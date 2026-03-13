Mattermost Japan株式会社

(翻訳)

東京・米国カリフォルニア州パロアルト - 2026年3月12日 - 国家安全保障および重要インフラ向けセキュア・ソブリンコラボレーションのリーディングカンパニーであるMattermost, Inc.（以下、Mattermost）は本日、アジア太平洋地域における事業の大幅な拡大を発表いたしました。

同社は新たに日本法人「Mattermost Japan株式会社」を設立し、テクノロジー業界のベテランである原沢滋をカントリーマネージャーに任命いたしました。

太平洋におけるオペレーショナル・ソブリン（Operational Sovereignty）の実現

地政学的緊張が高まる中、独立したセルフホスト型での指揮統制（C2）能力を維持する「オペレーショナル・ソブリン」は、国家安全保障上の最優先事項となっています。

Mattermost CEOのIan Tienは次のように述べています。「太平洋における同盟防衛を支援するためには、パブリックインターネットから切断された環境でもレジリエントに機能するアーキテクチャが必要です。Microsoft Azure Localプラットフォーム上でMattermostを活用することで、同盟軍はソブリンなAIと機密情報の迅速な処理、リアルタイム言語翻訳、戦術エッジでのミッションレポートの自動化を実現できます。これにより、厳しい作戦環境下においても作戦を維持することが可能となります。」

「Mattermost Mission Operations for Microsoft」の発表

MattermostはMicrosoftとの深い協業関係をさらに強化し、太平洋全域の同盟防衛オペレーションに特化したソリューション「Mattermost Mission Operations for Microsoft」を発表いたします。本ソリューションは、競合環境や切断環境においてもミッションの継続性を確保する、サイバーレジリエントなソブリンコラボレーション基盤を提供します。

主な機能は以下のとおりです。- Microsoft Intuneによるモバイルセキュリティの一般提供開始：iOS向けMattermostモバイルアプリケーションをMicrosoft Intuneと完全統合し、高セキュリティ環境でのモバイルアプリケーション管理（Mobile Application Management[MAM]）を実現します。- Microsoft 365との統合：Microsoft Teams、Outlook、Microsoft 365アプリケーションへのシームレスな組み込みにより、グローバルスケールのツールと、完全オンプレミスで稼働するミッションクリティカルなワークフロー・AIを統合します。- サイバーレジリエンスとSOCワークフロー：Microsoft SentinelおよびMicrosoft Defenderと連携したアウトオブバンド・インシデントレスポンスにより、一次ネットワーク障害・侵害時においてもセキュリティオペレーションセンター（Security Operation Center[SOC]）の迅速な対応連携を実現します。- 戦術エッジ・DDIL環境への対応：Azure Local（旧Azure Stack HCI）対応により、通信不可・妨害・断続・制限された（Denied, Disrupted, Intermittent, and Limited[DDIL]）環境でのデプロイメントを支援します。Azure Local上のソブリンAI

本リリースでは、Microsoft Azure Localプラットフォーム上でローカル実行するソブリンAI機能を導入します。防衛組織はデータを管理環境外に出すことなく、大規模言語モデル（LLM）を活用できます。主なユースケースは以下のとおりです。

- 自動状況報告（SITREPs）：リアルタイムのチャンネルデータからミッション更新情報を即時に報告- 業務引き継ぎ：シフト交代・指揮移行時のAI生成サマリー- リアルタイム翻訳：ミッションパートナー環境（MPE）における安全なローカル言語翻訳- ワークフロー自動化：センサー情報から対処指令までの指揮サイクルを自動化により短縮- 情報のコンパートメント化：多国間連合における情報の厳格な区分・隔離管理- 属性ベースアクセス制御（ABAC）：高度なセキュリティ要件への対応日本法人の設立

Mattermost Japan株式会社の設立は、アジア太平洋地域への重要な投資を示すものです。Oracle、IBM、DataRobotにてリーダーシップを歴任した原沢滋が、日本法人のカントリーマネージャーに就任します。日本におけるAI・エンタープライズデータプラットフォームの事業拡大における豊富な経験が、日本の安全保障コミュニティの支援に大きく貢献するものと期待されます。

Microsoftエコシステムとの連携強化

Microsoftの防衛・インテリジェンス担当シニアディレクターであるA.T. Ballは次のように述べています。「現代の防衛ミッションには、強固なパートナーエコシステムが不可欠です。MattermostがMicrosoftへの投資とAzure Localを最も過酷な戦術環境まで拡張できることは、防衛顧客がエッジにおける意思決定優位性を維持するために必要な、レジリエントでセキュア、かつAI対応のツールを確保できることを意味します。」

Mattermostについて

Mattermostは、国家安全保障および重要インフラ向けのセキュアなコラボレーション・ワークフロー・AIを提供しています。世界中の政府機関、企業、軍から信頼されており、組織が最も機密性の高いデータと業務を完全に管理できるよう、ソブリンインフラへのデプロイメントを可能にします。「Deploy anywhere. Control everything.（どこでも展開。すべてを制御。）」詳細はmattermost.comをご覧ください。

お問い合わせ先

Mattermost Japan株式会社（日本）

担当：原沢 滋 ｜ Email：info-jp@mattermost.com

Mattermost, Inc.（グローバル）

担当：Leigh Dow ｜ Email：press@mattermost.com