中東情勢の緊迫化を受け、アフガニスタン向け『思い出のランドセルギフト』輸送を一時見合わせ

公益財団法人ジョイセフ

すべての人が自分の性と生き方を選択できる世界を目指す公益財団法人ジョイセフ（東京都新宿区）(https://www.joicfp.or.jp/jpn/)は、中東地域情勢の悪化を深く懸念し、日本で役目を終えたランドセルをアフガニスタンの子どもたちへ届ける『思い出のランドセルギフト』活動を一時休止することにいたしました。

2026年初夏に計画していたランドセルおよび学用品の輸送を一時取りやめるとともに、日本国内でのランドセルと学用品の寄贈受付も休止いたします。関係者および支援物資の安全を最優先とし、安全な輸送ルートが確保できるまでのやむを得ない施策です。

国際情勢の緊張が人道支援物流にも影響

現在中東地域では、軍事的緊張の高まりにより、湾岸地域の安全保障環境が不安定化しています。

特に、ホルムズ海峡周辺では緊張が続き、船舶の安全航行への懸念から運航制限や航路変更が発生しており、国際物流の不確実性が高まっています。この影響は、人道支援物資や教育支援物資の輸送にも及んでいます。

計画していた輸送ルートの安全確保が困難に

ジョイセフは2026年、アラブ首長国連邦（UAE）の港を経由し、イランを通過してアフガニスタンへランドセルを輸送するルートを計画していました。

しかし現在、湾岸地域の情勢悪化に加え、パキスタンとアフガニスタン国境の状況も不安定となっており、現時点で安全かつ確実な輸送ルートを確保することが困難な状況となっています。 これらの情勢を総合的に判断し、ジョイセフは輸送を見合わせることを決定いたしました。

現在ジョイセフが日本国内で預かっているランドセルにつきましては、情勢が安定し輸送が可能になるまで、アフガニスタンの子どもたちへ届けることを前提に責任を持って保管いたします。

また、2025年9月に日本を出航したランドセルは、国境閉鎖によって現在はパキスタンで保管されています。当初は、国境閉鎖に伴う対応として、パキスタンからUAE・ジュベルアリを経由し、イランを通過してアフガニスタンへ輸送する計画でした。しかし、現下の情勢により当該ルートでの輸送実施は困難となりました。安全を最優先に、今後の保管方法および最善の対応策を慎重に検討しております。

今後の対応

ランドセルの受け入れ再開および輸送再開の時期については、今後の国際情勢と物流環境の改善を見極めたうえで判断し、ジョイセフのWebサイト(https://www.joicfp.or.jp/jpn/)にてあらためてご案内する予定です。

ジョイセフの『思い出のランドセルギフト』事業とは

『思い出のランドセルギフト』(https://www.joicfp.or.jp/jpn/donate/support/omoide_ransel/)は、日本の子どもたちの思い出が詰まったランドセルを、教育機会が限られるアフガニスタンの子どもたちへ届ける取り組みです。ジョイセフは、これまで多くの企業・団体・個人のみなさまにご支援をいただき、この活動を20年以上続けてきました。今回の一時停止は苦渋の決断ではありますが、子どもたちへランドセルを安全に届けること、そして輸送に関わるすべての人の安全を守ることを最優先に考えたものです。

私たちジョイセフは、遠くない将来、再び日本のランドセルを手にしたアフガニスタンの子どもたちと、夢を描く喜びをわかち合える日がくることを固く信じています。それまで一刻も早い安定化を強く願いながら、アフガニスタン現地の母子保健クリニック運営支援をはじめとする現地での活動を続けていきます。

また、ジョイセフに届いたランドセルの保管期間の長期化に伴い、倉庫保管料等の追加費用が発生しております。本活動の継続のためのご理解とご寄付・ご協力(https://www.joicfp.or.jp/jpn/donate/support/omoide_ransel/)をお願いします。

公益財団法人ジョイセフについて

ジョイセフは、すべての人が自分の意思で生き方を選択できる世界をめざして、基本的人権であるセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利＝SRHR）を推進する、日本生まれの国際協力NGOです。とりわけ、アフリカやアジアの低・中所得国で支援活動を実施。これまで半世紀以上にわたり、日本を含む43国と地域で、妊娠・出産・安全でない中絶によって亡くなる女性を減らすための支援、意図しない妊娠を防いで女性の人権を守るための家族計画の推進、性感染症の予防、SRHR推進のための啓発や教育、アドボカシーを行ってきました。2025年第77回保健文化賞を受賞。 公式Webサイト： https://www.joicfp.or.jp/jpn/(https://www.joicfp.or.jp/jpn/)

本件に関するお問い合わせ

公益財団法人ジョイセフ

『思い出のランドセルギフト』担当（甲斐・栗林・佐藤）

info@joicfp.or.jp