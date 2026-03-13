「モグっと推し活バスでGO！北九州２４時間フリー乗車券」2026年3月20日～31日の期間限定で販売します

西日本鉄道株式会社

西鉄バス北九州(株)では、2026年3月20日(金)から31日(火)までの期間限定で、トレーディングカードゲーム「モグっと推し活大将でGO！in北九州」（※）とコラボレーションしたデジタル乗車券「モグっと推し活バスでGO！北九州24時間フリー乗車券」を販売します。

今回販売する本乗車券は、北九州地区の路線バスが24時間乗り放題となるフリー乗車券と、同ゲームで使用可能なカード、そしてチャチャタウン小倉の観覧車無料券がセットになった商品で、トヨタファイナンシャルサービス(株)が提供するおでかけアプリ「my route」からお買い求めいただけます。本乗車券に含まれるカードは全2種類で、KITAKYUSHU OPEN TOP BUS（本年3月27日(金)運行開始）、Kitakyushu BRT（さくら色） のいずれか1枚が付いています。

本乗車券の販売を通じて、鍛冶町エリアの飲食店やバスを使ったおでかけをお楽しみいただき、北九州市ならではの食や文化など、魅力を再発見するきっかけとなればと考えております。当社では、今後も様々なサービスの提供を通じて、公共交通の利用促進を図るとともに、まちの賑わい創出や地域経済の活性化に寄与してまいります。

※北九州市Z世代課が主催したアイデアコンテスト「はみ出せ、Ｚ世代。アイデアコンテスト2025」において応募総数60件の中からグランプリを受賞した、鍛冶町エリアの飲食店やスタッフを「推し」とし、飲食店の魅力を再発見できるトレーディングカードゲーム。

■「モグっと推し活バスでGO！北九州２４時間フリー乗車券」について

【販売期間】

2026年3月20日(金)～31日(火) ※利用可能期間も同様

【商品内容】

下記１.～３.のセット

１.my route 「北九州エリア24時間フリー乗車券」

※詳細：http://www.nishitetsu.jp/bus/sumanori/

２.にしてつバス×モグっと推し活大将でGO！ オリジナルカード 1枚

（全2種・ランダム） ※カードの画像はイメージです。

Type01（KITAKYUSHU OPEN TOP BUS）

《効力》

見晴らしの良さで勝敗もお見通し

負けを勝ちにする

Type02（Kitakyushu BRT（さくら色））

《効力》

勝負長引いて延長戦

どんな勝負も

引き分けにする

３.チャチャタウン小倉 観覧車無料乗車券

【販売価格】

大人：1,000円 小児：500円 （いずれも税込）

【販売箇所】 おでかけアプリ「my route」内

※「my route」へのログインには、TOYOTA アカウントが必要となります

アプリのインストールはこちら

【利用方法】

<バス利用時>

降車時にデジタル乗車券の画面を乗務員にご提示ください。

<カード交換時>

本乗車券の販売期間中、チャチャタウン小倉の観覧車のりば※にて二次元コードを読み取り、係員に画面をご提示ください。

※観覧車の営業時間は11:00～21:00（最終乗車は20:45）

<観覧車乗車時>

チャチャタウン小倉の観覧車のりばにて二次元コードを読み取り、係員に画面をご提示ください。

（参考） 「モグっと推し活バスでGO！はしご酒スタンプラリーキャンペーン」について

乗車券の販売期間中、本商品と連動したスタンプラリーキャンペーンを実施します。「モグっと推し活大将でGO！in北九州」でカード化された大将の店舗を巡りながらスタンプを集め、開催期間中に対象店舗のうち3店舗以上来訪した方を対象に、抽選で100名様に「にしてつバス×モグっと推し活大将でGO！オリジナルカード」をプレゼントします。

【開催期間】

2026年3月20日(金)～3１日(火)

【対象店舗】

※各店舗では、「モグっと推し活大将でGO！in北九州」の大将カードも配布いたします。（無くなり次第終了）

※繁忙期のため満席となる場合がございますので、事前予約を推奨いたします。

※店舗により営業日や営業時間が異なります。おでかけの際は事前に店舗情報をご確認ください。

【参加方法】

店舗に設置している二次元コードを読み取り、スタンプを獲得してください。開催期間中スタンプを3つ以上集めると、myrouteアプリ内のページより抽選に応募できます。

【景 品】

にしてつバス×モグっと推し活大将でGO！オリジナルカード 1枚

Type03（シークレット）

【そ の 他】

・抽選結果の発表は、景品の発送をもって発表とさせていただきます。

・景品の発送は、4月上旬以降、順次行います。

（参考）ｍy routeについて

トヨタファイナンシャルサービス(株)が提供するスマートフォン向けマルチモーダルモビリティサービス。 「店舗・イベント情報の提供」から実際の「移動手段の検索・予約・決済」まで、移動に関する一連の機能をひとつのアプリ内で完結することができ、街中における「円滑な移動のサポート」や「街の賑わいの創出」への貢献を目指しています。

my route公式HPはこちら(https://top.myroute.fun/)

（参考）モグっと推し活大将でGO！in北九州 について

北九州市Z世代課主催のアイデアコンテスト、「Ｚ世代はみ出せコンテスト2025」でグランプリを受賞した、ユニークで、かなり本気の“推し活型・地域活性プロジェクト”。変わらぬ味を守り続けるまちの大将たちを、まさかのトレーディングカード化。アナログなカードをきっかけに、大将とお客さん、お客さん同士、そして地域と人がゆるやかにつながり、まちに新たなにぎわいを生み出します。

あなただけの“推しの大将”を見つけに、噂のカードを手にお店へGO！

モグっと推し活大将でGO！in北九州公式HPはこちら(https://mogutto.jp/)

ご利用手順