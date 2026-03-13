「好きは、どう伸びるのか？」子育てをしながら活躍するママたちによるトークイベント開催

鳥取中央育英高校を応援する会

鳥取中央育英高校を応援する会（事務局：フレーイクエー）は、2026年3月24日（火）、大栄農村環境改善センターにてトークイベント「好きは、どう伸びるのか？」を開催します。

本イベントでは、好きなことを仕事として実践する3人の女性をゲストに迎え、「自分の好きや得意をどのように伸ばしてきたか」「子どもの個性をどのように育むか」をテーマに語り合います。

登壇者は、全員鳥取中央育英高校の卒業生で、料理、美容、フラワーデザインの分野で活躍しているクリエイターです。彼女たちのリアルな経験を通じて、地域の中学生・高校生やその保護者に新たな視点を提供することを目的としております。また、地域の方々に鳥取中央育英高校の多様な人材育成の重要性を伝える機会となることを期待しています。

本イベントは、お子様を持つ保護者の方はもちろん、中学生、高校生、プレママ、テーマにご関心のある方まで、どなたでもご参加いただけます

■イベントゲスト

岸本加代子

お料理代行 美彩-びさい-

現在は、栄養士の資格を活かし、個人宅へ伺う「出張お料理代行」として活動しています。忙しい子育て世代や共働きのご家庭に向けて、常備菜や冷凍キットを数時間でまとめて作る仕事です。

地元の特産品である「ねばりっこ」などを使用した、アレルギーに配慮した天然酵母パンの工房設立にも挑戦しています。高校時代のハードなマネージャー経験で培った「どうすれば効率よくサポートできるか」という視点は、今の仕事の根幹になっています。

重親小百合

腸もみサロン Lilou.リル

現在は、北栄町でエステと「腸もみ」のプライベートサロンを経営していて単に外見を磨くだけでなく、管理栄養士としての知識を活かして、食事のアドバイスや麹を使った自家製調味料の提案も行っています。「内側から健康に、美しく」をコンセプトに、悩みを抱えて来られるお客様に寄り添い、薬に頼らずとも体が良くなっていく感覚を体感していただくことに大きな喜びを感じています。今後は、地域の皆さんが健康や食について楽しく学べるワークショップなども開催し、この町をもっと元気にしていきたいと考えています。

福井歌奈子

株式会社花工房あげたけ フラワーアーティスト

現在は、北栄町にある花工房あげたけでフラワーデザイナーとして働いています。ブーケやアレンジメント、リースなどの制作を中心に、開店祝いや誕生日、記念日など、大切な節目に贈る花をつくっています。全国からお花のご注文を多くいただいており、日々、地元から全国にお花を発送しています。花を通じて誰かの気持ちを届けたり、人生の「はじまり」や特別な瞬間に関われることがこの仕事の魅力です。お客様の想いをくみ取りながら、その人らしい花のかたちを表現することを大切にしています。

■本イベント開催の背景と目的

鳥取中央育英高校を応援する会は、同校の卒業生だけでなく、地域に高等教育の現場があることを大切な地域資源と考える住民・関係者が参加し、学校の魅力発信支援と、地域に高校が存在する価値を発信している団体です。

近年、進路や子育てにおいて「好きなことをどう伸ばすか」「個性とどう向き合うか」が大きな関心となる中で、地域の大人が経験を共有し、若い世代の可能性を広げる機会が必要だと考え、本イベントを企画しました。

本会では、教育を他人に任せるのではなく、地域・卒業生・保護者が主体となって人材育成に関わることが重要だと考えています。今後は、自分の個性を活かし活躍する卒業生との交流や、挑戦の機会づくりなどを通じて、地域から多様な人材が育つ環境を実際に形にしていくことを目標としています。

本イベントは、その取り組みの一環として開催するものです。

■イベント概要

『好きは、どう伸びるのか？』

好きなことを仕事にしたママ3人が語る「伸ばされた経験」と「伸ばす子育て」

日 時：2026年3月24日（火） 19:00～20:20

場 所：大栄農村環境改善センター 大会議室

内 容：第一部：パネルディスカッション

第二部：カジュアル交流会

参加費：無料（要予約）※お茶菓子つき

定 員：30名 ※定員に達し次第、受付終了となります。

予 約：https://hooray-ikuei.com/event/207/

主 催：鳥取中央育英高校を応援する会（フレーイクエー事務局）

鳥取中央育英高校を応援する会では、個性を活かして活躍する卒業生たちと共に、地元の方に向けて、くらしや仕事、生き方のヒントとなるようなイベントを開催しております。どなたでもお気軽にご参加ください。

問合せ：フレーイクエー事務局 kakubanzan@gmail.com