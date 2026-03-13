【吉積情報株式会社】 NotebookLM を単なるツールから全社の武器へ。2026 年 3 月 25 日にクラウドエース株式会社との共催セミナーを開催

吉積情報株式会社

Google Workspace のプレミア パートナー（Services / Co-sell）である吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田晴通、以下「吉積情報」）は、2026 年 3 月 25 日にグループ会社であるクラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏、以下「クラウドエース」）との共催により、Google の提供する AI リサーチツール「NotebookLM」をビジネスの基盤として定着させるための実践的セミナーを開催いたします。



NotebookLM は、膨大なドキュメントを即座に構造化・理解できるツールとして急速に普及しています。しかし、多くの組織において「情報の追加が手動であるため、鮮度がすぐに落ちる」「活用が個人レベルに留まり、組織としての知見にならない」といった「手動運用の限界」が大きな課題となっています。

本セミナーでは、これらの課題を Google Cloud の API 連携によって解決し、社内の最新ドキュメントを常に同期・学習し続ける「自動更新型の社内脳」へと進化させる手法を、吉積情報の知見に基づき具体的に解説します。





■開催予定のセミナー内容

NotebookLM を全社武器に変えるステップ

ー手動運用の限界を自動化とデータ基盤で突破する AI 実装の正攻法ー

- 開催日時：2026 年 3 月 25 日（水）14 時から- プログラム- - NotebookLM Enterprise API によるデータキュレーションについて- - Google Cloud が実現する、生成 AI 活用について- このセミナーで学べること- - NotebookLM Enterprise API を活用したデータキュレーションの自動化手法- - 「生きたデータ」を特定し、AI の回答精度を維持し続ける運用の型- - NotebookLM の機能を Slack や Teams、自社ポータルに統合するカスタム開発の要点- - RAG（検索拡張生成）の高度化による複雑な検索ロジックの実装プロセス

■ 開催概要

- 参加費用：無料- 形式：オンライン開催- 参加制限：なし（どなたでもお気軽にご参加いただけます）- 申込方法：クラウドエース株式会社 公式サイト セミナー一覧ページよりお申し込みください。

セミナー申込ページはこちらから

https://cloud-ace.jp/event/260325(https://cloud-ace.jp/event/260325/?utm_source=yoshidumi&utm_medium=referral)







■クラウドエース株式会社について

会社名：クラウドエース株式会社

所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表者：代表取締役社長 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは、AI ネイティブな業務とシステムを設計する IT 戦略パートナーです。企業の AX や DX を戦略から実装、運用までワンストップでご支援します。傑出した技術力の証明として Google Cloud Partner プログラムにおいて Services および Co-sell のカテゴリで最上位となる ダイヤモンド パートナー認定を受け、Google Cloud Partner Top Engineer に選出されたエンジニアをはじめとした多数のエキスパートが在籍。プロジェクトを共にするお客様にあらゆる場面で感動していただけるよう、AI 駆動による圧倒的スピードでビジネスの可能性を最大化します。



■会社概要

会社名：吉積情報株式会社

所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表者：代表取締役 秋田 晴通

ホームページ：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミア パートナー（Services / Co-sell）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。





■本件に関するお問い合わせ先

担当：マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.yoshidumi.co.jp/contact

* Google Workspace、Google Cloud、Google ドライブ、NotebookLM および Gemini は Google LLC の商標です。

* Cmosy は吉積情報株式会社の商標です。

* Slack は Salesforce, Inc. の商標です。

* Teams は Microsoft Corporation の商標です。