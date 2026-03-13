レザーバッグブランド「TRION（トライオン）」、MLB公式スペシャルコレクションを本日発売　― グローブメーカー発の本格レザーバッグ、4球団のチームカラーで展開 ―

トライオン株式会社

レザーバッグブランド「TRION（トライオン）」（運営：トライオン株式会社）は、MLB（Major League Baseball）エクスクルーシブコレクションを2026年3月13日（金）に発売しました。

野球グローブ製造を起源に持つTRIONならではの高品質グラブレザーと縫製技術を活かし、ロサンゼルス・ドジャース／ニューヨーク・ヤンキース／ニューヨーク・メッツ／サンディエゴ・パドレスの4球団カラーをまとった「グローブボディバッグ」「グローブミニトート」全8型を展開します。

それぞれのチームカラーや象徴的なデザインを、野球グローブと同じ革素材と縫製技術で表現しました。

グローブメーカーとして培ってきた技術を活かし、MLBの世界観をバッグとして仕立てたコレクションです。

TRION公式サイト：https://www.trion-store.jp/f/trion

■野球グローブメーカーだからこそ作れる「グローブバッグ」

TRIONは、野球グローブの製造をルーツに持つレザーバッグブランドです。ボールを受け止める厚みのある革、強度の高い縫製、使い込むほどに手に馴染む質感--グローブづくりで培った技術を、そのままバッグへ落とし込んでいます。

本コレクションも、野球グローブと同じグラブレザーを素材に採用。使うほどに艶が増し、味わいが深まる本革の経年変化が楽しめます。MLBのカルチャーと革製品としての本格的な作りを両立した、日常使いの「道具」として仕立てました。

■展開球団・デザイン

Los Angeles Dodgers（ロサンゼルス・ドジャース）

西海岸カルチャーを象徴するブルーにホワイトを組み合わせ、中央にドジャースロゴを配置。爽やかで都会的な印象に仕上げました。

New York Yankees（ニューヨーク・ヤンキース）

伝統と威厳を感じさせるネイビーをベースに、世界的にも知られるヤンキースロゴをシンプルかつ力強く表現しました。

New York Mets（ニューヨーク・メッツ）

ブルーとオレンジのコントラストが際立つメッツモデル。ベースにシックなグレーを取り入れ、都市の躍動感を感じさせるカラーリングです。

San Diego Padres（サンディエゴ・パドレス）

ブラウンとタンを基調とした落ち着きのある配色。カリフォルニアの大地と歴史ある街並みを思わせる、パドレスならではの世界観を表現しました。



■商品概要

グローブボディバッグ 各\39,600（税込）

外形サイズ：最大幅：15cm×高さ：26cm×マチ：6cm

重さ：約530g

本体内部:オープンポケット×1、ジッパーポケット×1

本体外部:オープンポケット×1

ショルダーストラップ(62cm～102cm)

素材：牛革/グラブレザー

グローブミニトート 各\39,600（税込）

持ち手：幅13cm×高さ10cm

対応サイズ：B5(25.7×18.2cm)

重さ：約610g

本体内部:オープンポケット×2、ジッパーポケット×1

本体外部:オープンポケット×1

素材：牛革/グラブレザー

■販売概要

発売日：2026年3月13日（金）

販売店舗：TRION公式オンラインストア（https://www.trion-store.jp/f/trion）

TRION直営店舗（TRION FLAGSHIP SHOP、日本橋店）

POP UP STORE

※詳しい情報はTRION公式オンラインストアでご確認ください

【本件に関するお問い合わせ】

トライオン株式会社

広報担当 後藤

〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-10 トライオンビル

TEL：06-6263-8025

Email：bag-support@trion-net.co.jp