今年の春は新しい自分に出会う桜旅へ。女性ゲストの傾向から見るトラベルトレンドとおすすめ宿泊施設

Airbnb Japan株式会社

主なポイント

- 2025年のAirbnbにおける女性ゲストの旅行トレンドとして、一人旅やグループ旅行が増加し、桜シーズンには名古屋・浦安・沖縄などへの予約が大幅増加したことが分かりました。- 2022年から2025年の4年間で日本の女性ホスト数は毎年増加が続いているだけでなく、女性ホストによる総収益は、約322%増加という著しい成長を遂げました。- この春一人旅や女子旅で訪れたい宿泊施設と、活躍中の女性ホストに聞いた地元ならではの桜の楽しみ方をご紹介します。

春の気配が感じられるこの頃、日本各地では桜の開花が待ち遠しい時期となりました。桜の開花を心待ちにされている方も多いのではないでしょうか。春は、出会いと変化の季節。桜が咲き誇るこの時期は、多様なチャレンジや活躍に光が当たります。

Airbnb Japanではこの春、世界女性史月間を祝して、日本のホームシェアリングにおける女性ホストの活躍や、この時期ならではの旅の傾向に光を当て、最新のトラベルトレンドやホストおすすめの桜スポットをご紹介します。

女性ゲストに広がる一人旅ブーム

2025年のAirbnbにおける女性ゲストの旅行トレンドでは、一人旅*が大きな人気を集めていることが明らかになりました。約35%の女性ゲストが一人旅を選択しており、2名での旅行や家族旅行などのグループ旅行でもAirbnbを利用する女性ゲストが多いことが分かっています*1。

海外の旅行先としては、パリやロンドン、ホノルルなどの遠方都市に加え、バンコクやソウル、台北など一人旅にもぴったりなアジア圏の都市が注目を集めました*2。

2025年女性ゲストが訪れた海外都市Top10

・バンコク

・パリ

・ロンドン

・ホノルル

・クアラルンプール

・メルボルン

・パタヤ

・台北

・ソウル

・シドニー

特に2025年の桜の季節には、名古屋市(https://www.airbnb.jp/nagoya-japan/stays)への検索数が前年比で約230%増加、浦安市(https://www.airbnb.jp/urayasu-japan/stays)は約120%増、沖縄市(https://www.airbnb.jp/okinawa-japan/stays)が約105%増と、桜を楽しむために各地の都市への関心が急増しました*3。さらに、千葉県勝浦市(https://www.airbnb.jp/katsuura-japan/stays)や香川県高松市(https://www.airbnb.jp/takamatsu-japan/stays)、熊本県熊本市(https://www.airbnb.jp/kumamoto-japan/stays)といった地方や郊外エリアでは、女子旅をはじめとする5名以上の女性グループによる桜シーズンの宿泊予約が前年から約60%増加しており*4 、女性ゲストの多様な旅行スタイルと新たなトレンドの広がりが見られます。

日本のホームシェアリングで活躍中の女性ホストに聞いた、おすすめ桜スポットをご紹介します。この春一人旅や女子旅で訪れたい宿泊施設と、その地域ならではの桜の楽しみ方をぜひ参考にしてください。

ハコブネファミリーハウス(https://www.airbnb.com/rooms/25895165?source_impression_id=p3_1771469411_P3Uds4RpaYtoJJtk)（沖縄県国頭郡）

ホストご自身の子育て経験を活かし、家そのものが、ひとつの「体験」にもなるようにと“気兼ねなく家族で遊びに来れる家” を形にした和洋ミックスの2LDK。犬同伴も可能。また携帯できる車椅子スロープや手すり付きのトイレとお風呂、介護用お風呂チェア完備などバリアフリーで三世代での家族旅行にもぴったり。ホストは、沖縄で楽しみたいシュノーケリングやダイビングから陶芸まで幅広い地元のアクティビティもご紹介しています。

桜開花平年日：1月16日 **

ホストおすすめの桜スポットやおすすめの過ごし方

「近くの桜の名所は読谷村の世界遺産である、座喜味城跡(https://www.yomitan-kankou.jp/tourist/watch/1611289699/)です。沖縄の桜はヒカンザクラという桃の花と勘違いされるくらい色鮮やかな桜を楽しむことができます。

沖縄の桜の季節は本島と比較して早く、2月はコスモスやひまわり、3月から4月はテッポウユリが見頃です。リスティングの庭にもお花が咲いており、特に読谷村の村花「ブーゲンビレア」は村のいたるところで年中見かけます。

私のリスティングは田舎なので、大自然が創り出したビーチでのんびり過ごすこと、特に1月～3月には鯨が岬で見れるので夕日の時間に行くことがおすすめです。」

女性限定の居住型リスティング(https://www.airbnb.jp/rooms/25169904?source_impression_id=p3_1771571965_P3Ytn3uM_txMGtQR&_set_bev_on_new_domain=1733105099_EAMDlmYzcxZDI1OW&set_everest_cookie_on_new_domain=1764846780.EAMTlkN2EwMmYwNTM2MT.7JUncXQztIANy-kR5YMaJI2H_5f5UFrwbG2nzYuqO-U)（東京都狛江市）

日本の古布、特に藍染布でホストが作った作品が飾られた清潔感のある空間は、ホストと居住型の女性限定リスティング。小田急線の狛江駅が最寄りで、電車で下北沢まで10分、新宿は20分とアクセスが良いことも嬉しいポイント。フレンドリーで温かいホストの人柄もゲストから評価され、Airbnbでゲストから好評を得ているリスティングの上位1%に属する宿泊先として登録されています。*2026年2月時点

桜開花平年日：3月24日*

ホストおすすめの桜スポットやおすすめの過ごし方

「私のリスティングが位置する狛江市では駅から5分程歩くと桜通り（根川さくら通り）があり、この通りは桜のトンネル状態で多摩川堤にでます。多摩川堤は桜並木が続き、川辺には菜の花が咲き、色彩豊かな朝夕の散策コースです。地方地域から来たお客様などへは、早咲きの寒桜が楽しめる日比谷公園や、3月中旬には都内各地の桜スポットもおすすめしています。都内だけでなく、ゲストさまのニーズに合わせてあらゆるスポットをゲストにご提案しています。

桜開花が待ち遠しい1月末頃にはいつも桜ご飯をゲストに提供しています。狛江駅周辺には中華そばや和菓子などのお店や、地元の銭湯などぜひお立ち寄りいただきたいおすすめのスポットがあります。銭湯では、ご近所の方々と会話を楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごすことが出来ます。」

源泉かけ流し温泉近くの東京郊外ホームステイ(https://www.airbnb.jp/rooms/4471640?source_impression_id=p3_1771918127_P31f57iMHPL_Rcu0&_set_bev_on_new_domain=1733105099_EAMDlmYzcxZDI1OW&set_everest_cookie_on_new_domain=1764846780.EAMTlkN2EwMmYwNTM2MT.7JUncXQztIANy-kR5YMaJI2H_5f5UFrwbG2nzYuqO-U&translate_ugc=false)（東京都東村山市）

主に長期滞在の若いゲストを中心とした、ホストとのコミュニケーションや体験を重視した居住型リスティング。都内では珍しい地下1500mから湧く100％源泉かけ流しを味わえる天然温泉が徒歩圏内に。

宿泊のお部屋はすべて個室で長期滞在割引も有り。

桜開花平年日：3月24日*

ホストおすすめの桜スポットやおすすめの過ごし方

「地元を知ってもらいたいという思いから、東村山の近隣の場所をおすすめしています。少し足を伸ばすと小金井公園や井の頭公園、新宿御苑などがあるのでこちらもおすすめです。川越や高尾、入間、秩父など都内の自然豊富な地域もとてもアクセスが良いです。また、私自身が車中泊旅などをよくしていることから、直近の旅の情報や穴場などをシェアしたりしています。地元の情報はYouTuberをしている方をはじめ、ゲストに喜んでいただくことが多く、散歩をしながら動画撮影など楽しまれているようです。」

日本全国で存在感を増す女性ホストの活躍

近年、日本のAirbnb女性ホストは着実に増加し、地域経済への貢献もますます大きくなっています。特に新規女性ホストの登録は2022年から2025年の4年間で約15%増加と大きく伸びており、2025年だけでも前年比約7%増という力強い成長が見られます。

さらに女性ホストによる総収益は、2022年から2025年のわずか4年間で約322%増加という著しい成長を遂げており、2025年は前年比20%の増加となりました。日本全国各地で活躍する女性ホストの存在は、地域経済の活性化にもつながっていることが分かります。

「女性の人生を豊かにする、Airbnbホスティング」をテーマにトークイベントを開催

Airbnbで活躍中の女性ホストの話を直に聞いてみたいという方向けに、トークイベントを東京で開催予定です。オンラインでの参加も可能ですので、詳細情報(https://airbnb4women0417.splashthat.com/)を確認の上、ぜひご参加ください。

新たな旅行先への一歩や、地域で活躍する女性ホストとの出会いが、より豊かな春の旅につながります。Airbnbでは、ひとり旅からグループ旅行まで、ゲスト一人ひとりに寄り添った多彩な滞在先や体験をご用意しています。この春は、女性ホストや全国のコミュニティが紡ぐ心温まる物語とともに、日常を少し離れた“自分らしい春”を見つけてみませんか。

*ひとり旅をするゲスト向けのセーフティ機能についてはこちら(https://news.airbnb.com/ja/s-safety-product-solo-travelers/)をご参照ください。

**参考桜開花予想情報(https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/sakura_kaika.html)

＜Airbnb （エアビーアンドビー）について＞

Airbnbは、2人のホストがサンフランシスコの自宅に3人のゲストを迎えた2007年に誕生しました。以来、ホスト数は500万人を超え、世界のほぼすべての国と地域で20億回を超えてゲストをお迎えしてきました。訪れるゲストが街や人とのつながりを肌で感じられるよう、ホストの方々はユニークな宿泊先やほかではできない体験、特別なサービスを日々ご提供くださっています。

※「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称およびロゴはAirbnb Inc.の登録商標です。

*1 2025年第1四半期～第4四半期に行われた女性ゲストによる予約データに基づく。

*2 2025年第1四半期～第4四半期に行われた日本在住の女性ゲストによる予約データに基づく。

*3 2025年と2024年の国内旅行者による3月15日～4月3日の期間の宿泊検索数比較に基づく。

*4 2024年と2025年の日本在住の女性5名以上のグループによる3月15日～4月3日の期間の宿泊予約数比較に基づく