KEY TO COMBAT（KTC）、2K 200Hzの新定番！量子ドットMini LED搭載27インチゲーミングモニター「M27T6S」を発売
KEY TO COMBAT（KTC）は、ゲーミングモニターシリーズに新たなラインナップとして、量子ドット技術を搭載した27インチMini LEDゲーミングモニター「M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)」を本日より発売いたします。本製品は、2K WQHD（2560×1440）の高解像度と200Hzの超高速リフレッシュレートを両立。さらに1152分区のMini LEDバックライトとHDR1000規格対応により、競技性と映像美の両方を求めるゲーマーに最適な一台です。
発売を記念し、期間限定の特別セールを実施。通常価格49,980円のところ、20%オフの期間限定セール価格39,980円に加え、さらに5%オフクーポン（コード：05M27T6S） をご利用いただくことで、最終価格37,981円という驚きの価格でご提供します。
■ 進化したFast IPSパネルが実現する、高速応答と美しい色彩
M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)は、従来モデルM27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)のHVAパネルから、Fast IPSパネルに進化。より高速な応答性能と、鮮やかで色歪みの少ない美しい表示を両立しました。表示色数も8-bit+FRCによる10.7億色に対応し、色の階調表現がより滑らかに。ゲーム内のグラデーション豊かな空の表情や、暗いシーンの微かな陰影までも忠実に再現します。
■ 【比較表で分かる】M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk) vs M27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)～あなたに最適な一台は？～
■ M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)が輝く、3つの進化ポイント
1. 競技性を極める200Hz超高速リフレッシュレート
M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)は、180HzのM27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)を上回る200Hz（オーバークロックで210Hz対応） の超高速リフレッシュレートを実現。FPSやレースゲームなど、一瞬の動きが勝敗を分ける競技シーンでも、ブレやカクつきのない圧倒的な滑らかさで、プレイヤーの操作に遅延なく追従します。
2. Fast IPSパネルがもたらす、鮮やかな色彩表現
HVAパネルを採用したM27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)から、Fast IPSパネルに進化。より広い視野角と色再現性を実現し、どの角度から見ても色味の変化が少なく、鮮明で美しい映像を楽しめます。表示色数も10.7億色に向上し、色彩のグラデーションがより自然で滑らかになりました。
3. 使い勝手を向上させる内蔵電源設計
M27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)では外部アダプター方式だった電源を、M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)では本体に内蔵。デスク周りがスッキリと整理でき、配線の煩わしさから解放されます。設置の自由度が高まり、すっきりとしたゲーミング環境を構築できます。
■ 両モデルに共通する、圧倒的なMini LED性能
どちらのモデルも、1152分割の精密なMini LEDバックライト制御により、圧倒的な明暗表現を実現。M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)はHDR1000、M27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)はDisplayHDR 1400規格に対応し、明るい部分はより鮮明に、暗部はより深く沈み込むことで、ゲームや映画の世界に没入できる究極の画質を提供します。
■ 結局どちらを選ぶ？モデル選択のアドバイス
M27T6S(https://amzn.to/40vT3vk)がおすすめな方：
200Hz以上の超高速リフレッシュレートで競技性を極めたい方
IPSパネルならではの広視野角と鮮やかな発色を重視する方
デスク周りをすっきり整理したい方（内蔵電源）
期間限定の特別価格37,981円でハイスペックモデルを手に入れたい方
M27T6(https://amzn.to/3NdDtBC)がおすすめな方：
HDR1400の圧倒的なピーク輝度で、より映える映像美を追求したい方
HVAパネルの深みのある黒表現を好む方
コストパフォーマンスを重視する方
■ 快適なゲーミング環境を支える充実機能
Adaptive Sync対応：画面のティアリングやスタッタリングを抑え、常にスムーズで快適なゲームプレイを実現。
多機能スタンド：チルト、スイベル、ピボット、高さ調整に対応。長時間のプレイでも最適な姿勢を保ちます。
豊富な接続端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1を搭載。PCはもちろん、PS5やXbox Series Xなどの最新ゲーム機ともシームレスに接続可能です。
【価格と購入方法】
通常価格：\49,980円
期間限定20%オフセール価格：\39,980円
さらに5%オフクーポンコード：【05M27T6S】
最終価格：\37,981円（税込）
Amazon販売ページ：https://amzn.to/47FpLya(https://amzn.to/40vT3vk)
【保証・サポート】
3年間の製品保証、12ヶ月の交換サービス
日本語による迅速なアフターサポート対応
▼本件に関するお問い合わせ
会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社
公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)
KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)
担当：Kitty
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