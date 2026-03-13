【クリケット】5月、愛知県日進市のアジア大会会場など国内2拠点でW杯予選

一般社団法人 日本クリケット協会クリケット男子日本代表チーム

一般社団法人日本クリケット協会（本部：栃木県佐野市、代表理事：アラム・アンソニー⿓也、以下「当協会」）は、本年5月8日（金）から5月18日（月）まで、日本で「ICC男子T20ワールドカップ東アジア太平洋予選」を開催することが決まりましたので、お知らせします。

本大会は、日本で開催される国際大会として最大規模で、初めて2拠点で開催されます。

5月8日～10日に開催されるグループステージは、本年9月～10月のアジア競技大会の会場となる愛知県日進市の口論義（こうろぎ）運動公園（グループ1・3）、及び、栃木県佐野市の佐野市国際クリケット場（グループ2）でおこなわれます。

大会は参加9チームが3グループに分かれ、各グループ上位2チームが、5月12日（火）から始まる次のスーパーシックスステージに進みます。

なお、スーパーシックスステージの上位何チームが、2028年の男子T20ワールドカップを目指す次のステージに進出できるかは、現在ICCで調整中です。

＊ICC：国際クリケット評議会（International Cricket Council）

＊T20：20オーバー制（120球）でおこなわれるクリケットの試合形式、試合時間は約3時間

【参加チームとグループ分け】

グループ1：日本、フィジー、バヌアツ

グループ2：サモア、フィリピン、インドネシア

グループ3：パプアニューギニア、クック諸島、韓国

本大会の開催にあたり、当協会のクリケット事業責任者 アラン・カーは、

「今回の大会開催は大きな挑戦となりますが、東アジア太平洋地域の最高レベルの試合を、日本のクリケットファンに披露するとともに、今年9～10月に開催されるアジア競技大会に向け、クリケットへの期待を高める大会になると確信しています。」

とコメントしました。

【大会日程】

＜グループステージ＞

●5月8日（金）

09:30 フィリピン vs インドネシア（佐野）

09:30 フィジー vs バヌアツ（日進）

14:00 クック諸島 vs 韓国（日進）

●5月9日（土）

09:30 インドネシア vs サモア（佐野）

09:30 日本 vs バヌアツ（日進）

14:00 韓国 vs パプアニューギニア（日進）

●5月10日（日）

09:30 サモア vs フィリピン（佐野）

09:30 日本 vs フィジー（日進）

14:00 パプアニューギニア vs クック諸島（日進）

＜スーパーシックスステージ＞

・開催期間：5月12日（火）～5月18日（月）／佐野市国際クリケット場

・休養日：5月15日（金）

・試合開始時間：9:30および14:00

＊グループステージ敗退の3チームは、12日～18日の期間、佐野市国際クリケット場の第2グランドで試合をおこなう予定

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