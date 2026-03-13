「判断できる部下を増やす」管理職向け講座を公開：仕事構造を診断・設計する3時間プログラム （33.8万人・980社の分析を基にした組織行動科学(R) 判断デザインラボラトリー）

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は、判断経験を設計する管理職向け講座「判断できる部下を増やす」を公開しました。

講習の詳細はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-173-4ea07f6f5eda721f185e3c807a468339.pdf

本講座では、

- 判断構造図解- 判断仕事マッピング- 判断停止ポイント診断- 判断経験設計

などの組織行動科学に基づいた手法を用いて、

判断経験が育つ仕事設計を学びます。

判断が止まる仕事を整理し、判断経験が育つ仕事の設計を行います。

判断できる部下は、能力ではなく「仕事の設計」から生まれます。

判断が必要な仕事が整理されておらず、判断経験も仕事として設計されていません。

その結果、判断は上司に集中し、組織の判断力は育ちません。

本講座では、自社の業務を整理し、

- 判断が必要な仕事- 判断が止まる場所- 部下が経験すべき判断

を明確にします。そして、

判断経験が育つ仕事構造を設計します。

73％の管理者が悩んでいる「部下がすぐ相談してくる」「任せた仕事が途中で止まる」。その原因は、部下の能力ではなく「仕事の設計」にあります。

■ 会社概要

講習の詳細はこちらhttps://prtimes.jp/a/?f=d68315-173-2caa587785e2972cf30209bb11bcc8ea.pdf

リクエスト株式会社

コーポレートサイト：https://requestgroup.jp

会社案内：https://requestgroup.jp/corporateprofile

代表取締役 甲畑智康：https://requestgroup.jp/profile

E-mail：request@requestgroup.jp

リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた 組織行動科学(R) を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。