2週連続！金・土・日の週末に「揚げ物日替わりスーパーセール」を開催！人気のチキンやカレーパンなどの揚げ物が均一価格でお得に！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン-イレブン店舗にて販売している人気の揚げ物をお得な価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を開催します。

1週目の3月20日（金）～3月22日（日）の3日間は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで102円引きの130円均一で発売。さらに、2週目の3月27日（金）～3月29日（日）の3日間は「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで100円均一で発売します。春の行楽、お花見などで外出する機会が増える中、お得に揚げ物を楽しめる特別な6日間に、ぜひセブン-イレブンこだわりの味をお楽しみください。

サイトURL： https://www.sej.co.jp/cmp/hs2603/

「揚げ物日替わりスーパーセール」1週目概要

実施予定期間：2026年3月20日（金）～3月22日（日） ※3日間限定

セール内容：「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」が日替わりで特別価格での販売となります。

各232円＊（税込250.56円）→特別価格130円＊（税込140.40円）102円お得に！

対象商品

■ななチキ

セール日：3月20日（金）

セール価格：130円＊（税込140.40円）

※通常価格：232円＊（税込250.56円）

販売エリア：全国

11種類のスパイスをブレンド。外は軽い食感、中はじゅわっと、香ばしい風味が食欲をそそります。鶏に弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用し、ジューシーな食感を実現。肉汁を閉じ込める丁寧な仕上げで、噛むほどに旨味があふれます。

■ザクチキ（魅惑のうま辛）

セール日：3月21日（土）

セール価格：130円＊（税込140.40円）

※通常価格：232円＊（税込250.56円）

販売エリア：全国

2025年6月からリニューアルし、「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が感じられるようになりました。食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がります。かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さが食欲を刺激。それぞれの配分を絶妙な割合に調整しました。

■揚げ鶏

セール日：3月22日（日）

セール価格：130円＊（税込140.40円）

※通常価格：232円＊（税込250.56円）

販売エリア：全国

衣の薄さにこだわり、肉の味をダイレクトに感じる仕立てです。パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てます。塩ベースのシンプルな味付けで、やさしく飽きのこない味。メインのおかずからおやつまで、幅広いシーンでお楽しみいただけます。

「揚げ物日替わりスーパーセール」2週目概要

実施予定期間：2026年3月27日（金）～3月29日（日） ※3日間限定

セール内容：「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」が日替わりで特別価格100円＊（税込108円）円での販売となります。

「ささみ揚げ（梅しそ）」 通常価格：176円＊（税込190.08円）→76円お得に！

「アメリカンドッグ」 通常価格：139円＊（税込150.12円）→39円お得に！

「お店で揚げたカレーパン」 通常価格：149円＊（税込160.92円）→49円お得に！

隠れた人気商品を日替わりで楽しめます。

対象商品

■ささみ揚げ（梅しそ）

セール日：3月27日（金）

セール価格：100円＊（税込108円）

※通常価格：176円＊（税込190.08円）

販売エリア：全国

大葉と梅のさっぱりとした揚げ物です。ささみを使用した健康感のあるメニューです。うどんやそばなどのトッピングとしてもおすすめです。

■アメリカンドッグ

セール日：3月28日（土）

セール価格：100円＊（税込108円）

※通常価格：139円＊（税込150.12円）

販売エリア：全国

外はサクッと、中はしっとりとした生地は、セブン‐イレブン独自の配合。衣には砂糖の甘みにアクセントにバニラの風味を加え甘さに深みを出しています。中のソーセージも、肉のうま味を感じられる専用のソーセージを使用したロングセラー商品です。

■お店で揚げたカレーパン

セール日：3月29日（日）

セール価格：100円＊（税込108円）

※通常価格：149円＊（税込160.92円）

販売エリア：全国

パン生地には、専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめます。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮しました。

【2024年7月16日にギネス世界記録(TM)認定！】(※1)

『お店で揚げたカレーパン』は2023年1月から12月までの累計販売数が76,987,667個となり、2024年7月16日（火）に「最も販売されている揚げたてカレーパンブランド(最新年間)(2023)(Best-selling freshly made curry bread brand) (current)(2023)」として、ギネス世界記録(TM)に認定されました。セブン‐イレブンとして、初めてのギネス世界記録(TM)認定です。

※1 ギネス世界記録(TM)認定内容

記録名：最も販売されている揚げたてカレーパンブランド(最新年間)正式英語記録名：Best-selling freshly made curry bread brand (current)

記録対象期間：2023年1月から2023年12月まで

認定日：2024年7月16日（火）

■注意事項

※対象の揚げ物が日替わりで1週目130円（税抜）、2週目100円（税抜）になります。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなります。

※他の値引きキャンペーンとの併用はできません。ただし、クーポン券での値引きは併用できます。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※一部店舗では対象商品が異なります。売場をご確認ください。

3月20日（金）：スパイスチキン

3月21日（土）：BIGポークフランク

3月22日（日）：スパイスチキンレッド

3月27日（金）：ジューシー粗挽きソーセージ

3月28日（土）：アメリカンドッグ

3月29日（日）：からあげ串

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※店内調理のため、すぐにご提供できない場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名・価格は異なる場合がございます。

※価格に＊マークが付いている商品は軽減税率対象商品です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。