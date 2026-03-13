ミチルワグループのGreen Link Lab.が東京都「共生社会の理念に賛同する企業・団体」に公式掲載

株式会社ミチルワグループ

株式会社ミチルワグループ（本社：東京都中央区）は、当社の新規事業「Green Link Lab.（GLL／富山県）」の取り組みが、東京都福祉局が推進する「共生社会の理念に賛同する企業・団体」の公式サイトに掲載されたことをお知らせします。

GLLは、都市部企業が抱える障がい者雇用の課題に対し、求人のマッチング、業務創出、長期雇用サポート、内製化支援などを通じて“より本質的な障がい者雇用”を支えるモデルです。業務は森林保全に必要な苗木生産で、社会貢献性とやりがいを両立します。

企業・自治体の皆さまからの視察・協業のご相談を受け付けています。

【この記事のポイント】

・東京都公式サイトに掲載：「共生社会の理念に賛同する企業・団体」として取り組み内容が公表

・都市部企業の障がい者雇用課題を、マッチング／業務創出／定着支援／内製化で支援

・定型的な補助ではなく、森林保全に必要な苗木生産（発芽～出荷まで）

・“100年先の森づくり”につながる、ESG/SDGs文脈で説明可能な業務

東京都「共生社会の理念に賛同する企業・団体」公式掲載について

GreenLinkLabのメンバーです。

東京都は、障害のある人もない人も互いを尊重し支え合いながら地域で共に暮らす「共生社会」の実現に向け、共生社会の理念に賛同し具体的な取り組みを行う企業・団体を登録・公表しています。

このたび当社は、本制度の公式サイトにて、当社の取り組み（Green Link Lab.）が掲載されました。公的な場で取り組み内容が整理されて掲載されることで、企業の皆さまに対しても、活動の位置づけや狙いをより明確にお伝えできるようになりました。

（東京都公式掲載ページ）

https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/tokyoheart/sandou.html

Green Link Lab.（GLL）とは

Green Link Lab.（グリーンリンクラボ）は、ミチルワグループが全国の障がい福祉事業で培ってきた知見を活かし、「新しい障がい者雇用のカタチ」を提案する取り組みです。

都市部企業が抱える障がい者雇用の課題に対して、以下を一気通貫で支援します。

・求人のマッチング（要件整理～出会いの設計）

・業務創出（業務の切り出し・構造化、マニュアル整備）

・長期雇用サポート（面談設計、環境調整、定着支援）

・内製化支援（企業内で回る仕組みづくり支援）

「採用して終わり」ではなく、“働き続けられる環境設計”を中心に据える点が特徴です。

業務は“定型的な補助”ではなく、森林保全につながる苗木生産

GLLで取り組む業務は、郵便仕分けや清掃などの定型的な補助業務に留まらず、森林保全に必要な苗木生産です。

種から育て、日々手入れを行い、出荷まで一連の工程に関わることで、働く方が社会貢献性とやりがいを実感できる仕事を目指しています。出荷された苗木は各地の植林につながり、森となって地盤づくりや温暖化対策にも寄与します。

現場で起きている変化（“支援が具体的”であること）

GLLでは、“できない”で終わらせず、環境や道具、手順を少し変えることで“できる”に変えていく支援を積み重ねています。

例：入力作業の設計（テンキー中心、読み上げ補助）、計測作業の工夫（表示の向き・見やすさ改善）など。

また、現場のルールやマニュアルは、スタッフだけでなく実際に働くクルーの声も取り入れながら、日々アップデートしています。

数字で見るGLL（2026年3月10日現在）

・種保有数：17万個

・就職希望登録者：50名

・MWクルー平均出勤率：98％

・苗木保有数：980本

企業・自治体の皆さまへ：視察・協業のご相談受付

障がい者雇用を推進し、インクルーシブな共生社会を目指す企業・自治体の皆さまに向け、GLLでは視察・協業のご相談を受け付けています。

「業務がつくれない」「定着が難しい」「社内で回る体制がない」といった課題から、まずは現状整理のご相談でも構いません。東京都公式掲載の内容も踏まえ、課題と打ち手を分かりやすくご提案します。

【お問い合わせ先】

株式会社ミチルワグループ Green Link Lab. 担当

TEL：03-3527-3837

MAIL：info@greenlinklab.jp

受付時間：［平日9:00～18:00］

URL：https://greenlinklab.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社ミチルワグループ

所在地：東京都中央区東日本橋3丁目3－7 近江会館ビル 3階

事業内容：障害福祉事業の運営

URL：https://michiruwa.co.jp/