パトレイバーの原点を振り返る「機動警察パトレイバー HEADGEAR＋展」feat.“EZY”の大阪開催が決定！

株式会社ジェンコ

昨夏、有楽町マルイにて開催された「機動警察パトレイバー HEADGEAR＋展」の大阪開催が決定いたしました。

新作『機動警察パトレイバー EZY』の公開を5月に控え、新たに発見された資料を元に原作者集団HEADGEARの「パトレイバー」誕生時と、オリジナルシリーズ以降の仕事を改めて振り返ります。

東京展の内容から一部展示内容を更新、大阪展で初公開となる『WXIII 機動警察パトレイバー』の背景美術資料、そして新作『機動警察パトレイバー EZY』の特設コーナーも設置致します。

HEADGEARのキャラクターデザイン担当の高田明美氏と、メカニックデザイナーの天神英貴氏による会場内限定の音声対談も東京展同様にお手持ちのスマートフォン端末にて無料でお楽しみいただけます。

※東京展と同内容です

【開催概要】

イベント名：機動警察パトレイバー HEADGEAR＋展 feat.“EZY”

会場：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館4F 第2催会場

会期：2026年3月25日（水）～４月5日(日)

営業時間：11:00～19:00

※施設営業時間と異なります

※最終入場は閉場の30分前まで（～18:30）

※物販スペースは入場無料です



当日券：1,500円（税込）特典「でふぉるメカ」ステッカー付

※ステッカーは入場券1枚につき、ランダムで1枚をお渡しします

特典：でふぉるメカステッカー（EZY版）

※未就学児は入場無料です

※特典は先着2,000名様分をご用意 なくなり次第配布終了となります

前売り限定記念チケット（4回分）：5,000円（税込）

チケットペイ（プレイガイド）での発売となります。

販売ページURL

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61219

※2026年3月14日（土）20時～販売を開始いたします

※前売り限定記念チケット本体は特典とともに会場受付にて引き換えいたします

※チケットペイ発行手数料330円が別途かかります

※会場での前売り限定記念チケットの販売は行いませんので予めご了承ください

主催：株式会社HEADGEAR・株式会社ジェンコ

協力：株式会社バンダイナムコフィルムワークス・株式会社小学科・アニメ特撮アーカイブ機構・株式会社美峰・株式会社バイタルアートボックス

【展示内容】

機動警察パトレイバーのプロジェクト発足から現在に至るまで、時系列で確認が出来る年表、『機動警察パトレイバー アーリーデイズ（初期OVAシリーズ）』の絵コンテ、設定資料、そして、東京展で公開されたゆうきまさみ氏、出渕裕氏のイラストを引き続き展示致します。

また、初公開となる、『WXIII 機動警察パトレイバー』の美術（原画を予定）、新作『機動警察パトレイバー EZY』の制作資料を公開致します。

押井守氏による絵コンテ押井守氏による絵コンテゆうきまさみ氏イラストゆうきまさみ氏イラスト出渕裕氏イラスト出渕裕氏イラスト男鹿和雄氏による『WXIII 機動警察パトレイバー』のラストシーンの背景

※出渕裕氏イラストは原画を、ゆうきまさみ氏イラストは複製原画を展示予定です

※WXIIIの背景は原画を展示予定です

※展示物は予告なく変更になる可能性がございますので予めご了承ください

東京展に引き続き、会場内でしか聴くことのできないAR音声対談では、原作者であり、キャラクターデザイナーの高田明美氏と、本作にも造詣が深いメカニックデザイナーの天神英貴氏のパトレイバー対談になります。

キャラクターデザイナー高田明美氏（右）と、メカニックデザイナーの天神英貴氏（左）

会場に設置されたQRコードパネル（10ヶ所程度）をお手持ちのスマートフォン、タブレット端末で読み込むと聴くことが出来ます。

※イヤホン、ヘッドフォン、スマートフォン、タブレットなど端末の貸し出しは会場ではしておりませんので、予めご持参頂きますよう、お願い致します

※通信費につきましては自己負担となります

※ご視聴の際はイヤホン、ヘッドフォンを必ずご着用ください

【主な新商品】

・伊藤和典 脚本集[2]OVA＋MOVIE編

価格：6,380円（税込）

・ヘッドギアTシャツ（サイズ M/L/XL）

価格：各3,850円（税込）

・バビロンプロジェクトTシャツ（デザイン：ヒセキグラフィックス）

価格：3,850円（税込）

左は絵柄の拡大

・方舟BABEL Tシャツ（デザイン：ヒセキグラフィックス）

価格：3,850円（税込）

左は絵柄の拡大

・レイバーカタログ風クリアファイル（全5種）

エコノミー、ピッケルくん、ブロッケン、タイラント、ブルドッグ

価格：各660円（税込）

エコノミータイラント2000

そのほか、新作の『機動警察パトレイバーEZY』グッズを先行販売いたします。

詳細は機動警察パトレイバー公式X（@patlabor0810）にて順次告知いたします。

【関連サイト】

機動警察パトレイバー公式HP https://patlabor.tokyo/

機動警察パトレイバー公式X https://twitter.com/patlabor0810



機動警察パトレイバー公式グッズはコチラで販売中！

Amazon機動警察パトレイバーHEADGEAR公式SHOP

https://www.amazon.co.jp/stores/page/8931A4C7-C1EF-4435-A813-5650084F3700



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(C)HEADGEAR

(C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会