【山崎実業 新商品のお知らせ】 マグネットでお好みの位置に設置できる印鑑＆リップホルダーや、引っ掛け式の折り畳み棚など、新商品が発売になりました。
マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組
■マグネットでペタッと設置！シリコーン製の印鑑＆リップホルダー
マグネットでお好みの位置に簡単設置できる印鑑＆リップホルダーです。
使いたいときにすぐ手に取れ、ホルダーを装着したまま使用できて便利です。
ホルダーを印鑑にはめるだけで簡単に装着できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/35893/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
マグネットペンホルダー タワー 4個組
■マグネットでペタッと設置！シリコーン製のペンホルダー
マグネットでお好みの位置に簡単設置できるペンホルダーです。
書きたいときにすぐ手に取れ、ホルダーを装着したまま使用できて便利です。
ペンにホルダーをはめるだけで簡単に装着できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/80133/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
シンク扉折り畳み棚 タワー
■必要なときにサッと広げて使える！引っ掛け式の折り畳み棚
引き出しや扉に取り付けられ、必要なときに手軽に棚スペースを作れるスチール製の補助棚です。
棚は引き上げて押し込むだけで簡単にロックでき、使わないときは折り畳んでスリムに収納可能。
キッチンでは配膳準備や調理小物の仮置きに便利です。
洗面台ではメイク中のコスメ、入浴時のタオルやパジャマ置き場として使え、デスク横では作業中の資料やお弁当の置き場としても活躍します。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/18769/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組
■指紋汚れを回避できる！シリコーン製の後付け取っ手
ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。
持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。
指紋汚れ対策に便利な2個入りです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/97762/
マグネットシリコーンフェイシャルブラシ タワー
■浮かせて収納できるシリコーンフェイシャルブラシ
きめ細かく泡立つ、やわらかいシリコーン製のフェイシャルブラシです。
手に収まるサイズ感で、やさしい使い心地。ブラシにマグネットが内蔵されているので、浮かせて簡単収納できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/29633/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
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