【ラーメン好き必見】新潟・長岡生姜醤油ラーメンの味が万能調味料に！『長岡生姜醤油のタレ』4月1日爆誕。
濃口醤油のコクと、生姜のキレ。長岡生姜醤油ラーメン特有の身体の芯から温まる味わいを追求しました。
地元の味を もっと手軽に もっと自由に。
長岡生姜醤油ラーメン味をご自宅で！
新潟・長岡地域のご当地グルメ
『 長岡生姜醤油ラーメン 』 の味わいを
ご家庭で手軽に楽しめる万能調味料
【 長岡生姜醤油のタレ 】が
2026年 4月1日 より 発売！
■ 『 長岡生姜醤油ラーメン 』 とは
長岡生姜醤油ラーメン イメージ
新潟有名ラーメンの一つで、
長岡市発祥のご当地グルメ。
濃口醤油スープに
生姜を効かせた味わいが特徴です。
生姜のキレと濃～い醤油味がクセになります。
体が芯から温まる、どこか懐かしい雪国ならではの一杯です。
■ラーメンの枠を超えた「万能性」
『 長岡生姜醤油のタレ 』イメージ
こだわりの再現度
本場の味を忠実に再現!!
濃口醤油のコクと、生姜のキレ。
長岡生姜醤油ラーメン特有の、
身体の芯から温まる味わいを追求しました。
業界初！？「具材入り」の満足感
長岡生姜醤油らーめんの代表的具材
・生姜 ・ねぎ
・ほうれん草 ・チャーシュー
を タレに そのまま封入！
かけるだけで旨味が増し、
簡単においしい料理が完成する本格仕様です。
■使い道はあなた次第！万能タレ！
『燕三条背脂のタレ』を使った背脂丼
いつもの料理にかけるだけで旨味マシマシに！
本商品はラーメンの枠を超えた
ご飯のお供、お肉の下味、冷奴のトッピング
カップめん・袋麺の味変にも使える万能タレ。
タレに入っている具材はもちろん、
生姜醤油以外にも
ニンニク、鶏がら、黒コショウ、煮干し の
旨味も含まれているため、
かけたり、のせたりするだけで
いつもの料理の旨味がより深みが増します。
■地元・長岡大学の学生とタッグ！「伝統の味×若者の発想」で地域を元気に学生とアレンジレシピ作成やPR活動を行う
伝統ある「長岡生姜醤油」の味を次世代へ。
そんな想いから、長岡大学の学生との共同PRプロジェクトが始動しました。
学生たちが考案したのは、
料理初心者でも手軽に作れる「野菜炒め」「漬け鶏もも肉」や、
おつまみに最適な「厚揚げのタレはさみ焼」「漬けきゅうり」など、
自由な発想で「万能タレ」の可能性を広げました。
レシピ考案から動画制作まで、
学生と企業が一体となった地域密着型のPR活動を展開し、
新潟の食文化に新たな風を吹き込みます。
アレンジレシピ調理の様子
学生が撮影しているの様子
▲ 作成した動画は各種SNSで順次公開いたします。
X：https://x.com/chillfull_haga
Instagram：https://www.instagram.com/tsubasantetsuaisu/
TikTok：https://www.tiktok.com/@chillfull_sanjo
■ イベント開催概要（取材のご案内）■
2026年3月21日（土）に
アレンジレシピを考案した学生と試食・先行販売会を
ぽんしゅ館 長岡驛店で行います。
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日時： 2026年3月21日（土）10:30 ～ 15:00
場所： ぽんしゅ館 長岡驛店 特設会場（JR長岡駅構内）
新潟県長岡市城内町１丁目６１１－１(https://maps.app.goo.gl/6WuNMEKJvf3spgE97)
長岡駅ビル CoCoLo長岡 本館 2階(https://maps.app.goo.gl/6WuNMEKJvf3spgE97)
内容： 学生の考案レシピの紹介 新商品の先行販売、
および特製レシピの試食提供
フォトセッション（商品・試作品の撮影ができます。）
※ 学生の顔出しは控えさせていただいております。
学生イメージ
■ 商品概要
ごはんのお供に
ラーメンの味変に
チャーハンに
きゅうり漬けに
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121366/table/7_1_e9aebb335fbb38e8ced18798ca656b66.jpg?v=202603130951 ]
長岡生姜醤油のタレの詳細は下記PDFをダウンロードし、ご確認ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d121366-7-424a50095592ccb94de5afff8209e931.pdf
■ お問い合わせ先
卸注文 や 大口注文、オリジナルパッケージやOEM製作のご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121366/table/7_2_0fa263b06d61ee975ac194401161fb8a.jpg?v=202603130951 ]