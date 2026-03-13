【ラーメン好き必見】新潟・長岡生姜醤油ラーメンの味が万能調味料に！『長岡生姜醤油のタレ』4月1日爆誕。

株式会社プラスワイズ

濃口醤油のコクと、生姜のキレ。長岡生姜醤油ラーメン特有の身体の芯から温まる味わいを追求しました。

地元の味を もっと手軽に もっと自由に。

長岡生姜醤油ラーメン味をご自宅で！

新潟・長岡地域のご当地グルメ

『 長岡生姜醤油ラーメン 』 の味わいを

ご家庭で手軽に楽しめる万能調味料

【 長岡生姜醤油のタレ 】が

2026年 4月1日 より 発売！

■ 『 長岡生姜醤油ラーメン 』 とは

長岡生姜醤油ラーメン イメージ

新潟有名ラーメンの一つで、

長岡市発祥のご当地グルメ。



濃口醤油スープに

生姜を効かせた味わいが特徴です。



生姜のキレと濃～い醤油味がクセになります。

体が芯から温まる、どこか懐かしい雪国ならではの一杯です。

■ラーメンの枠を超えた「万能性」

『 長岡生姜醤油のタレ 』イメージこだわりの再現度

本場の味を忠実に再現!!

濃口醤油のコクと、生姜のキレ。

長岡生姜醤油ラーメン特有の、

身体の芯から温まる味わいを追求しました。

業界初！？「具材入り」の満足感

長岡生姜醤油らーめんの代表的具材

・生姜 ・ねぎ

・ほうれん草 ・チャーシュー

を タレに そのまま封入！

かけるだけで旨味が増し、

簡単においしい料理が完成する本格仕様です。

■使い道はあなた次第！万能タレ！

『燕三条背脂のタレ』を使った背脂丼いつもの料理にかけるだけで旨味マシマシに！

本商品はラーメンの枠を超えた

ご飯のお供、お肉の下味、冷奴のトッピング

カップめん・袋麺の味変にも使える万能タレ。

タレに入っている具材はもちろん、

生姜醤油以外にも

ニンニク、鶏がら、黒コショウ、煮干し の

旨味も含まれているため、

かけたり、のせたりするだけで

いつもの料理の旨味がより深みが増します。

■地元・長岡大学の学生とタッグ！「伝統の味×若者の発想」で地域を元気に

学生とアレンジレシピ作成やPR活動を行う

伝統ある「長岡生姜醤油」の味を次世代へ。

そんな想いから、長岡大学の学生との共同PRプロジェクトが始動しました。



学生たちが考案したのは、

料理初心者でも手軽に作れる「野菜炒め」「漬け鶏もも肉」や、

おつまみに最適な「厚揚げのタレはさみ焼」「漬けきゅうり」など、

自由な発想で「万能タレ」の可能性を広げました。

レシピ考案から動画制作まで、

学生と企業が一体となった地域密着型のPR活動を展開し、

新潟の食文化に新たな風を吹き込みます。

アレンジレシピ調理の様子学生が撮影しているの様子

▲ 作成した動画は各種SNSで順次公開いたします。

X：https://x.com/chillfull_haga

Instagram：https://www.instagram.com/tsubasantetsuaisu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@chillfull_sanjo

■ イベント開催概要（取材のご案内）■

2026年3月21日（土）に

アレンジレシピを考案した学生と試食・先行販売会を

ぽんしゅ館 長岡驛店で行います。

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日時： 2026年3月21日（土）10:30 ～ 15:00

場所： ぽんしゅ館 長岡驛店 特設会場（JR長岡駅構内）

新潟県長岡市城内町１丁目６１１－１(https://maps.app.goo.gl/6WuNMEKJvf3spgE97)

長岡駅ビル CoCoLo長岡 本館 2階(https://maps.app.goo.gl/6WuNMEKJvf3spgE97)

内容： 学生の考案レシピの紹介 新商品の先行販売、

および特製レシピの試食提供

フォトセッション（商品・試作品の撮影ができます。）

※ 学生の顔出しは控えさせていただいております。

学生イメージ

■ 商品概要

ごはんのお供に

ラーメンの味変に

チャーハンに

きゅうり漬けに

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121366/table/7_1_e9aebb335fbb38e8ced18798ca656b66.jpg?v=202603130951 ]

長岡生姜醤油のタレの詳細は下記PDFをダウンロードし、ご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d121366-7-424a50095592ccb94de5afff8209e931.pdf

■ お問い合わせ先卸注文 や 大口注文、オリジナルパッケージやOEM製作のご相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121366/table/7_2_0fa263b06d61ee975ac194401161fb8a.jpg?v=202603130951 ]