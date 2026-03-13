通信制高校の中央国際高等学校の生徒が「千葉県私立学校知事賞」「千葉県私立中学高等学校優秀生徒表彰」を受賞

学校法人 中央国際学園

広域通信制高校・中央国際高等学校の生徒・木村舞王さんと中野暖斗さんがそれぞれ、「千葉県私立学校知事賞」と「千葉県私立中学高等学校優秀生徒表彰」を受賞。

2026年3月12日に挙行された「令和7年度 中央国際高等学校・中央高等学院・eスポーツ高等学院 卒業式」にて賞を授与されました。



「千葉県私立学校知事賞」を受賞した木村舞王さんは、2023年4月、中央国際高等学校と同時に、指定サポートキャンパスである「eスポーツ高等学院」に入学。自宅がある群馬県から渋谷のサポートキャンパスまで3年間通学し、学業と同時にeスポーツに真剣に取り組んできました。

2年生だった2024 年 12 月15 日に開催された「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」の「ストリートファイター6」部門で優勝。さらに3年生の時には2025 年 7 月27 日に開催された「STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025」でも「ストリートファイター6」部門で優勝という快挙を成し遂げています。

木村舞王さんは、学業やeスポーツ以外にも、小学生や中学生を対象としたeスポーツ体験会のお手伝いにも積極的に参加してくれました。

卒業後は大学に進学し、デジタル・IT分野について学びます。

「千葉県私立学校知事賞」は、学業・芸術・スポーツ等で優秀な成績を修めた者に対して授与される賞です。中央国際高等学校の生徒としては、昨年受賞した関根亜秀さんに続き、2年連続での受賞となります。

「千葉県私立中学高等学校優秀生徒表彰」を受賞した中野暖斗さんは、2023年4月、中央国際高等学校と同時に、指定サポートキャンパスである「eスポーツ高等学院」に入学。eスポーツに真剣に取り組むため地元である宮城県を離れて上京し、渋谷のサポートキャンパスまで3年間通学してくれました。

3年生の時には、2025 年 7 月27 日に開催された「STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025」の「ストリートファイター6」部門で優勝という素晴らしい成績を収めました。

中野さんも地元の小学生や中学生を対象としたeスポーツ体験会のお手伝いにも積極的に参加してくれました。

高校卒業後は地元・宮城県にある大学に進学し、データサイエンスについて学びます。

「千葉県私立中学高等学校優秀生徒表彰」は、主に学業・人物ともに優秀で他の模範となる卒業予定者に対し、千葉県知事から贈られる栄誉ある賞です。

表彰される木村舞王さん(写真中央)表彰される中野暖斗さん(写真中央)



中央国際高等学校では、今後も生徒の力を最大限に引き出し、持続可能な社会に貢献できる人材の育成に努めていきます。生徒たちのさらなる挑戦に、どうぞご期待ください。

【中央国際高等学校 概要】

法人名：学校法人 中央国際学園

学校名：中央国際高等学校

理事長：斉藤 守

校長 ：大屋 雅由

創立 ：2013年

所在地：千葉県夷隅郡御宿町久保1528

電話 ：0470-68-2211

HP ：https://www.chuo-kokusai.ac.jp/





【eスポーツ高等学院 概要】

学院長 :斉藤 暁

創立 :2022年

所在地 :東京都渋谷区宇田川町20-17 NMF渋谷公園通りビル8F

電話 : 03-6433-7400

HP : https://esports-hs.com/