話題の韓国コスメが最大50%OFF!お得なイベント『爆割ビューティーマーケット！』好評につき第2弾！渋谷モディで3月20日(金)より開催

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社フードコスメ（所在地：東京都中央区 代表取締役：飯田悠起）は、3月20日(金)～ 3月29日(日)の間、話題の韓国コスメをお得に買えるイベント『爆割ビューティーマーケット！』を渋谷モディ2Fイベントスペース「カレンダリウム」にて開催いたします。

上野で開催し大好評のうちに幕を下ろした『爆割ビューティーマーケット！』が渋谷に上陸

※イメージ

昨年12月に上野で開催し、連日多くの韓国コスメファンで賑わいを見せた人気イベントの第2弾が、ついに渋谷モディで開催決定！

SNSで注目を集めたメイクアップコスメから成分にこだわりを感じるスキンケア製品、いつものメイクをワンランクアップさせるメイクツールまで、今欲しい旬の韓国コスメを最大50%OFFの驚きのスペシャルプライスでご用意いたしました。

お買い物やお出かけの合間に気軽に立ち寄れるPOPUPスペースで、宝探しのようなワクワク感と、韓国コスメの魅力がたっぷり詰まったお得なショッピング体験を、ぜひこの機会にお楽しみください！

前回開催写真

■ 実施概要

期間：3月20日(金)～ 3月29日(日)

営業時間：11:00～20:00

場所：渋谷モディ2Fイベントスペース「カレンダリウム」

〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目２１－３

「ファンつくり」を理念に、直営店舗の運営やバラエティショップへの卸等様々な販路で韓国コスメ/K-Beautyを流通しています。

会社概要

・社名：株式会社フードコスメ

・代表取締役：飯田 悠起（いいだ ゆうき）

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル 7F

・設立：2009年6月1日

・資本金：4,500万円

・従業員：40名（2025年12月現在）

・事業内容：SKINFOOD化粧品の販売（SKINFOOD日本総代理店）、

fillimilli、CARE PLUS化粧品の販売（fillimilli、CARE PLUS日本総代理店）、hince化粧品の販売（日本代理店）、AROMATICA化粧品の販売（AROMATICA日本総代理店）、klairs化粧品の販売（klairs日本総代理店）、BRAYE化粧品の販売（BRAYE日本総代理店）、PINKWONDER化粧品の販売（PINKWONDER日本総代理店）

IKグループ取り扱いブランド

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社フードコスメ 広報事務局

MAIL： koho@foodcosme.jp

＜商品・サービスに関するお客様お問い合せ窓口＞

TEL : 0800-080-2102

MAIL：info@foodcosme.jp