子会社アトリエブックアンドベッド、「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」春季限定メニュー販売

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）の子会社である、アトリエブックアンドベッド株式会社（以下「アトリエブックアンドベッド社」）が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」において、春季限定メニュー「抹茶チーズケーキ」および「抹茶ラテ（2種）」「桜ソーダ」の販売を2026年3月11日（水）より開始いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、Web3技術を核とした「多様性を通貨にする」をビジョンに掲げ、グループ企業ネットワークを通じて多様な価値創造を推進しております。アトリエブックアンドベッド社が展開する“泊まれる本屋”「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」は、国内外で高い認知を獲得するライフスタイルブランドとして、季節に合わせた特別なメニュー展開により、お客様へ新たな体験価値を提供いたします。

１．メニュー展開の背景と目的

アトリエブックアンドベッド社が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」は、“泊まれる本屋”として、本に囲まれた非日常的な空間体験を提供してまいりました。

この度、春の訪れとともに、日本の四季を感じさせる素材への関心が高まる時期を見据え、本格的な「宇治抹茶」と「桜」を使用した新メニューを開発いたしました。「デイリーの中の少し特別な時間に寄り添う」というコンセプトのもと、美味しさと見た目の可愛らしさを併せ持ったラインアップをご用意いたしました。

日常のカフェ利用の中で、春爛漫な雰囲気を感じていただき、本とともに過ごす時間をより豊かに演出いたします。

２．新メニュー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/87_1_96a045404bbd21eeec0ed1f3d6516112.jpg?v=202603130951 ]Instagramはこちら :https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/※BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 公式Instagram

【商品ラインアップ】

■抹茶チーズケーキ 850円（税込）

濃厚な本格宇治抹茶を使用。さっぱりとした甘さが抹茶の余韻を引き立てます。

■抹茶ラテ＜2種＞ 680円（税込）～

都度点てた抹茶を使用。抹茶とストロベリーの2種類の風味が調和した一杯です。

■桜ソーダ 660円（税込）

桜の塩漬けとシロップを使用した、春らしい爽やかなドリンクです。

【商品の特長】

今回の限定メニューは、春の桜と新緑をイメージした色合いが特長です。スイーツには濃厚な本格宇治抹茶を贅沢に使用し、ドリンクには注文ごとに丁寧に点てた抹茶を用いるなど、素材本来の味わいにこだわりました。視覚的な可愛らしさと、本格的な味わいが、新しい季節の読書時間を華やかに彩ります。

３．「泊まれる本屋」ならではの空間体験

「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」は、本棚の中にベッドが埋め込まれた独特な空間デザインが特徴です。非日常的な空間で、宿泊客だけでなくカフェ利用者にも読書と飲食を誘導させた独自の体験を提供しています。

春の柔らかな光を感じる空間で、春爛漫な限定メニューを片手にお気に入りの本をゆっくりと読む時間は、心斎橋の喧騒を忘れさせてくれる特別なひとときです。読書に没頭するもよし、フォトジェニックな空間と春色メニューを写真に収めるもよし。お客様それぞれの楽しみ方で、心温める春の時間をお過ごしいただけます。

４．カルチャーの発信地として

近年、インバウンド需要の回復に伴い、心斎橋エリアには多くの外国人観光客が訪れています。日本を象徴する「抹茶」や「桜」を使用したメニューを提供することで、国籍を問わず多くのお客様に日本の春を楽しんでいただける体験を目指します。

当社グループは、このような季節ごとのイベントやメニュー展開を通じて、宿泊施設としての機能だけでなく、カルチャーの発信地としての価値を高め、地域の賑わい創出と国際的な交流の場としての役割を果たしてまいります。

５．今後の展開

「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」では、今後も季節やトレンドに合わせた限定メニューの開発を積極的に行ってまいります。

６．担当者コメント

- シーズナルメニューの強化：日本の四季やイベントに合わせた魅力的な真ニューを継続的に投入- SNSでの情報発信：Instagram等を中心に、ライフスタイルとリンクしたビジュアル発信を強化し、ブランドの世界観を広く伝達アトリエブックアンドベッド株式会社

「春の訪れに向けて、『本と過ごす春の時間』をテーマに、本格宇治抹茶と桜のメニューをご用意しました。都度点てる抹茶の香りと、桜の塩漬けのアクセントが、読者への没入感を高めてくれます。心斎橋の喧騒から少し離れて、当店で春の息吹を感じる豊かなひとときをお過ごしください。」

<注意事項>

※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・メニュー内容は予告なく変更となる場合があります。

※掲載しているメニュー・価格・デザインなどは在庫状況や運営の都合により、一部取扱いが終了または変更となる可能性があります。

※画像はすべてイメージです。実際の製品・店舗とは一部異なる場合があります。

◆アトリエブックアンドベッド株式会社についてhttps://bookandbedtokyo.com/ja/(https://bookandbedtokyo.com/ja/)

アトリエブックアンドベッド株式会社は、「泊まれる本屋」をコンセプトとした宿泊施設で「BOOK AND BED TOKYO」を運営する企業です。本に囲まれた空間でゲストに特別な宿泊体験を提供し、読書と旅を融合させた独自のライフスタイルブランドとして高い評価を得ています。現在、新宿店（東京都新宿区）と心斎橋店（大阪府大阪市）の２店舗を展開し、インターネットやSNSを通じた情報発信にも力を入れ、“本のある暮らし”を提案しています。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役社長 根岸 宏之

事業内容：宿泊施設「BOOK AND BED TOKYO」の企画・運営、カフェ・飲食事業

ブランド公式Instagram：@bookandbedtokyo(https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU 店舗情報】

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル８階

Instagram：@bnbt_shinjuku(https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 店舗情報】

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-11 ウナギダニスクエア３階

Instagram：@bnbt_shinsaibashi(https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com