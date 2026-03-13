英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズ アミュプラザ博多店 リニューアルオープンのお知らせ
ニールズヤード レメディーズ アミュプラザ博多店
心地よさとサステナビリティを両立させた空間をめざし、内装には回収したブルーボトルを埋め込んだテーブルや、ジーンズの端材から生まれた左官材「塗るデニム」など可能な限り自然に還る素材やリサイクル、リユース、アップサイクルした素材を採用いたしました。精油から始まる香りの世界をより感じていただけるコーナーを設け、アロマ、ボディケア、スキンケアなどの製品をゆっくりとお試しいただけます。
リニューアルオープンを記念して、外れなしのガチャや購入特典、限定セットなどの特別企画もご用意しました。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
2026年3月19日(木) リニューアルオープン
ニールズヤード レメディーズ アミュプラザ博多店
住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1ｰ1 アミュプラザ博多6F
TEL：092-413-5551
営業時間：10:00～20:00
【オープニングキャンペーン】
いずれも数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
■ガチャ
話題のワイルドローズ ビューティバームが当たるチャンス！\2,200(税込)以上お買い上げのお客さまに、外れなしのガチャをお楽しみいただきます。
■プレゼント
\14,300（税込）以上お買い上げのお客さまに華やかな香りの携帯アロマ「アロマパルス ウーマンズバランス(現品)」を、\22,000（税込）以上お買い上げのお客さまに明るくフレッシュな香りの「ゼラニウム＆オレンジ マッサージオイル(現品)」をプレゼント。
プレゼント
■リニューアルオープン限定セット
１.ワイルドローズ ビューティバーム スターターセット \5,049（税込）
ベストコスメ受賞*の美容バームと、あわせて使える化粧水のミニセット。
・ワイルドローズ ビューティバーム 15g
・フランキンセンス ウォーター 50m
ワイルドローズ ビューティバーム スターターセット
２.ブルーグラス アロマセット フォーウーマン \5,742（税込）
ブルーボトルから誕生したアロマトレイと女性のための精油のセット
・ブルーグラストレイ
・ブレンドエッセンシャルオイル ウーマンズバランス 5mL
・エッセンシャルオイル オレンジ・オーガニック 5mL
ブルーグラス アロマセット フォーウーマン
＊ @cosmeベストコスメアワード2025 「オイル・バーム部門 第3位」、＠cosmeクチコミランキング「オーガニック部門 第1位」 （集計期間：2025/11/01 ~ 2026/01/31）
【お客様窓口】 Tel： 0120-316-999