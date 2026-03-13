アサヒビール・アスクル事例に学ぶ「実践的ランサムウェア対策」 ISMS担当者勉強会を4月23日（木）新橋で開催

オプティマ・ソリューションズ株式会社

情報セキュリティ専門会社のオプティマ・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中 康二）は、2026年4月23日（木）、新橋にて「ISMS運用のコツと実践的ランサムウェア対策」をテーマとしたISMS担当者向け勉強会を開催いたします。本勉強会では、近年増加しているランサムウェア攻撃の実例をもとに、情報セキュリティ対策について解説し、ISMS（ISO27001）の効率的な運用に向けた実践的なポイントを紹介いたします。

情報の新選組 オプティマ・ソリューションズ株式会社

▼ISMS担当者勉強会のお申し込みはこちら！

https://www.optima-solutions.co.jp/seminar/isms_workshop_202604/

開催の背景

近年、企業を狙ったランサムウェア攻撃が急増しています。

2025年にはアサヒビール、アスクルなど日本の大手企業が相次いで被害を受け、サプライチェーンや物流への影響が広がりました。

こうした状況の中、企業には

- セキュリティ対策の強化- リスク管理体制の整備- ISMS（ISO27001）の実効性ある運用

が強く求められています。

一方で、多くのISMS担当者からは

「前任者から引き継いだがよく分からない」

「ISMSの運用が複雑で整理できない」

といった声も多く聞かれます。

そこで今回、ISMS担当者同士の情報交換も含めた実践的な勉強会を開催することといたしました。

代表コメント

オプティマ・ソリューションズ株式会社 代表取締役 中 康二（プライバシーザムライ）

「アサヒビールやアスクルの事例は、企業規模や業種を問わず、すべての企業にとって他人事ではありません。これらの事例を詳細に分析すると、侵入経路や被害拡大の過程には共通点があり、そこから学べる教訓は非常に多いのです。

今回の勉強会では、この2つの事例を徹底分析し、『御社でも今すぐ取り組むべき対策』を具体的にお伝えします。また、ISMSを『形だけの認証』ではなく『本当に会社を守る仕組み』として運用するためのコツもお話しします。

ISMS担当者の皆様が一堂に会し、情報交換しながら学べる貴重な機会です。ぜひご参加ください。」

プログラム内容

本勉強会では、以下の2つのテーマを中心に解説します。

【第1部】ISMS運用のコツ（講師：上野誠也）

ISMS基本の『き』（ISO27001の制度と審査）

リスク評価とリスク対応の考え方

ISMS運用のアクションリストとスケジュール

審査で注意すべきポイント

【第2部】実践的ランサムウェア対策（講師：中 康二）

アサヒビール・アスクルの被害事例から学ぶ

ランサムウェア攻撃の実態

今企業が取り組むべき対策

経営と現場のセキュリティ体制

また、参加者同士の意見交換の時間も設け、ISMS担当者同士の実務的な情報共有の場とする予定です。

こんな方におススメ

開催概要

- ISMSを取得したが運用に悩んでいる企業担当者- 次回審査に向けて準備のポイントを知りたい方- ランサムウェア対策を実務レベルで学びたい方- 他社のISMS運用事例を知りたい方

日時：2026年4月23日（木）14:15～16:45

会場：AP新橋（JR線・東京メトロ・都営線・ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩1分）

参加費：無料

対象：ISMS取得済み企業の役員、担当者

お申し込み：https://www.optima-solutions.co.jp/seminar/isms_workshop_202604/

講師紹介

講師：プライバシーザムライ 中 康二プライバシーザムライ 中康二（なかこうじ）

オプティマ・ソリューションズ株式会社 代表取締役。ソニー株式会社出身。マネジメントシステム（プライバシーマーク、ISMS）の専門家。会社と社会の安心・安全を守る「情報の新選組」として、全国各地で活動を展開。豊富なコンサルティング実績に加え、情報セキュリティイベントでの講演、YouTubeチャンネル、各種メディアを通じ様々な情報セキュリティに関する情報発信を行っている。

代表挨拶・経歴(https://www.optima-solutions.co.jp/company)

講師：コンサルタント 上野誠也コンサルタント 上野誠也（うえの せいや）

オプティマ・ソリューションズ株式会社 コンサルタント・ISMS責任者。lSO構築・システム管理出身。ISMS、ISO9001、ISO14001などのコンサルティングに数多くの実績。笑顔を絶やさず、親身に寄り添うコンサルティングが好評。

スタッフ紹介(https://www.optima-solutions.co.jp/staff)

「情報の新選組」オプティマ・ソリューションズ株式会社について

東京本社情報セキュリティの専門家集団

私たちは創業21年、コンサルティング実績3,500件以上を誇る、情報セキュリティの専門家集団です。 プライバシーマークやISMSの取得・更新支援をメインに、企業の体制づくりをサポート。「情報の新選組」として、社会と会社の安心を守り、日本企業の情報セキュリティの水準アップを目指しています。

会社名：オプティマ・ソリューションズ株式会社

代表者：代表取締役 中 康二

所在地：

東京都港区西新橋1丁目18-6 クロスオフィス内幸町5階

大阪市北区梅田1丁目11-4-923 大阪駅前第4ビル9階

名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3階

設立：2005年3月

資本金：1,000万円

事業内容：個人情報保護／情報セキュリティに関するコンサルティング＆サービス

実績：創業21年、コンサルティング実績3,500件以上

URL：https://www.optima-solutions.co.jp/