【リトルミイがやってくる♪】『女の転職type』が「第16回 渋谷・表参道 WOMEN’S RUN」でランナーを応援！豪華景品が当たる抽選会も

株式会社キャリアデザインセンター

正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』を運営する株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 弘實）は、2026年3月22日（日）に開催される「第16回 渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」に協賛することをお知らせいたします。当日は、『女の転職type』イメージキャラクターである「リトルミイ」との撮影会や、豪華景品が当たる抽選ブースを出展し、大会に挑むすべての女性ランナーの皆さまを応援します。

■ 協賛への想い：一歩ずつ前へ進むすべての女性をサポートしたい

『女の転職type』は、「すべての女性が自分らしく輝ける社会」の実現を目指しています。

「第16回 渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」は、明治神宮や表参道のメインストリートを舞台に、女性が心身ともに健やかに、前向きな一歩を踏み出すことを後押しするマラソン大会です。

自分に合う働き方を見つけて納得感を持って過ごすことと、自分の体の声に耳を傾けてコンディションを整えること。転職サイトとマラソン大会でアプローチの仕方は違っても、「女性たちが自分自身を大切にしながら、前向きに毎日を歩むサポートをしたい」という想いは同じです。そんな背景から、『女の転職type』は本大会に協賛することになりました。

■ 当日の出展内容

会場内の『女の転職type』特設ブースにて、以下のイベントを実施いたします。

『女の転職type』のTシャツを着たスタッフを見かけたら、ぜひ気軽に話しかけてください！

1. リトルミイとの撮影会

『女の転職type』のイメージキャラクターとしてもおなじみの「リトルミイ」が会場に登場します！完走の記念や大会の思い出に、ぜひリトルミイと一緒に写真撮影をしてください♪

※リトルミイはランダムで会場に登場します。

※天候によってはリトルミイの登場がキャンセルになる場合があります。

2. 豪華景品が当たる！ガラポン抽選会

『女の転職type』公式SNSをフォローしてくださった方全員に、ハズレなしのガラポン抽選会を実施します。リトルミイの可愛いグッズや、マラソン後にうれしい癒しグッズなど、素敵な景品を揃えてお待ちしています。

【景品内容】

・1等：一緒に冬眠リトルミイ

・2等：『女の転職type』オリジナル リトルミイタンブラー

・3等：『女の転職type』編集長 小林佳代子著 「働くわたしの仕事地図」

・4等：入浴剤

・参加賞：リトルミイクリアファイル

■ 「第16回 渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」開催概要

日時：2026年3月22日（日）

場所：代々木公園野外音楽堂前広場（スタート・フィニッシュ）

アクセス：

「原宿駅」（JR山手線）から徒歩約10分

「明治神宮前駅」（東京メトロ千代田線・副都心線）から徒歩約10分

「渋谷駅」（各線）から徒歩約15分

「代々木公園駅」（東京メトロ千代田線）から徒歩約7分

「代々木八幡駅」（小田急線）から徒歩約10分

公式サイト：https://womensrun.jp/

【注意事項】

※当日は天候等の影響により、イベント内容が中止・変更になる可能性がございます。

※リトルミイに強く触れることはお控えください。

※リトルミイはランダムで会場に登場しますので、あらかじめご了承ください。

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供