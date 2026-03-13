海の生きものがやってくる！愛知県春日井市の「めいてつCOCO」で、親子で楽しむ春の体験イベント「COCOFES」3月21日・22日開催！

株式会社名鉄インプレス

ならいごとベース めいてつCOCO（愛知県春日井市、所長：粥川 範一）では、3月21日（土）・22（日）の2日間、家族で楽しめる体験型イベント「COCOFES」を開催します。本イベントは、「南知多ビーチランド」からウミガメなどの海の生きものたちがスクールにやってきて、間近で観察したり実際に触れることができる「ふれあい体験」をはじめ、館内を巡ってクイズに挑戦する「館内クイズラリー」や、「スイミング無料体験会」など家族で楽しめる体験プログラムとなっております。

地域の皆さまに、めいてつCOCOをより楽しく身近に感じていただくための特別な2日間に、会員様はもちろん、これまでめいてつCOCOをご利用いただいたことがない方もお気軽にご参加いただけます。詳細は下記の通りです。

詳細を見る :https://meitetsucoco.com/news/4648/

COCOFES 概要

【開催日時】2026年3月21日（土）・22日（日）10:00~17:00

【場所】めいてつCOCO （イオン春日井ショッピングセンター4階）

【参加費】無料

【内容】

・海の生きものふれあい体験

普段なかなか触れる機会の少ないウミガメやリクガメといった海の生きものを間近で観察し、実際に触れることができます。お子さまの好奇心を刺激し、学びへとつながる体験型イベンです。

・館内クイズラリー

館内を巡りながらクイズに挑戦！お子さまから大人まで、施設内のさまざまな場所を楽しみながら巡ることができる内容となっております。ご参加いただいた方には、お菓子のプレゼントも用意しております。

・春の特設ブース他

各講座の紹介や体験会など予定しております。この機会にぜひお気軽にお立ち寄りいただき、「めいてつCOCO」の施設や講座の魅力をご体験ください。

ふれあい体験（イメージ）スイミング体験会（イメージ）

■ならいごとベース「めいてつCOCO」について

2024年4月、イオン春日井ショッピングセンター内に開業。「“わたしの好き”に気づく場所、“あしたの自信”を築く場所」をコンセプトに、スイミングや多彩なカルチャー講座、アフタースクールをワンスペースで提供する新しい形の会員制施設です。

運営会社：株式会社名鉄インプレス

名古屋鉄道グループの一員として、リトルワールド、日本モンキーパーク、南知多ビーチランドなどのレジャー施設や名鉄スイミングスクールを運営し、地域の皆さまに笑顔と感動を提供しています。

めいてつCOCO公式ページ：https://meitetsucoco.com/