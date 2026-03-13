令和7年度 農業振興功績者表彰式の開催について

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奈良県

公益財団法人農業振興会館（理事長：奥野信亮）の公益事業として実施している農業振興功


績者表彰は、農業技術の開発、農村環境の整備等に務め、その普及教育に功績のあった個人


並びに団体を表彰する事業です。


この表彰は、平成2年度より、初代理事長である奥野誠亮氏の発案により実施しており、36


回目を迎えました。令和6年度までの表彰で120名の個人並びに団体の表彰を行っております。


令和7年度は個人2名および1団体が受賞され、下記の日程で表彰式が執り行われます。



○受賞者


👑【農業振興功績大賞】


・辻本　忠雄　様（平群町）


（奈良のイチゴを全国区へ、スマート農業導入により古都華生産を牽引）



👑【農業振興功績賞】


・乾　庸介　様（大和郡山市）


（奈良県農業青年組織のリーダー、4Hクラブを通じた交流活動）


・一般社団法人　


飛鳥ケイミュー橘の里　様（明日香村）


（大和の国発祥の飛鳥の地で 村花「橘」で地域活性化　農村振興へ企業参入）



○表彰式


・日時：令和8年3月20日(金曜日・祝日)14時40分～15時30分


・場所：「大和平野土地改良区」3F大会議室


奈良県橿原市城殿町459番地




令和6年度の様子

詳細を見る :
https://www.pref.nara.jp/item/333599.htm#itemid333599