3年連続で「健康経営優良法人２０２6（大規模法人部門）」に認定されました

カメイ株式会社

カメイ株式会社（本社：宮城県仙台市、社長：亀井 昭男、以下「当社」）は、2026年3月9日（月）、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人２０２6（大規模法人部門）」に３年連続で認定されましたことをお知らせいたします。

当社は、社員が心身ともに健康で、いきいきと働くことができる職場づくりを推進するため、2023年7月に「健康経営宣言」を策定しました。以降、社員の健康意識の醸成、疾病の予防と早期発見、エンゲージメントの向上を目指した取り組みを行っています。

今年度は、春と秋にウォーキングイベントを開催し、楽しみながら運動習慣の定着化と社員間のコミュニケーション活性化を図りました。また女性の健康課題に関する教育を実施し、誰もが健康に活躍できる職場づくりへの理解を深めました。

これからも社員のウェルビーイングを追求した働きやすい職場環境の実現に向けて、健康経営のさらなる推進に努めてまいります。

※ 健康経営優良法人認定制度とは、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

当社の「健康経営宣言」の策定について :https://www.kamei.co.jp/ir/pdf/20230711_01ver1.pdf