマニフェストのもと、今後も最高の保険体験の提供に取り組んでいきたいと展望を語り、乾杯しました。

その後、さまざまな産業の各総合1位受賞企業が交流した懇親会も盛況のうちに終了しました。

■オリコン顧客満足度(R)アワード授賞式とは

オリコン顧客満足度(R)アワードは、サービス・商品に対する顧客満足度の認知拡大と価値向上のために創設したアワードです。各ランキングで顧客満足度総合1位に選出された企業の功績を称えるため、2008年にCSランキングアワードを初開催。以降2017年、2020～2022年を除いて毎年、授賞式を開催しています。

【2026年 オリコン顧客満足度(R)アワード授賞式 特設サイト】

https://cs.oricon.co.jp/award/

【2026年 受賞企業 コメント一覧】

https://cs.oricon.co.jp/award/2026/

※番組名：満足度１位企業の挑戦 2026 ～顧客満足度ランキング徹底分析～（BSフジ）

放送日時：2026年3月29日（日）10:00～11:00

https://www.oricon.jp/news/news-release/10730/

左：授賞式会場のトロフィー、中央：授賞式会場内の様子、右：オリコン顧客満足度ランキング 20周年記念パネル保険カテゴリ登壇企業金融カテゴリ登壇企業住宅カテゴリ登壇企業通信カテゴリ登壇企業塾カテゴリ登壇企業スクールカテゴリ登壇企業ウエディング・美容カテゴリ登壇企業人材・ビジネスカテゴリ登壇企業生活カテゴリ登壇企業スポーツ＆ヘルス、トラベルカテゴリ登壇企業

■オリコン顧客満足度(R)とは（ https://cs.oricon.co.jp/(https://cs.oricon.co.jp/) ）

オリコンは、「事実-ファクト-を情報化する」という経営理念のもと、客観的、公平な立場から事実を情報化し広く提供することで、社会からの信頼を獲得してまいりました。そのグループ事業として、オリコン顧客満足度(R)調査は2006年の発表開始以来、実際にサービスを利用したことのあるユーザーを対象に調査を行い、ランキングを発表。特定の企業や個人から受託した調査ではなく、第三者の公平な立場で独自に企画し調査を行っております。最新の更新ランキング数は204、延べ428万人が回答した“本当に満足するサービス”を公開しています。（※2026年3月時点 専門家が評価したランキングを含む）

▶「事業紹介ムービー」：https://youtu.be/KKQwPGskia4(https://youtu.be/KKQwPGskia4)

▶オリコン顧客満足度(R) 公式HP：https://life.oricon.co.jp/(https://life.oricon.co.jp/)

▶「顧客満足度」とは：https://cs.oricon.co.jp/michitari/article/35/(https://cs.oricon.co.jp/michitari/article/35/)