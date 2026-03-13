手作り結婚指輪・婚約指輪の『工房Smith札幌本店』がGoogle口コミ1,000件突破で北海道No.1の支持を獲得｜@aromaやデロンギ導入で五感を満たす制作体験を提供

株式会社 一宝

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店の「工房Smith札幌本店」は、この度、Googleマップにおけるクチコミ件数が1,000件を突破いたしました。これは、北海道内の手作り結婚指輪工房において第1位（※2026年3月12日時点、Googleマップ上の『手作り結婚指輪』店舗を対象とした当社集計結果）の件数となります。

近年需要が高まっている「体験型消費」に対し、同店では「指輪を叩く音」に反応する最新の3Dプロジェクションマッピング演出や、札幌の名店と連携したおもてなしなど、五感を刺激する独自のサービスを展開。この唯一無二の体験を求め、現在、道内のみならず道外からも多くのカップルが来店しています。

■ 手作り結婚指輪という「モノ作り」を、二人にとって「一生のエンターテインメント」へ

工房Smith札幌本店が最も大切にしているのは、指輪という「製品」だけでなく、それを作る「時間」そのものをかけがえのない思い出にすることです。 1,000件を超える口コミの多くには、熟練の職人によるサポートへの安心感とともに、店内の雰囲気や演出に対する驚きと感動の声が寄せられています。

■ 指輪作りを「一生の記憶」に刻む、五感を刺激する5つの仕掛け

工房Smith札幌本店では、単なる作業の場ではなく、五感すべてで「幸せ」を感じていただける空間づくりを徹底しています。この独自のこだわりが、道内最多の口コミ数と道外からの来店増につながっています。

【視覚】音と光が共鳴する「3Dプロジェクションマッピング」

制作中のハンマーの音や振動にリアルタイムで反応し、床面のデジタルアートが変化。二人の共同作業がドラマチックな光の演出とともに進みます。

【味覚】札幌の名店が彩る「至福のティータイム」

制作の合間には、単なる休憩時間を超えた「感動のティータイム」をご用意しています。

- 「花論珈琲茶房」× デロンギの本格抽出： 札幌の名店「花論珈琲茶房(https://www.karon-cafe.com/)」の厳選された自家焙煎豆を使用。「デロンギ」のコーヒーマシンで一杯ずつ丁寧に抽出します。- 世界に一つだけの「ラテプリント」： カフェラテをご希望の方には、制作中のお二人の写真をその場で転写する「ラテプリント」を提供。飲むのが惜しくなるようなサプライズ演出が好評です。- 限定「コラボショコラ」： 札幌を代表する「ショコラティエ マサール(https://masale.jp/)」と「工房Smith札幌」のロゴが入った限定コラボショコラをご堪能いただけます。

【聴覚】リズムを刻む「制作の鼓動」と心地よいBGM

金属を叩く小気味よい音と、心を落ち着かせるこだわりのBGMが調和。集中してモノ作りに没頭できる、静謐ながらも活気ある音響空間を設計しています。

【触覚】指先から伝わる「本物の質感」と手応え

貴金属が形を変えていく熱量や、職人と同じ本格的な道具の重み。自分の手で一生モノを作り上げていく確かな手応えは、手作りならではの醍醐味です。

【嗅覚】心を満たす「オリジナルアロマ」

「@aroma（アットアロマ）(https://www.at-aroma.com/)」と共同開発した、工房Smith札幌独自のオリジナルアロマを店内に導入。ご制作いただいたお客様には、「自宅でも工房の香りを楽しめるアロマストーンセット」をプレゼント。指輪を見るたび、香りと共にあの日感動が蘇る「記憶の定着」をデザインしています。

■ 結婚指輪の「価値」を「体験」で再定義する、新しいウエディングの形

このクリエイティブな制作環境はSNSを中心に大きな反響を呼んでおり、「ただ指輪を買うのではなく、二人で作り上げるプロセスそのものを宝物にしたい」と願うカップルに支持されています。

札幌の中心部で、最新のデジタルアートと伝統的な職人技、そして地元の名店が織りなす「おもてなし」に包まれる半日間。完成した指輪とともに、ここでしか味わえない「感動体験」を日常へ持ち帰るというスタイルが、これからの時代にふさわしい新しいウエディングの形として注目を集めています。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.co(https://sapporo-housekikaitori.com)