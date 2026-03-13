3月19日開催 関東経済産業局主催「人的資本経営・実践事例セミナー」にスリーハイ代表・男澤誠が登壇します

株式会社スリーハイ

株式会社スリーハイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：男澤誠）は、2026年3月19日に開催される関東経済産業局主催「人的資本経営・実践事例セミナー」に、代表取締役の男澤誠が登壇することをお知らせします。

本セミナーは、中小企業経営者3名から、「構造的な人手不足の時代」において、社員をどのように位置づけ、どのような関わり方・仕組みづくりを行い、組織として力を引き出してきたのかについて、実務に基づく事例を中心にご紹介するものです。

男澤からは、「凸凹が噛み合い、役割と居場所が生まれたとき、組織は自走する」をテーマに、「ものづくりが苦手」な2代目経営者の視点を生かして行った、社員の得意・強みを生かした人材配置や、多様な価値観を職場に取り入れる職場づくりについてお話します。

開催概要

日時：2026年3月19日（木曜日）13時00分から15時00分まで

主催：経済産業省関東経済産業局

対象者：中小企業（経営者、後継者、役員、部門長等）、税理士、会計士、中小企業診断士、商工会、商工会議所、金融機関等の経営支援機関都道府県、市町村等の行政機関及びその傘下の産業支援機関 等

開催方法：Microsoft Teams（参加無料）

申し込み方法

参加を御希望の方は下記経済産業省関東経済産業局のWEBフォームよりお申込みください。

※アーカイブ動画を3月下旬頃より配信します。当日参加できない方も、視聴希望の場合はお申込みください。

【申込締切】令和8年3月16日 16時

プログラム（予定）

第1部 講演 13時00分から14時30分まで

セミナー申込みはこちら :https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto02/jintekisihon2026

【登壇者】株式会社シナノ 代表取締役社長 柳澤 光宏 氏

100年企業変化のしくみ 早く・安く・賢く失敗させる

【登壇者】株式会社スリーハイ 代表取締役 男澤 誠 氏

凸凹が噛み合い、役割と居場所が生まれたとき、組織は自走する

【登壇者】ランナーズ株式会社 代表取締役 関根 壮至 氏

「報酬」だけが人的投資ではない。中小企業こそ「機会」を渡せ！

くすぶる人材が覚醒するまで背中を押し続ける、泥臭い人的資本経営

第2部 質疑応答 14時30分から15時00分まで

登壇者同士による質疑応答、視聴者との質疑応答を通じて、中小企業経営者が現場で直面する「人材・組織」に関する課題について、多角的に掘り下げます。

スリーハイ代表・男澤プロフィール

2000年に父が創業した株式会社スリーハイ（本社：横浜市都筑区） に入社後、2009年に代表取締役に就任。2度の経営危機に直面するも、主力製品の絞り込みと強化、検索エンジン最適化などのネット戦略でV字回復を遂げる。2024年第14回「日本でいちばん 大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞を受賞。

スリーハイの人材育成について～ものづくりが苦手な事業承継者

スリーハイの男澤は、2000年に父が創業したスリーハイに入社後、2009年に代表取締役に就任しました。

男澤は大学を卒業後、会社員として大手企業のシステムエンジニアとしてのキャリアを歩んでおり、スリーハイの経営に携わる予定はありませんでした。

しかし、父が急病で倒れ、後継者となる前提で、スリーハイに入社。しかし、男澤は手先が不器用で、ものづくりは苦手。スリーハイの主力商品であるヒーター製造ができない、営業もうまくできないという状況でした。

そこで様々な先輩経営者から学びを得るなかで、男澤は「自分はものづくりができない。営業も苦手。だから、社員がそれぞれの得意を生かして、実力を発揮できる組織をつくろう」と決意。自分自身も含めて「完全な人間はいない」をモットーに、社員の得意・強みを生かした人材配置や、新しい風や多様な価値観を社内に取り入れることで、これまでの固定観念にとらわれない新しいアイデアが生まれる職場づくりを目指しています。

現在、スリーハイの従業員は44名（パート・アルバイト等を含む、2026年3月現在）、全従業員の66%が女性です。また、2017年から障がいを持つ方を仲間に迎え、2025年末現在、2人が活躍しています。

スリーハイの従業員データ

働きやすい職場づくりの施策例としては、以下の取り組みを行っています。

・限られた時間のなかで最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、AIを導入するなど、積極的なDXを推進

・頼み・頼まれやすい職場づくりのため、体を動かすイベントを行うなど、従業員の交流が生まれるような施策を実施

本講演では、男澤がこれまでスリーハイで行ってきた取り組みについて、失敗談も含めてお話する予定です。多くの方のご視聴をお待ちしています。

参考情報１.：note～町工場から世界へ！ 苦難を乗り越えた経営のリアル ～失敗と挑戦、未来への情熱～

男澤のnoteでは、外部講演の記録として、中小企業経営についてお話した内容をご紹介しています。



男澤が代表に就任した前後のストーリーを「町工場から世界へ！ 苦難を乗り越えた経営のリアル ～失敗と挑戦、未来への情熱～」に記載しています。



記事はこちら :

https://note.com/makotoozawa/n/ncd1b4200f419



参考情報２.：BSテレ東「グロースの翼」

BSテレ東「グロースの翼」では、「デコボコを補完で丸に」をテーマに、スリーハイの組織づくりについてご紹介いただきました。ぜひご視聴ください。

株式会社スリーハイについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E8mcqxmNLEY ]

株式会社スリーハイは、「ものを想う。ひとを想う。」を企業理念に、産業用ヒーター及び温度コントローラ等の製造、販売をしています。結露・凍結防止、加熱、保温などお客様のご要望にあわせたオーダーメイドの製品をご提案し、国内・海外の企業様の「困った！」を熱のチカラで解決してきました。ヒーターのエキスパートが日本全国の現場に駆け付け、お客様に寄り添うサービスをご提供いたします。

会社名 ：株式会社スリーハイ

代表者 ：男澤 誠

所在地 ：（本社）神奈川県横浜市都筑区東山田4-42-16

：（札幌営業所）北海道札幌市中央区北4条西4-1-7

設立 ：1990年5月24日

事業内容：産業用ヒーター及び温度コントローラ等の製造及び販売

公式サイト：https://www.threehigh.co.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/threehigh/

公式Instagram：https://www.instagram.com/threehigh.official/