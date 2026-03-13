HexClad、新生活を応援する4つのフライパンセットを期間限定で展開　この春、キッチンから新しい暮らしを。

HexClad Japan株式会社

ロサンゼルス発のプレミアムキッチンウェアブランド HexClad (ヘックスクラッド)は、新生活シーズンに向けて、ライフスタイルに合わせて選べる 4つのフライパンセットを揃えた「新生活応援キャンペーン」を開催します。

一人暮らしを始める方から、料理をより楽しみたい方まで、さまざまなライフスタイルや調理シーンにに合わせて選べるセットをご用意しました。

期間中、対象のフライパンセットすべてに HexCladオリジナルトートバッグをプレゼント。さらに、通常価格より最大35％お得なセット価格でご提供します。

焼く・炒める・煮るまでこれひとつ。

HexClad独自のハイブリッド構造により、優れた熱伝導で食材に均一に火が通り、美しい焼き目をつけながらもくっつきにくいノンスティック性能を実現。

汚れも落ちやすく洗いやすいため、日々の調理から後片付けまで快適にお使いいただけます。

毎日の料理を、より快適で楽しい時間へ。

新しい暮らしのスタートに、HexCladの使い心地をぜひお試しください。

期間：2026年3月13日（金）18:00 ～ 3月29日（日）23:59

開催場所：HexClad Japan公式サイト：www.hexclad.co.jp

★対象のセットすべてに、HexCladオリジナルトートバッグをプレゼント

外ポケットや、内側にボトルホルダー付の万能トートバッグ

★新生活におすすめの4つのセット★

■ ひとり暮らし2点セット

一人暮らしや、HexCladを初めて使う方におすすめ。

卵焼きだけでなく、鮭のソテーやフレンチトーストも作れるエッグパンに、副菜やスープにも使い勝手の良い14cmの蓋付鍋。少量の料理でも使いやすく、毎日の食事づくりにぴったりのセットです。

エッグパン14cmハイブリッド鍋（蓋付）

＜セット内容＞

・エッグパン

・14cmハイブリッド鍋（蓋付）

・オリジナルトートバッグ

特別価格：22,000円（税込）

■ 人気フライパン2点セット

毎日の料理を幅広く楽しみたい方に。

エッグパンと26cmフライパンの2サイズを組み合わせた、使い勝手のよい人気No.1セットです。幅広い料理に対応し、迷ったらまず選びたい定番の組み合わせです。

エッグパン26cmフライパン（蓋付）

＜セット内容＞

・エッグパン

・26cmフライパン（蓋付）

・オリジナルトートバッグ

特別価格：28,800円（税込）

■ スマート3点セット

料理をもっと楽しみたい方へ。

フライパンと中華鍋、鍋を組み合わせた、料理好きの方に向けた本格的なセットです。

炒め物からステーキまで幅広い料理に対応し、日々の食事づくりから本格的な調理まで料理の幅をぐっと広げます。

20cmフライパン（蓋付）26cm中華鍋14cmハイブリッド鍋（蓋付）使用イメージ

＜セット内容＞

・20cmフライパン（蓋付）

・26cm中華鍋

・14cmハイブリッド鍋（蓋付）

・オリジナルトートバッグ

特別価格：39,000円（税込）

■ ファミリー4点セット

週末のお料理や、作り置きにも。

フライパンと鍋、そしてライスポットを揃えた、料理好きの方に向けた充実のプレミアムセットです。おかずのバリエーションを広げたい方や、家族の食事づくりを楽しみたい方におすすめです。

エッグパン24cmフライパン（蓋付）20cmハイブリッド鍋（蓋付）ライスポット

＜セット内容＞

・エッグパン

・24cmフライパン（蓋付）

・20cmハイブリッド鍋（蓋付）

・ライスポット

・オリジナルトートバッグ

特別価格：53,500円（税込）

HexCladについて

HexCladは、ロサンゼルスに本社を構える、革新性に優れたグローバルプレミアムキッチンウェアブランドです。ステンレススチールの六角形パターン、ハイブリッドテクノロジー、独自のTerraBond セラミック加工が特徴です。

調理器具、包丁、まな板、ミル、エプロンなど革新的なキッチンツールを、D2Cチャネルおよび戦略的な小売パートナーシップを通じて販売しています。

2016年の設立以来、ステンレスとノンスティックを融合した独自のハイブリッドテクノロジーにより、卓越した性能、耐久性、使いやすさを実現。料理の常識を打ち破る製品を発表してきました。

これらの製品を通じて、グローバルで活躍するトップクラスのシェフたちから、家庭で料理を楽しむお料理愛好家まで、あらゆるレベルの料理人をサポートすることをミッションとしています。

こうした革新的な取り組みが評価され、アメリカの経済誌「Inc.」が毎年発表する“The Inc.5000“で、 2023年から2025年の3年連続で「全米で最も急成長しているブランド」に選出されています。

HexClad Japan

- HP : https://hexclad.co.jp

- Instagram : https://www.instagram.com/hexclad_jp, @hexclad_jp

- YouTube : https://www.youtube.com/hexclad