【株式会社AI Samurai】AIによる拒絶理由通知対応を自動化 ― 特許中間処理を「速く・正確」に

株式会社AI Samurai

大阪大学と北陸先端科学技術大学院大学による発明創出AI(R)企業、株式会社AI Samurai（エーアイサムライ、本社：東京都千代田区、代表取締役： ⽩坂一）は、AI Samurai ONEの審査シミュレーションに『拒絶理由通知』対応機能を追加しました。

AI Samurai ONEの審査シミュレーションに追加された『拒絶理由通知』対応機能と『IDEA BOX』機能を併用することで、補正案のご提案から、意見書・補正書の作成まで、一連の対応をシームレスに実施していただくことが可能となりました。

■活用事例

1. 補正案の提案

AI Samurai ONEの審査シミュレーションの拒絶理由通知対応機能にて、出願番号と拒絶理由通知、引例を入力すると、発明と引例の一致点や相違点を自動的に比較してクレームチャートを作成、請求項１の補正案を生成AIが提案します。

2. 意見書・補正書の作成

AI Samurai ONEのIDEA BOXにより、意見書・補正書を作成することができます。

また、作成済みの意見書・補正書をアップロードすることで、フォーマットを合わせることができます。

１. 拒絶理由通知書のアップロード

プロンプトの入力例：

・「これから拒絶理由通知書をアップロードします」

・拒絶理由通知.pdf

２. 補正案の方針の記載（拒絶理由通知対応機能の補正案）

プロンプトの入力例：

・以下の補正案の方針に従って、意見書を作ってください。

・意見書のフォーマットは次にアップロードするファイルに合わせてほしいです。

・（拒絶理由通知対応機能にて出力された補正案をコピペ）

３. 意見書のフォーマットをアップロード

・別案件（意見書.pdf）の意見書のサンプルをアップロード。

3. 補正後の請求項に対する特許性の確認

AI Samurai ONEの審査シミュレーションでは、補正案と審査引例を比較し、さらに審査引例以外の文献があるかを調査できます。

■株式会社AI Samuraiについて

「知財立国の再興」をミッションに置く、大阪大学と北陸先端科学技術大学院大学による産学連携の発明創出AI(R)企業です。前身である知的財産権の専門家集団と、弊社が開発を進める独自のAI技術を組み合わせた『AI Samurai(R)』は特許庁が公開する特許公開公報と特許公報をデータベース化し、類似する先行技術の事例から出願予定の特許の登録が成立する可能性をAIによってランク別に評価することによって特許審査のシミュレーションが数分でできるシステムで、2019年3月に第4回「JEITAベンチャー賞」（電子情報技術産業協会）を受賞しています。

また、弁理士ネットワークとAI技術を組み合わせた新製品『AIで特許文書作成』、最新の類似技術を簡易に検索することができる『IPLANDSCAPE』の開発などクライアントの知的財産戦略を加速させるソフトウェアとソリューションを開発、提供する企業です。

<会社概要>

株式会社AI Samurai

代表取締役：白坂 一

会社設立：2015年9月11日

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4階

資本金：資本金：1億円（2022年10月31日現在）

事業内容：知的財産関連IT・分析サービスの提供

URL：https://aisamurai.co.jp/