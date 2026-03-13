963Hzソルフェジオの響きで整えるピアノヒーリング。CROIX HEALING『Solfeggio Keys -Piano Healing』3月13日配信開始

株式会社クロア

静かなピアノと963Hzソルフェジオが、思考にやさしい余白をつくる。

集中と休息のあいだに寄り添う、ヒーリング・ピアノ作品。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『 Solfeggio Keys -Piano Healing 』の配信が2026年3月13日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Solfeggio Keys -Piano Healing

ソルフェジオ周波数の考え方を取り入れたピアノ作品集です。

透明感のある音色とゆったりした間が、日常の緊張を静かにほどき、

心拍や呼吸のリズムを整えていきます。

旋律は主張しすぎず、空間に溶け込む設計に。

瞑想、作業用BGM、就寝前など、集中と休息の両立を求めるリスナーに向けた一枚です。

ソルフェジオ周波数の中でも

“意識を整える周波数”ともいわれる 963Hz の思想を取り入れ、

その響きをピアノの旋律に織り込んだ作品です。

静かなピアノの響きとともに、

思考をクリアにしながら

穏やかな休息へと導くサウンドスケープです。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2023

タイトル：Solfeggio Keys -Piano Healing

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年3月13日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/bAWHILxY45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/V8qjCHA321

収録曲

01 Gentle Alignment

02 Inner Harmonics

03 Quiet Radiance

04 Breath of Stillness

05 Soft Frequency

06 Calm Reflection

07 Luminous Pause

08 Deep Tone Garden

09 Serene Continuum

10 Restful Resolve

☆ソルフェジオ周波数関連ページ

聴いた時に心地良さを感じ、心身に良い効果があるソルフェジオ周波数で心と身体のバランスを整えましょう。

▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

CROIX HEALING / Invisible Consciousness and Another Dimension

現代社会の仕事場や学校などは、活動する業務内容に追われる結果、心身に悪影響する不快なストレスが蓄積するばかりでなく、働き過ぎから生じる睡眠不足などが原因で体調の悪化を来たす人々が増加しています。精神的にも人々の不安や恐れ、悲しみといった負の感情が高まり、メンタル面でうつや心身症の方が増えています。こうした環境下では、意志とは無関係に作動している自律神経のバランスが崩れ、心身や脳を活動モードにする交感神経が優位になります。この結果、血管が収縮して高血圧や低体温になったり、身体の粘液の分泌力が低下して乾燥肌やドライマウス、便秘症などにもなります。したがって、そのバランスを正すためには、脳の高次機能に影響する高い周波数の音が役立ちます。

963Hz音は「高次元、宇宙、意識」という要素に深く関係する周波数で、頭の上の頭頂部に存在するといわれる部位に影響して外界からのエネルギー吸収を促進します。この度の収録曲には、高次元の963Hzが豊富に含まれているため、脳や身体を安静に導く副交感神経が作動して、ストレスから解放される結果、脳機能がうまく調整されて呼吸が整い、身体に炎のような温かさを感じ取ることができ、血液循環も穏やかになります。963Hz音楽に耳を傾けて、異次元の世界を感じ取ってほしいと思います。

監修：和合治久

松本大学客員教授・埼玉医科大学短期大学名誉教授・理学博士

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1953

タイトル：Invisible Consciousness and Another Dimension

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年1月23日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/ujYiq8as45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/tFyX7Jlb21

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

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株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/(https://croix.asia/)

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。