英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズ アミュプラザ博多店 リニューアルオープンのお知らせ

株式会社ニールズヤード レメディーズニールズヤード レメディーズ アミュプラザ博多店

心地よさとサステナビリティを両立させた空間をめざし、内装には回収したブルーボトルを埋め込んだテーブルや、ジーンズの端材から生まれた左官材「塗るデニム」など可能な限り自然に還る素材やリサイクル、リユース、アップサイクルした素材を採用いたしました。精油から始まる香りの世界をより感じていただけるコーナーを設け、アロマ、ボディケア、スキンケアなどの製品をゆっくりとお試しいただけます。

リニューアルオープンを記念して、外れなしのガチャや購入特典、限定セットなどの特別企画もご用意しました。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

2026年3月19日(木) リニューアルオープン

ニールズヤード レメディーズ アミュプラザ博多店

住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1ｰ1 アミュプラザ博多6F

TEL：092-413-5551

営業時間：10:00～20:00

【オープニングキャンペーン】

いずれも数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

■ガチャ

話題のワイルドローズ ビューティバームが当たるチャンス！\2,200(税込)以上お買い上げのお客さまに、外れなしのガチャをお楽しみいただきます。

■プレゼント

\14,300（税込）以上お買い上げのお客さまに華やかな香りの携帯アロマ「アロマパルス ウーマンズバランス(現品)」を、\22,000（税込）以上お買い上げのお客さまに明るくフレッシュな香りの「ゼラニウム＆オレンジ マッサージオイル(現品)」をプレゼント。

プレゼント

■リニューアルオープン限定セット

１.ワイルドローズ ビューティバーム スターターセット \5,049（税込）

ベストコスメ受賞*の美容バームと、あわせて使える化粧水のミニセット。

・ワイルドローズ ビューティバーム 15g

・フランキンセンス ウォーター 50m

ワイルドローズ ビューティバーム スターターセット

２.ブルーグラス アロマセット フォーウーマン \5,742（税込）

ブルーボトルから誕生したアロマトレイと女性のための精油のセット

・ブルーグラストレイ

・ブレンドエッセンシャルオイル ウーマンズバランス 5mL

・エッセンシャルオイル オレンジ・オーガニック 5mL

ブルーグラス アロマセット フォーウーマン

＊ @cosmeベストコスメアワード2025 「オイル・バーム部門 第3位」、＠cosmeクチコミランキング「オーガニック部門 第1位」 （集計期間：2025/11/01 ~ 2026/01/31）

【お客様窓口】 Tel： 0120-316-999