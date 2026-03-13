【JPIセミナー】「系統用蓄電池事業の市場取引・系統アクセス制度の変遷とENEOS Power（株）のVPP戦略」3月31日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ENEOS Power株式会社 VPP事業部 VPP事業企画グループ シニアスタッフ 黒田 雄介 氏を招聘し、系統用蓄電池事業の市場取引・系統アクセス制度の変遷と

ENEOS Power（株）のVPP戦略について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17718(https://www.jpi.co.jp/seminar/17718?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

制度転換期にある蓄電池ビジネスの現在地と新たな展望

系統用蓄電池事業の市場取引・系統アクセス制度の変遷とENEOS Power（株）のVPP戦略

〔開催日時〕

2026年03月31日(火) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

ENEOS Power株式会社

VPP事業部 VPP事業企画グループ

シニアスタッフ

黒田 雄介 氏

〔講義概要〕

系統用蓄電池事業は、市場取引と系統アクセスという二つの主要フィールドにおいて、急速な環境変化と制度改定が連続してきた経緯を持つ。

本講演では、これら両フィールドにおける現在の事業環境を体系的に整理するとともに、過去から現在に至る制度変遷の流れを総括する。

そのうえで、現在どのような議論が進展しているのかを概観し、そこから導かれる系統用蓄電池を取り巻く将来環境および蓄電池ビジネスの新たな展望について考察する。

また、最後に、ENEOS Power株式会社が取り組む蓄電池（VPP）事業戦略と今後の展望について詳説する。

〔講義項目〕

1. 系統用蓄電池の収益化手段

2. 市場取引環境・制度

3. 系統アクセス制度の変遷（日本版コネクト＆マネージ）

4. 蓄電池事業を取り巻く現状と制度の最新動向

5. ENEOS Powerの事業展開

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,870円（税込）

2名以降：32,870円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17718(https://www.jpi.co.jp/seminar/17718?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。