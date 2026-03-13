世界中のアニメファンへ

AJステージ配信プログラム情報公開！

プロモーションパートナーの「ABEMA」では全50ステージを生放送！

ニコニコ生放送ほか、配信でもAnimeJapanを楽しもう！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

この度AJステージプログラムの無料ライブ配信が決定。配信プログラムの情報を公開いたしました。

AnimeJapanの目玉企画のひとつであるAJステージでは、最新アニメ作品の情報解禁や豪華キャスト・アーティストによるトーク、スペシャル企画など、話題のプログラムが多数展開されます。

新しい未来のテレビ「ABEMA」が3年連続プロモーションパートナーに決定し、AJステージ全プログラムを無料生放送されることが決定また、「AnimeJapan チャンネル」として、RED STAGE、GREEN STAGE、BLUE STAGE、WHITE STAGEの4つのチャンネルが期間限定で新規開設されます。

一部ステージでは、ABEMAに加え、ニコニコ生放送やYouTube Live・X Liveでの配信も予定しております。より多くのユーザーに会場内でも会場の外でも、ステージをお楽しみいただけます。

AnimeJapanならではの豪華ラインナップとともに、ここでしか見られないステージ企画を、会場とオンラインの両方でお楽しみください。

AnimeJapan 2026は、世界中のアニメファンに向けて、会場と配信を通じてアニメの魅力を発信していきます。

「AJステージ」無料生放送ラインナップ＆タイムテーブル

AJステージ配信プログラムの情報を公開！会場の外でも、ぜひ豪華ラインナップのAJステージをお楽しみください！

















他配信情報詳細は、AJ公式サイトをご確認ください。

AJステージラインナップ ▶https://anime-japan.jp/stage/

AnimeJapan 2026 入場券販売中！ファストチケット先行抽選販売・申込は3/21（土）まで

入場券絶賛販売中！パブリックエリアへ優先的にご入場いただけるファストチケットの先行販売・申込は3/21(土)まで！

◆入場券

各日2,500円(税込)

・AJチケット・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月25日(水)～3月27日(金)23:59

◆ファストチケット先行抽選販売

各日3,900円(税込)

・申込期間：2月25日(水)～3月21日(土) ※CNプレイガイド限定

・抽選結果通知：3月25日(水)16:00予定

※ファストチケットのみでは、AnimeJapan 会場へのご入場はできません。

AnimeJapan へご入場いただくには、別途入場券をお買い求めください。

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejap

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj