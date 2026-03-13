『アウタープレーン』新しいキャラクターが登場する大型アップデート実施！

Major Nine Co.,Ltd.

株式会社MAJOR9（代表取締役：朴成泰、以下 MAJOR9）は、株式会社VAGAMESが開発し、MAJOR9がグローバルサービスを提供する戦略型異世界RPG『アウタープレーン（OUTERPLANE）』が新規仲間「エリス」を前面に出した大規模アップデートを実施する。

今回のアップデートのハイライトとなるのが、新規仲間「エリス」の登場である。「エリス」は火属性の攻撃型アタッカーで、「イレギュラーハンター」として活躍するキャラクターだ。敵に火傷や出血などの弱体効果を付与し、それを活かして高いダメージを与えるのが特徴。特に単体ボス戦で優れた存在感を発揮し、イレギュラーモンスターを相手には追加ダメージ効果まで加えられ、さらに爆発的な戦闘力を見せる。クールで強靭な雰囲気のオフィスルックビジュアルで個性のあるキャラクター性も「エリス」ならではの魅力ポイントだ。



「エリス」の登場とともに新規外伝のイベントストーリーも公開される。ユーザーは「エリス」の外伝を通じて「エリス」の物語をより深く楽しむことができ、イベントダンジョン「E組のエリス先生」では臨時の保健の先生「エリス」が落第組E組の担任となり、特別相談室を運営する物語が展開される。冷静な性格の「エリス」が生徒たちの悩みを解決していく物語が展開され、これまでとは一味違ったストーリーを楽しむことができる。

イベントダンジョンでは専用アイテムを獲得して多様な育成アイテムと限定報酬を交換することができ、イベント専用ログインボーナスやランクチャレンジなど充実したイベントが用意されている。ここにワールドボス新シーズン「太古の番兵」、活力消耗に応じて報酬を獲得できる「ラッキーギフトボックス」イベントまで加えられ、より多彩なゲームプレイを楽しむことができる。

今回のアップデートではコンテンツ拡張だけでなく、主要システム全般の改修も一緒に進行される。アジトはジェネレーター報酬の拡大と特別補償機能の追加、ショップ構造の統合などにより利便性が強化され、モナド・ゲートはアーティファクト構造改編、調査支援所調整、新規「モナド・キューブ」導入により、さらに戦略的なプレイの楽しみを提供する。

新規バトルパスもユーザーの関心を集める見通しだ。今回のバトルパスでは「エリス」専用コスチューム「グレートティーチャー・エリス」を獲得でき、キャラクター収集と着せ替えの楽しみをさらに体験できる。

今回のアップデートとともに『アウタープレーン』は今後サービス方針を盛り込んだロードマップ映像も公開。映像には日本および韓国でのユーザー懇談会を通じて紹介された内容とともに追加アップデート計画が盛り込まれ、新規プレミアムキャラクター「グノーシス・ドミネ」、ゲーム序盤ストーリーおよび演出のリニューアル、リアルタイムPvPコンテンツ「マスターズ」と「タクティクス」リーグ、2026年下半期STEAM版のリリース計画などが含まれた。

今回の大規模アップデートは、新規キャラクター、イベントストーリーの追加をはじめ、育成ルートのリニューアル、システム改編、さらに今後のロードマップ公開まで含まれ、ゲーム体験のさらなる拡張が期待される。

株式会社MAJOR9について

株式会社MAJOR9は、2008年に音楽を中心としたエンターテインメント企業として設立され、制作システムの改善を通じて業界最高の音楽・エンターテインメントコンテンツ会社へと成長して来ました。現在は音楽、映像、公演、ゲームなど多様なコンテンツのIP制作・流通・マーケティング事業を展開し、真心が人々の心を動かすという理念のもとに、グローバルマルチエンターテインメント企業を目指しています。