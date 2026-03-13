「判断できる部下を増やす」管理職向け講座を公開：仕事構造を診断・設計する3時間プログラム （33.8万人・980社の分析を基にした組織行動科学(R) 判断デザインラボラトリー）

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リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は、判断経験を設計する管理職向け講座「判断できる部下を増やす」を公開しました。




講習の詳細はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-173-4ea07f6f5eda721f185e3c807a468339.pdf

本講座では、


- 判断構造図解
- 判断仕事マッピング
- 判断停止ポイント診断
- 判断経験設計

などの組織行動科学に基づいた手法を用いて、


判断経験が育つ仕事設計を学びます。




判断が止まる仕事を整理し、判断経験が育つ仕事の設計を行います。




判断できる部下は、能力ではなく「仕事の設計」から生まれます。




判断が必要な仕事が整理されておらず、判断経験も仕事として設計されていません。

その結果、判断は上司に集中し、組織の判断力は育ちません。



本講座では、自社の業務を整理し、


- 判断が必要な仕事
- 判断が止まる場所
- 部下が経験すべき判断

を明確にします。そして、


判断経験が育つ仕事構造を設計します。

講習の詳細はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d68315-173-2caa587785e2972cf30209bb11bcc8ea.pdf

73％の管理者が悩んでいる「部下がすぐ相談してくる」「任せた仕事が途中で止まる」。その原因は、部下の能力ではなく「仕事の設計」にあります。



■ 会社概要

リクエスト株式会社


コーポレートサイト：https://requestgroup.jp


会社案内：https://requestgroup.jp/corporateprofile
代表取締役 甲畑智康：https://requestgroup.jp/profile


E-mail：request@requestgroup.jp



リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた 組織行動科学(R) を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。


組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。