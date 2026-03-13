ekinico　南久留米駅「春祭り」イベント開催！

九州旅客鉄道株式会社

ekinico南久留米駅にて「春祭り」イベントを開催します！

シェアキッチン南久留米の各店舗による美味しい飲食ブースはもちろん、久留米の竹を利用したメンマやクラフトジン、久留米大学生の手作りワークショップやゲーム、地域のダンスチームパフォーマンス、また、キャタピラー九州による建設重機撮影ブースもあります！一緒に春の訪れを楽しみましょう！

左：★2025.10月ハロウインイベントの様子 右：★マシュマロ体験の様子

１ 開催日時

2026年3月２1日（土曜日）11：00 ～ １９：00

２ 開催場所

南久留米駅

３ イベント概要およびタイムスケジュール

（詳細は下部チラシ参照）

・飲食ブース、焼きマシュマロ体験、ゲームワークショップ等

・キャタピラー九州 「建設重機との記念撮影」

・ekinico歌謡たいむ

・スタジオMJ西国分クラスによるダンスパフォーマンス

・ななつ星in九州・或る列車のお見送り

※駐車場はございませんのでお車でのお越しはご遠慮ください。

※荒天時は中止等の場合があります

左：★キャタピラー九州（重機との記念撮影イメージ） 右：★スタジオMJ西国分クラス（ダンスパフォーマンス