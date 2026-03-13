【東京・渋谷／3月15日オープン】都市部で増える「作業難民」。カフェVSコワーキング、セルフカフェが提案する“セカンドデスク”という新しい作業空間。セルフカフェ渋谷神南店の店内を公開

ウッドデザインパーク株式会社

カフェで作業しようとしても、席が空いていない。

電源が使える席が見つからない。

何軒もカフェを回ってようやく席を見つけた--。

都市部では、こうした経験をした人も少なくありません。リモートワークや副業、資格勉強など、カフェを作業場所として利用する人が増える一方で、思うように作業できないケースも増えています。

こうした状況は「作業難民」と呼ばれることもあり、都市部では作業場所不足が新たな課題として注目されています。

その中で、カフェとコワーキングスペースの中間に位置する作業空間として広がりつつあるのが、セルフカフェが提案する「セカンドデスク」という考え方です。

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木 大基）が展開する無人カフェブランド「セルフカフェ」は、このセカンドデスクという考え方をもとに、全国50店舗以上を展開しています。

今回、2026年3月15日に東京都渋谷区にオープンした「セルフカフェ渋谷神南店」の店内写真を公開しました。

都市部で増える「作業難民」

リモートワークや副業、資格勉強など、カフェを作業場所として利用する人は年々増えています。

しかし都市部では、カフェの混雑や電源席の不足などにより、作業場所を確保できないケースも少なくありません。

例えば

・電源席が埋まっている

・カフェが満席で入れない

・長時間作業しづらい

といった理由から、作業場所を求めて複数のカフェを回る人も見られます。

こうした状況は「作業難民」と呼ばれることもあり、都市部では作業場所不足の問題が広がっています。

カフェVSコワーキング 作業場所の選択肢

現在、多くの人が作業場所として利用しているのは、主にカフェとコワーキングスペースです。

カフェ

最も気軽に利用できる作業場所ですが、

・電源席が限られている

・混雑して席が確保できない

・長時間利用しづらい

といった課題があります。

都市部では特に席不足の問題が起きやすく、作業環境としては安定しないケースもあります。

コワーキングスペース

仕事環境が整っている点が特徴ですが、

・会員登録が必要

・月額費用がかかる

・気軽に利用しにくい

といったハードルもあります。

セルフカフェが提案する「セカンドデスク」

こうした状況の中で、セルフカフェが提案しているのが「セカンドデスク」という考え方です。

セカンドデスクとは、自宅やオフィスとは別に、日常的に利用できるもう一つの作業場所のことです。

セルフカフェでは

・会員登録不要

・ドリンク1杯で利用可能

・電源・Wi-Fi完備

・時間無制限で利用可能

という仕組みを採用しています。

カフェの気軽さと作業環境を両立した空間として、日常のもう一つの作業場所、「セカンドデスク」として利用されています。

セルフカフェ渋谷神南店の店内

今回公開したセルフカフェ渋谷神南店の店内は、作業や勉強に集中できる落ち着いた空間設計となっています。

店内には電源席やWi-Fi環境を整備し、PC作業や資格勉強など長時間の作業にも対応しています。

ドリンクを1杯購入することで時間無制限で利用できる仕組みのため、通勤前の作業や仕事終わりの勉強、資格試験の学習など、さまざまなシーンで利用できます。

多くの人が行き交う渋谷エリアにおいても、電源やWi-Fiを利用しながら落ち着いて作業できる場所を求めるニーズは高く、セルフカフェ渋谷神南店は日常のもう一つの作業場所、「セカンドデスク」として利用できる空間を目指しています。

店舗概要

店舗名：セルフカフェ渋谷神南店

オープン日：2026年3月15日

所在地：東京都渋谷区神南１ー１９ー１４クリスタルポイントB２階

アクセス：JR山手線「渋谷駅」徒歩約6分

営業時間：5:00～翌2:00

席数：全94席

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・タッチ決済など）

利用方法：ドリンク購入後、時間制限なくご利用可能。会員登録・アプリ不要