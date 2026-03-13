美容室 Ash 浦安店が3月16日（月）オープン
美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長
吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、Ash 浦安店を2026年3月16日（月）にオープンいたします。
【店舗概要】
Ash 浦安店
サロン詳細： https://ash-hair.com/salondata/detail/377/
住所：〒279-0002
千葉県浦安市北栄1-15-26 伊藤ビル2F
TEL：047-711-1319
WEB予約： https://cs.appnt.me/shops/620/reserve
■採用
スタッフのご応募はこちら https://www.ash-hair.com/recruit/entry/require02/
Ash 浦安店 店長
三浦 祐里（ミウラ ユリ）
店長ご挨拶
Ash 浦安店を、お客様の日常に寄り添いながら、理想のスタイルを共に形にできる場所にしたいと考えています。髪のお悩みを抱える方も、自分に似合うデザインを探している方もぜひお越しください。確かな技術と心地よい空間で、浦安の皆様に長く愛される地域一番の美のパートナーを目指します。
ホームページ：https://ash-hair.com/staff/20170043-2/
【技術写真】
【店舗画像】
【株式会社アッシュについて】
本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F
創業会長：吉原 直樹
代表取締役社長：大澤祐二朗
設立：2006年7月1日
Tel：045-663-6120
URL：https://ash-hair.com/
事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営
【株式会社アルテジェネシスについて】
本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F
代表取締役会長：吉原 直樹
代表取締役社長：吉村 栄義
設立：2022年1月11日
創業：1986年8月7日
資本金：１億円
Tel：045-663-6123
URL：https://artegenesis.com/
事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社
グループ会社
株式会社 アッシュ
https://ash-hair.com/
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク
https://www.nyny.co.jp/
株式会社スタイルデザイナー
https://www.styledesigner.net/
株式会社 C＆P
https://www.chokipeta.com/
株式会社 ダイヤモンドアイズ
https://www.diamond-eyes.net/
株式会社 東京美髪芸術学院