Inspire Women’s Choices-キャリアとライフをもっと自由に考える1日～AI時代のワークイン・ライフ～　イベントレポート

NewMe株式会社

NewMe株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠原さくら/笹川友里、以下NewMe）は国際女性デーに先がけ、「Inspire Women’s Choices ― キャリアとライフをもっと自由に考える1日 ～AI時代のワークイン・ライフ～」を2026年2月23日（月・祝）、WITH HARAJUKU HALLにて開催した。

こちらの記事では、本イベントのオープニングとなったSession1「可能性は無限大！キャリアも人生も欲張っていくためのマインドセット」のレポートと、Theoryとの取り組みをまとめる。

Session1はL’AUBE BLANC代表の楫真梨子さん、スタイリストで株式会社F代表のFUKAMIさんが登壇し、モデレーターはNewMe CCOの笹川友里が務めた。会場には約300名の働く女性が集まり、“欲張る”という言葉の再定義からセッションは幕を開け、登壇者が語る仕事観・人生観にうなずきながらメモを取る参加者もみられた。また、本イベントでは働く女性から高い支持を得ているTheoryがブース出展をすると共に、「登壇者が着るTheory」としてコラボ企画を実施した。様々なキャリアを重ねながら活躍する登壇者の皆さんがどのようにTheoryを着こなすかも注目された。

「欲張る」は、選択肢を狭めない姿勢

「お二人は“欲張っている”自覚はありますか？」

NewMe CCOの笹川の問いに対し、楫さんは「欲張っているつもりはない」と語りつつも、「仕事も家庭もどちらも大切にしたいと考えていると、結果的にどちらにも全力になっている」と話す。子供を育てながら自身で立ち上げたブランド“L’AUBE BLANC”を運営する現在、限られた時間の中で意思決定を重ねる日々だという。

一方、FUKAMIさんは「私は欲張っていると思います」「無理かどうかはやってみてから考えればいい。まずは一度やってみることが大切」と強調する。

挑戦する前から制限を設けるのか、それとも挑戦してから判断するのか。その違いが、可能性の幅を大きく左右するというメッセージが印象的だった。

転機は、覚悟を決めた瞬間に訪れる

楫さんにとっての大きな転機は独立だった。創業期はオフィスもなく、自ら作成した事業計画書を持って金融機関を回り、借り入れからスタート。資金が減っていく現実に不安を感じながらも、「どう転んでも自分の責任」と腹を括った瞬間に、経営者としての覚悟が芽生えたという。

FUKAMIさんは元々自分に自信がなくチャレンジをするマインドを持ち合わせていなかったと振り返り、挑戦するようになったのは30代になってからと意外な一面を覗かせた。変化のきっかけについては、友人から「あなたはこんなことが得意で、挑戦すれば必ず成し遂げられる」と繰り返し声をかけられたことが大きかったと振り返った。信頼する相手からの言葉を受け、自分自身を「できる」と前向きに捉えるよう、意識の変化が生まれたという。また、起業は「引っ越しに似ている」と表現し、「始める前は億劫だし怖い。でも、始めてしまえば新しい景色が見える」。最初の一歩を踏み出した後の方が、意外にも前向きでいられると語った。

制約は、工夫を生む

事業を続ける中での困難について問われると、FUKAMIさんは「良い時も悪い時も波がある前提で考えている」と語る。落ち込んだ時には「今できることを三つ決めてやる」。感情に引きずられるのではなく、行動を優先する姿勢がチームを前に進ませる。

楫さんは妊娠・出産期の経験を振り返り、重いつわりや緊急帝王切開など、身体的にも精神的にも厳しい状況の中でも事業を継続した。自身の事業だからこそライフイベントの変化を迎えても「止める」という選択肢はなく、前に進む覚悟が生まれたという。

子どもを持ったことで時間の価値は大きく変わり、限られた時間で最大の成果を出す組織づくりを意識するようになった。制約は可能性を奪うものではなく、工夫を生むきっかけでもある。

自分の機嫌を自分で取る

長く挑戦を続けるために必要なこととして挙がったのは、「自分の機嫌を自分で取る力」だ。

FUKAMIさんは、散歩やお気に入りの飲み物を取り入れるなど、気持ちを整えるための方法を複数持っていることを紹介した。気分が上向かない時に家で閉じこもるのではなく、無理のない範囲で外に出て散歩をすることを勧める理由については、「足を前に踏み出し、体が物理的に前進することで、気持ちも自然と前向きになる」と語った。

笹川は「反省と落ち込みは分ける」と述べる。必要な反省は行う一方で、不必要な落ち込みを引きずり、気分が過度に沈んだり長引いたりすると、自身を消耗させてしまう。そのため、反省と落ち込みは別物として捉え、自分の中で明確に線引きをすることが重要だと語った。仕事でなにかミスをしたら、再発防止策を考えて必要な反省をする、それ以上は引きずらない。その整理力が、継続する力につながる。

会場には頷きながらメモを取る様子なども多く見られ、挑戦を肯定する空気に包まれてSession1は終了した。

イベント当日はこのほかにも、

・Session2「～最前線の企業に学ぶAI活用～忙しい私たちこそ、AIと仲良くなろう」

・Session3「～あの人も実は、迷ってた～しなやかに生きる先輩たちの、知られざる悩みと乗り越え方」

・Session4「～データと共に紐解く、最前線の選択肢～自分に合うキャリア・ライフの決断タイミングをどう捉える？」

といったセッションが行われ、AI時代におけるキャリアとライフの選択肢について多角的な議論が交わされた。

Theory×NewMeの取り組み

session4「データと共に紐解く、最前線の選択肢自分に合うキャリア・ライフの決断タイミングをどう捉える？」の様子（左から順に）フリーアナウンサー後藤晴菜さん、グレイス杉山クリニック SHIBUYA院長 岡田 有香さん、渋谷区副区長 松澤 香さん、株式会社Copia 人事部長 高嶋 恵美さん

TheoryとNewMeではこれまでも仕事と向き合う女性に向けた取り組みとして、共催イベントなどを展開してきた。国際女性デーに先駆けて開催された本イベントでは、会場内にTheoryのブースを設置。自身自身をアップデートし、自信を後押しする仕事服を中心にさまざまなアイテムを展示した。あわせて、「登壇者が着るTheory」と題した企画では、経営者やアナウンサー、医師など、多様な分野で活躍する登壇者が、それぞれの個性や働き方に寄り添ったTheoryの仕事服を身にまとって登場。装いを通じて、自分らしく働く女性の在り方を体現する場となった。

また、NewMe CCOの笹川がTheory青山店で登壇服を選ぶ様子・イベント当日の登壇者達へのインタビューをまとめた動画(https://www.youtube.com/watch?v=VEpUdVGr8K8&t=472s)も公開した。

(左) session4 モデレーター・フリーアナウンサー 後藤晴菜氏さん (右) session4登壇者 グレイス杉山クリニック SHIBUYA院長 岡田有香さん (真中) イベント来場者 Cocochii代表 土居明莉さん/鍵野友莉夏さん