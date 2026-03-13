話題の韓国冷凍食品が初登場！　大丸東京店　最旬グルメ

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬グルメをご紹介します。初の試みで、１階和洋菓子売場に韓国発ブランド「ｂｉｂｉｇｏ」（冷凍マンドゥ、冷凍食品、常温Ｋフード）が大丸東京店に初出店！調理負担の少ない、水・油なしで焼ける冷凍餃子の新商品をはじめ、日本でも人気の商品群を販売します。大丸東京店の最旬スイーツ３ブランドと初出店ブランドをご紹介します。

大丸東京店 初出店！

〈ｂｉｂｉｇｏ〉

１.ｂｉｂｉｇｏ 王マンドゥプルコギ ３５０ｇ ５３７円 ２.ｂｉｂｉｇｏ 王マンドゥ海老＆ニラ３５０ｇ ５３７円 ３.ｂｉｂｉｇｏ マンドゥ餃子２７０ｇ ３２１円 ／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）

※全て冷凍保存です。

Ｌｉｖｅ Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ 人生まるごと、ごちそうに。

「ｂｉｂｉｇｏ（ビビゴ）」は、２０１０年にスタートしたグローバル韓食ブランドです。食により生活をより豊かにすることを目指したブランドスローガン「Ｌｉｖｅ Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ（人生まるごと、ごちそうに。）」のもと、世界中の食卓に韓国の料理と文化をお届けしています。

１.２.３.

季節限定の一缶

〈ケイタ マルヤマ〉

詰合せクッキー缶（ＳＡＫＵＲＡ） ５種 ３２個＋２５ｇ入 ４,８６０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ２

＊５月５日（火）まで

＜ＫＥＩＴＡ ＭＡＲＵＹＡＭＡ “ＯＭＯＴＡＳＥ” ＰＲＯＪＥＣＴ＞大切な人へおいしい時間を贈る、日本ならではの美しい習慣をかたちにしたプロジェクトです。満開の桜をあしらったオリジナルデザインのＳＡＫＵＲＡクッキー缶。春の訪れを感じさせる華やかな缶に、一重咲きや八重咲きを表現した桜モチーフのクッキー３種と、抹茶をきかせたクッキー２種を詰め合わせました。

坂角総本舗の東京限定

〈ＬＯＶＥ ｅｂｂｙ！ ＴＯＫＹＯ〉

１.ＬＯＶＥ ｅｂｂｙ！ ＴＯＫＹＯ ６袋入 ７７７円 ２. ＬＯＶＥ ｅｂｂｙ！ ＴＯＫＹＯ １０袋入 １,２９６円 /１階イベントスペース（八重洲側入口前）

＊４月１４日（火）まで

インパクト抜群なパッケージの中身は、えびせんべいの老舗・坂角総本舖のこだわりが詰まったサクッと食感のエビチップスです。こだわり天然えびに、国産黒のりの風味ふんわり。揚げてからり、食感サクッ、ＴＯＫＹＯラブなエビチップス。税込２,１６０円以上ご購入でハズレなしのカプセルくじに挑戦していただけます。

春の風を感じる一品

〈たまよせ〉

ふきよせ甘い缶Ｓａｋｕｒａ ２００ｇ ２,８０８円 ／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

日本人に馴染みの深いお菓子をいつもと少し違う感性で提案する和モダンスイーツ“ｔａｍａｙｏｓｅ”

美しさとかわいらしさを兼ね備えた食べると福を招いてくれそうなお菓子たち。新しい楽しさをのせて日本へ世界へ発信します。

※価格は全て税込です。