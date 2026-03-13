「空気の質」を管理する時代へ：ホルムアルデヒド除去空気清浄機市場はCAGR5.6%で拡大、2032年103.08億ドル
ホルムアルデヒド除去空気清浄機とは、室内で発生・滞留しやすいホルムアルデヒドを主要ターゲットとして、捕集・吸着・分解などのプロセスを組み合わせ、空気中濃度の低減を狙う空気処理装置である。一般的な粉じん対策型の清浄機が粒子状物質の捕集を中心に設計されるのに対し、本製品はガス状汚染物の挙動に合わせて、フィルタ媒体、触媒反応、表面処理材、気流設計、センサ計測、運転制御を最適化する点に価値がある。発生源は新築・改装時の建材、家具、接着剤、塗料、繊維製品など多岐にわたり、放散が時間とともに変動するため、装置側には連続運転耐性、メンテナンス性、性能の再現性が求められる。結果として本カテゴリーは、健康・快適性といった体感価値だけでなく、住環境の品質管理という“目に見えない指標”を可視化し、管理可能にする装置として位置付くのである。
需要の底流が示す市場の輪郭
LP Informationの「世界ホルムアルデヒド除去空気清浄機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/637266/formaldehyde-removal-air-purifier）によれば、2026年から2032年の予測期間におけるCAGRは5.6%であり、2032年にグローバル市場規模は103.08億米ドルに達すると見込まれている。この数値が示唆するのは、当該市場が一過性の流行ではなく、用途の定着と買替・更新の積み上げで拡大する“生活インフラ型”の性格を帯びつつある点である。予測期間を通じて安定した伸びが前提となる場合、需要は季節要因だけでなく、住宅・施設のライフサイクル、内装更新、家具入替といった発生源イベントに連動しやすい。さらに、ホルムアルデヒドという特定物質に焦点を当てる市場は、性能訴求が曖昧な汎用品から距離を取り、「何を、どのように、どこまで低減するか」という評価軸が強まりやすい。結果として、製品差別化はデザインや風量競争ではなく、除去メカニズムの説明可能性と信頼性へと収斂していく市場構造になりやすいのである。
規制・健康・技術が同時に押す三重の推進力
成長の根本要因は、室内空気質に対する社会的許容範囲が縮小していることである。新築・改装後の“におい”や刺激感といった体感は、健康不安と直結しやすく、企業・施設側にとってはブランド毀損やクレームリスクにも転化する。加えて、材料側で放散を抑える取り組みが進んでも、既存ストックや複合要因による残留リスクは残り、空気側での後処理需要が生まれる。技術面では、ガス状汚染物に対するセンサの高精度化、フィルタ材の高機能化、触媒分解の長寿命化、運転アルゴリズムの高度化が進み、「測って、下げて、維持する」という制御思想が現実解になってきた。ここにスマートホームやビルマネジメントとの接続が重なると、空気清浄機は単体家電ではなく、住環境データを起点にしたサービスの端末へと再定義される。結果として本市場は、健康価値・管理価値・データ価値が同時に成立する領域へ移行しつつあるのである。
図. ホルムアルデヒド除去空気清浄機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344102/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344102/images/bodyimage2】
図. 世界のホルムアルデヒド除去空気清浄機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
寡占度が映す競争の焦点
LP Informationの主要企業分析によれば、ホルムアルデヒド除去空気清浄機の主要製造業者としてSharp、Panasonic、Philips、Daikin、Coway、Winix、Xiaomi、A.O.Smith、Dyson、Honeywellが挙げられている。また2025年において、トップ5企業の売上ベース市場シェアは約35.0%、トップ10企業は約44.0%である。この構図は、完全な寡占でも分散でもない“中程度の集中”を示し、競争の主戦場が価格だけに固定されにくいことを意味する。すなわち、上位陣はブランド信頼、流通網、製品ライン拡張力で優位を築きつつも、市場全体を単独で支配するほどではなく、用途特化や技術差別化で入り込む余地が残る。とりわけホルムアルデヒド除去は、一般的な粒子捕集と異なり、除去原理の説明や性能持続性が問われやすい領域であるため、技術ストーリーを持つ企業が相対的に評価されやすい。結果として、同一カテゴリー内での競争は“誰が最も静かか”ではなく、“誰が最も確からしく下げ続けられるか”へと重心が移るのである。
需要の底流が示す市場の輪郭
LP Informationの「世界ホルムアルデヒド除去空気清浄機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/637266/formaldehyde-removal-air-purifier）によれば、2026年から2032年の予測期間におけるCAGRは5.6%であり、2032年にグローバル市場規模は103.08億米ドルに達すると見込まれている。この数値が示唆するのは、当該市場が一過性の流行ではなく、用途の定着と買替・更新の積み上げで拡大する“生活インフラ型”の性格を帯びつつある点である。予測期間を通じて安定した伸びが前提となる場合、需要は季節要因だけでなく、住宅・施設のライフサイクル、内装更新、家具入替といった発生源イベントに連動しやすい。さらに、ホルムアルデヒドという特定物質に焦点を当てる市場は、性能訴求が曖昧な汎用品から距離を取り、「何を、どのように、どこまで低減するか」という評価軸が強まりやすい。結果として、製品差別化はデザインや風量競争ではなく、除去メカニズムの説明可能性と信頼性へと収斂していく市場構造になりやすいのである。
規制・健康・技術が同時に押す三重の推進力
成長の根本要因は、室内空気質に対する社会的許容範囲が縮小していることである。新築・改装後の“におい”や刺激感といった体感は、健康不安と直結しやすく、企業・施設側にとってはブランド毀損やクレームリスクにも転化する。加えて、材料側で放散を抑える取り組みが進んでも、既存ストックや複合要因による残留リスクは残り、空気側での後処理需要が生まれる。技術面では、ガス状汚染物に対するセンサの高精度化、フィルタ材の高機能化、触媒分解の長寿命化、運転アルゴリズムの高度化が進み、「測って、下げて、維持する」という制御思想が現実解になってきた。ここにスマートホームやビルマネジメントとの接続が重なると、空気清浄機は単体家電ではなく、住環境データを起点にしたサービスの端末へと再定義される。結果として本市場は、健康価値・管理価値・データ価値が同時に成立する領域へ移行しつつあるのである。
図. ホルムアルデヒド除去空気清浄機世界総市場規模
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図. 世界のホルムアルデヒド除去空気清浄機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
寡占度が映す競争の焦点
LP Informationの主要企業分析によれば、ホルムアルデヒド除去空気清浄機の主要製造業者としてSharp、Panasonic、Philips、Daikin、Coway、Winix、Xiaomi、A.O.Smith、Dyson、Honeywellが挙げられている。また2025年において、トップ5企業の売上ベース市場シェアは約35.0%、トップ10企業は約44.0%である。この構図は、完全な寡占でも分散でもない“中程度の集中”を示し、競争の主戦場が価格だけに固定されにくいことを意味する。すなわち、上位陣はブランド信頼、流通網、製品ライン拡張力で優位を築きつつも、市場全体を単独で支配するほどではなく、用途特化や技術差別化で入り込む余地が残る。とりわけホルムアルデヒド除去は、一般的な粒子捕集と異なり、除去原理の説明や性能持続性が問われやすい領域であるため、技術ストーリーを持つ企業が相対的に評価されやすい。結果として、同一カテゴリー内での競争は“誰が最も静かか”ではなく、“誰が最も確からしく下げ続けられるか”へと重心が移るのである。