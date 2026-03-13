『オタクに優しいギャルはいない!?』第12巻 アクリルコースタースタンド付きメロンブックス限定版 3月19日発売！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、『オタクに優しいギャルはいない!?』第12巻（原作／のりしろちゃん 漫画／魚住さかな）を2026年3月19日に発売いたします。メロンブックスでは『アクリルコースタースタンド付きメロンブックス限定版』を販売いたします。

3月19日に『オタクに優しいギャルはいない!?』の最新第12巻が発売となる。4月8日からTVアニメ化もされるなど、話題沸騰中の本作。今回メロンブックスでは、その最新第12巻と「アクリルコースタースタンド」が限定セットになって先行販売されることが決定した。現在、予約も開始されている。

▼商品情報▼

オタクに優しいギャルはいない!? 12『アクリルコースタースタンド付きメロンブックス限定版』

価格（税込）：\2,200

ご注文はコチラ :https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3458528

アクリルコースターは、これから入る温かい季節にぴったり。また、スタンドにして鑑賞もできる。これまで出たアクリルスタンドやラバーマットなどのグッズも、売切が続出している。今回も早々に売切となることが予想されるので、早めに購入をしよう。

4月8日からテレビ朝日系列・BS朝日にてTVアニメ放送開始！『オタクに優しいギャルはいない!?』第12巻 3月19日発売！

▼あらすじ▼

ふたりっきりの教室で、天音がオタクくんの手を握って猛烈アプローチ！？急な天音の行動に、オタクくんの反応は！？さらに、球技大会で活躍したら「オタクくんに何でもしてもらえる権」がもらえることになり--！天音と伊地知のオタクくんに“してほしいこと妄想”が爆発！TVアニメ化の話題作、最新巻！

ぜひこの機会に、アクリルコースタースタンドとセットになった最新第12巻をメロンブックスで購入しよう！

メロンブックス限定セットを購入する :https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3458528