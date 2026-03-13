ekinico　南久留米駅「春祭り」イベント開催！

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九州旅客鉄道株式会社


　




　ekinico南久留米駅にて「春祭り」イベントを開催します！


シェアキッチン南久留米の各店舗による美味しい飲食ブースはもちろん、久留米の竹を利用したメンマやクラフトジン、久留米大学生の手作りワークショップやゲーム、地域のダンスチームパフォーマンス、また、キャタピラー九州による建設重機撮影ブースもあります！一緒に春の訪れを楽しみましょう！



左：★2025.10月ハロウインイベントの様子　　右：★マシュマロ体験の様子

１　開催日時


　2026年3月２1日（土曜日）11：00　～　１９：00　


２　開催場所
　南久留米駅


３　イベント概要およびタイムスケジュール　


　（詳細は下部チラシ参照）


・飲食ブース、焼きマシュマロ体験、ゲームワークショップ等


・キャタピラー九州　「建設重機との記念撮影」


・ekinico歌謡たいむ


・スタジオMJ西国分クラスによるダンスパフォーマンス


・ななつ星in九州・或る列車のお見送り


※駐車場はございませんのでお車でのお越しはご遠慮ください。


※荒天時は中止等の場合があります







左：★キャタピラー九州（重機との記念撮影イメージ）　　右：★スタジオMJ西国分クラス（ダンスパフォーマンス