ABURAYAMA　FUKUOKA　３周年ありがとう祭

九州旅客鉄道株式会社

ABURAYAMA FUKUOKA（福岡市南区）は、今年４月でリニューアルオープン３周年を迎えます。 日頃ご利用いただいているお客さまや地域の皆さまへの感謝を込め、４月の１か月間を「ありがとう祭」として、 ３周年限定の特別企画や毎週末のお祭りイベントを開催します。福岡市街地から車で約 30 分の自然の中で さらなるにぎわいに包まれる ABURAYAMA FUKUOKA を遊びつくしましょう！

01 ABURAYAMA スタンプラリー

春の森の中で心地よいハイキングを楽しみながらスタンプを集めて、 「もっと油山を楽しめる」プレゼントをゲットしよう！

開催期間

2026 年 4 月 4 日(土)～4 月 26 日(日) 10:00～17:30

受付場所

インフォメーション・森の案内所

参加方法

参加費無料（期間中おひとり 1 回まで）

インフォメーションで台紙配布・景品抽選を行います。台紙を受け 取り、スタンプをすべて集めると木のガチャガチャに挑戦でき、 当たりが出たらその場で「もっと油山を楽しめる」景品をプレゼント します。景品の詳細はこちら.(https://www.aburayama-fukuoka.com/3rdthankyoufestival/)

02 週替わりイベント第１弾 「アブラヤマ夜桜の宵」

「森に浮かぶ、淡い桜の灯 ひ 」 桜の美しさと福岡市街を一望する夜景を同時に楽しめる特別な ひとときをお届けします。

開催期間

2026 年 4 月 3 日(金)・4 日(土)

17:00～20:00 （最終入場 19：45）

２日間限定で 20 時まで営業時間を延長します

開催場所

ABURAYAMA FUKUOKA 牧場エリア

コンテンツ

１．桜回廊ライトアップ

２．大人気！光るローラー滑り台

３．福岡の夜景を眺めながらジップトリップ！

NIGHT ADVENTURE

４．焚火の音と炎でリラックス

03 ３周年限定！特別企画

03 ３周年限定！特別企画

ABURAYAMA FUKUOKA 店舗毎に３周年記念プランをご用意しています。

１ 森の BBQ

３周年限定！ヌルボンお肉セットが登場！

２ SnowPeak ABURAYAMA FUKUOKA

３万円(税込)以上ご購入の方へ、先着 50 名様に３周年記念アニバーサリーシェラカッププレゼント

３ フォレストアドベンチャー・油山福岡

ネットコース＋ジップトリップコースのセットが、３周年特別価格 3,300 円でご提供いたします

（通常：4,400 円～）

４ ABURAYAMA CHEESE STAND

3,000 円（税込）以上お買い上げで、飲むヨーグルトを１本プレゼント

※「ありがとう祭」週替わりイベント第 2 弾以降の詳細は、決定次第、順次お知らせいたします。

詳しくは、こちらをご確認ください

（ https://www.aburayama-fukuoka.com/3rdthankyoufestival/ (https://www.aburayama-fukuoka.com/3rdthankyoufestival/)）