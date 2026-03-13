【明日の株価予想 AI】トレード経験者が直面する“判断の迷い”をAIが確率で可視化｜日経平均とビットコインの上昇・下落確率を数値化するAI日経診断アプリをPhoenixConnectが提供開始

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、明日の株価予想をAIが解析する投資判断支援ツール「AI日経診断アプリ」の提供を開始しました。本アプリは、東京証券取引所の市場データとビットコイン市場のデータをAIが統合分析し、明日の上昇確率・下落確率・想定値幅を数値で提示する次世代の投資分析ツールです。トレード経験者が抱える「判断の迷い」「エントリータイミングの不安」「情報過多による混乱」といった課題を解決し、感覚ではなくデータに基づく再現性ある投資判断を支援します。

【明日の株価予想 AI】明日の日経平均をAIが解析｜上昇・下落確率を数値で見える化する投資支援アプリ

■ 明日の株価予想を“感覚”で決めていませんか

株式投資やCFDトレードを経験している多くのトレーダーが、次のような悩みを抱えています。

・チャート分析をしても最終判断で迷う

・ニュースとチャートが逆のシグナルを出す

・SNSの情報に振り回される

・エントリーした直後に相場が逆行する

・ポジションを持った後に不安になる

経験を積むほど気づくのは、トレードの難しさは「知識不足」ではなく、判断基準の不確実性にあるということです。

多くのトレーダーは、

「上がりそう」

「下がりそう」

という感覚で判断しています。

しかし金融市場は感覚ではなく、確率の世界です。

上昇する可能性は何％なのか。

下落する可能性は何％なのか。

この確率を理解できなければ、トレード判断は常に迷い続けます。

そこで注目されているのが、AIによる相場確率分析です。

■ 相場は複数の市場要因で動いている

株価は単純な要因では動きません。

市場には次のような複数の要因が存在します。

・企業業績などのファンダメンタル

・海外投資家の資金フロー

・信用取引の需給バランス

・為替市場

・米国株市場

・VIX指数（恐怖指数）

・半導体指数（SOX）

・市場ボラティリティ

これらの要因が複雑に絡み合い、株価の方向が決まります。

しかし問題があります。

これらすべての情報を統合して分析することは、人間には非常に難しいのです。

そこで近年、金融市場で急速に導入が進んでいるのがAIによる市場分析です。

AIは膨大なデータを同時に解析し、相場の状態を客観的に評価することができます。

■ AI日経診断とは

AI日経診断は、明日の株価予想をAIが解析する投資支援アプリです。

東京証券取引所の市場データとビットコイン市場のデータをもとに、AIが毎営業日市場分析を行います。

そして次の情報を提示します。

・上昇確率

・下落確率

・予想値幅

これによりトレーダーは、明日の相場シナリオを事前に把握することができます。

従来のトレードは、

「上がりそうだから買う」

という感覚的判断でした。

しかしAI日経診断では、

「上昇確率63%」

というように、相場の優位性を数値で確認できます。

この情報はトレード戦略にとって非常に重要な判断材料となります。

■ AIが解析する多次元市場データ

AI日経診断では、複数の市場データを統合分析します。

主な分析要素は以下の通りです。

ファンダメンタル分析

企業収益、PER、EPSなどの構造データ

投資主体別売買動向

海外投資家、個人投資家、証券自己などの資金フロー

需給データ

信用残、買い残、売り残

テクニカル分析

トレンド、ボラティリティ、モメンタム

外部指数

為替、VIX指数、SOX指数、米国市場

AI確率モデル

上昇確率、下落確率、予測値幅

これらをAIが統合することで、明日の株価の可能性を確率として算出します。

これは人間の分析能力では到達できないレベルの統合分析です。

■ トレード経験者ほどAIを活用する理由

多くのトレーダーが経験する問題があります。

それは、

トレード判断の迷い

です。

・エントリーするべきか

・様子を見るべきか

・利益確定するべきか

この迷いが、

・チャンスを逃す

・損切りを遅らせる

・無駄なトレードを増やす

原因になります。

AI日経診断は、相場の確率を数値で提示することで、トレーダーの判断をサポートします。

その結果、

・トレードの迷いが減る

・エントリー判断が明確になる

・トレードルールが安定する

という変化が生まれます。

これは多くのトレーダーが求めている再現性あるトレードにつながります。

■ AI日経診断の使い方

AI日経診断の利用方法は非常にシンプルです。

1 診断モードを選択

（日経平均 / ビットコイン）

2 日付を選択

3 AI診断結果を確認

表示される内容は、

・強気

・弱気

・予想値幅

のみです。

スマートフォンでもPCでも、数秒で明日の株価予想を確認できます。

■ AI時代の新しい投資判断

これまでのトレードでは、

・経験

・直感

・ニュース

が判断の中心でした。

しかし現在は、データ分析の時代です。

AIは膨大な市場データを解析し、相場の可能性を客観的に評価します。

つまり、

感覚ではなく

確率で判断するトレード

が可能になります。

AI日経診断は、トレーダーの判断を補助することで、より合理的で再現性のある投資判断を支援します。

■ 今すぐAI分析を体験

もしあなたが

・相場の方向性を知りたい

・トレードの迷いを減らしたい

・再現性のある投資判断をしたい

そう考えているなら、AI分析を体験してみてください。

AI日経診断は、明日の株価予想を確率で可視化します。

感覚トレードから、データ主導トレードへ。

AI日経診断は、あなたの投資判断を進化させる新しいツールです。

→【明日の株価予想 AI】明日の日経平均をAIが解析｜上昇・下落確率を数値で見える化する投資支援アプリ

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