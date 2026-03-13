13周年を迎えた『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』「黒ウィズゴールデンアワード」殿堂入り精霊が登場する「Glorious Memorial III」を開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年3月13日（金）より「Glorious Memorial III」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「Glorious Memorial III」開催概要

皆さまの応援のおかげで、2026年3月5日（木）に13周年を迎えました。そして本日より、昨年の「黒ウィズゴールデンアワード」で殿堂入りした精霊であるアリエッタ（CV：黒沢ともよ）、ハデスIV（CV：大坪由佳）、アシュタル（CV：日野聡）、ヴィレス（CV：梅原裕一郎）が登場するオムニバスストーリーイベント「Glorious Memorial III」（アリエッタ編、ハデスIV編、アシュタル編、ヴィレス編）を開催しております。あわせて、対象の精霊が登場するガチャも開始いたしました。

■「Glorious Memorial III」ガチャ開催期間

2026年3月13日（金）16：00～5月29日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

アリエッタ（CV：黒沢ともよ）

超究極の天才魔道少女。彼女ひとりで魔道の歴史を百年は進めたと言われている。人々の役に立つ魔法を数多く生み出してきたが、それ以上にいろいろ壊してきた怪獣でもある。

ハデスIV（CV：大坪由佳）

冥府神ハデスの力を操るヒーロー。アレスちゃんの相棒で世話焼きの苦労人。神器を覚醒させゴッド・ナンバーズとなる。

アシュタル（CV：日野聡）

覇眼の一つ〈昏眼〉を受け継ぐラド家の末裔。かつて戦場で「怪物」「狂犬」と恐れられていた剣士。その卓抜した技量と名声から、現在は剣聖とも呼ばれている。

ヴィレス（CV：梅原裕一郎）

まじめで礼儀正しく、紳士的な青年。気になることがあるとつい沈思黙考にふける。また、聖人のような人間に出会うとつい殺してみたくなる癖がある。

【「黒ウィズグロリアスミュージアムII」 開催！】

歴代の様々なクエストが新しくなって再登場するイベントです。クエストをクリアして手に入れたコインで様々な報酬をゲットしましょう。また、敵を倒すとまれにドロップするピースを集めてイベントイラストを完成させましょう。

■イベント開催期間

2026年3月13日（金）16：00～5月29日（金）15：59 予定

■イベント報酬イラスト

「花も恥じらう怪獣 アリエッタ・トワ」

「不器用な祝福 アシュタル・ラド」

※入手方法などはゲーム内をご確認ください。

【13周年キャンペーンもまだまだ開催中！】

■「13周年ありがとうキャンペーン」開催中！

期間中、ハッシュタグ「#黒ウィズ13周年祝い」をつけてお祝いの言葉やファンアート等をXに投稿すると、抽選で３名さまに「特製はっぴーだるま」が当たるキャンペーンを開催中です。

応募規約などの詳細は『黒猫のウィズ』公式X（https://x.com/colopl_quiz）をご確認ください。

開催期間：～3月27日（金）23：59 予定

■「13thAnniversaryキャラプレゼントPREMIUM」開催中！

クリスタルを購入するとおまけでついてくる抽選権で引くことができる、特別なキャラプレゼントを開催中です。

詳細はゲーム内をご確認ください。

第1弾販売期間：～3月20日（金）15：59 予定

(抽選期間：～3月27日（金）15：59 予定)

第2弾販売期間：2026年3月20日（金）16：00～4月1日（水）15：59 予定

(抽選期間：2026年3月20日（金）16：00～4月8日（水）15：59 予定)

■「13TH ANNIV. 超BIG BONUS 10連無料ガチャ」開催！

期間中、毎日1回10連無料ガチャをお楽しみいただけます。引いたカードの結果に応じて【L】精霊が最大10体確定で獲得できます。また、5日間ある「超SUPER BONUSデー」は特等が確定。必ず【L】精霊10体確定ガチャを引くことができます。最大で50体の【L】精霊が確定で入手できるので、ぜひ忘れずに挑戦してみてください。

詳細はゲーム内をご確認ください。

開催期間：～4月1日（水）15：59 予定

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1yk3cjbe/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。