令和7年度 農業振興功績者表彰式の開催について

奈良県

公益財団法人農業振興会館（理事長：奥野信亮）の公益事業として実施している農業振興功

績者表彰は、農業技術の開発、農村環境の整備等に務め、その普及教育に功績のあった個人

並びに団体を表彰する事業です。

この表彰は、平成2年度より、初代理事長である奥野誠亮氏の発案により実施しており、36

回目を迎えました。令和6年度までの表彰で120名の個人並びに団体の表彰を行っております。

令和7年度は個人2名および1団体が受賞され、下記の日程で表彰式が執り行われます。

○受賞者

👑【農業振興功績大賞】

・辻本 忠雄 様（平群町）

（奈良のイチゴを全国区へ、スマート農業導入により古都華生産を牽引）

👑【農業振興功績賞】

・乾 庸介 様（大和郡山市）

（奈良県農業青年組織のリーダー、4Hクラブを通じた交流活動）

・一般社団法人

飛鳥ケイミュー橘の里 様（明日香村）

（大和の国発祥の飛鳥の地で 村花「橘」で地域活性化 農村振興へ企業参入）

○表彰式

・日時：令和8年3月20日(金曜日・祝日)14時40分～15時30分

・場所：「大和平野土地改良区」3F大会議室

奈良県橿原市城殿町459番地

令和6年度の様子詳細を見る :https://www.pref.nara.jp/item/333599.htm#itemid333599