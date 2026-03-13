現代の「生成AI問題」「無断トレース問題」をわかりやすく解説！ 「著作権法ハンドブック2026年版」をAmazon kindleで発売!!
サイバーダイン株式会社(所在地：東京都新宿区、代表：高橋信之)は、２０２６年３月１５日（日）より「著作権法ハンドブック２０２６年版」印刷版をトランスメディアブックスブランドで発売する。現在、発売中のAmazon KDP電子版は３月１９日（木）１７時より２３日（月）１７時まで無料キャンペーンを実施する。
本書は著作権法条文に加え、「生成ＡＩ問題の疑問」に答えており、話題の「無断トレース問題」、「アイデアの盗用」などについて、わかりやすく解説している現代のクリエイターにとっての必読本。
著作権保護７０年時代を迎え、パブリックドメイン（知的財産権が消滅した状態）とのつきあい方も、ディズニーキャラクターのインシグニア（軍用マスコット）、モノポリーの利用実績などの具体例を引用して紹介している。
ゲームシステムの著作権について「ファイアーエムブレム事件」、任天堂が米映画会社ユニバーサル・シティ・スタジオと戦った「ドンキーコング訴訟」など、読み物も充実。
本年４月１日改正の新著作権法から旧著作権法まで全文掲載し、著作権法の全容を知ることができる。
価格は電子版１,２００円、印刷版５,５００円（共に税込）で販売する。
■著作権法ハンドブック２０２６年版
Ａ４判 モノクロ刷 ４７０ページ
ＫＤＰ電子版 １,２００円（税込）
印刷版 ５,５００円（税込）
発行：トランスメディア
販売：サイバーダイン
※電子版はAmazonの独自キャンペーンにより割引価格になることがあります
■Amazon販売ページ
https://www.amazon.co.jp/en/dp/B0GLGCDV8F/
■リリース資料は以下よりダウンロードいただけます
https://firestorage.jp/download/fbd1de1e7c42778d1b2371fb6c43cded871731c2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
本書は著作権法条文に加え、「生成ＡＩ問題の疑問」に答えており、話題の「無断トレース問題」、「アイデアの盗用」などについて、わかりやすく解説している現代のクリエイターにとっての必読本。
著作権保護７０年時代を迎え、パブリックドメイン（知的財産権が消滅した状態）とのつきあい方も、ディズニーキャラクターのインシグニア（軍用マスコット）、モノポリーの利用実績などの具体例を引用して紹介している。
ゲームシステムの著作権について「ファイアーエムブレム事件」、任天堂が米映画会社ユニバーサル・シティ・スタジオと戦った「ドンキーコング訴訟」など、読み物も充実。
本年４月１日改正の新著作権法から旧著作権法まで全文掲載し、著作権法の全容を知ることができる。
価格は電子版１,２００円、印刷版５,５００円（共に税込）で販売する。
■著作権法ハンドブック２０２６年版
Ａ４判 モノクロ刷 ４７０ページ
ＫＤＰ電子版 １,２００円（税込）
印刷版 ５,５００円（税込）
発行：トランスメディア
販売：サイバーダイン
※電子版はAmazonの独自キャンペーンにより割引価格になることがあります
■Amazon販売ページ
https://www.amazon.co.jp/en/dp/B0GLGCDV8F/
■リリース資料は以下よりダウンロードいただけます
https://firestorage.jp/download/fbd1de1e7c42778d1b2371fb6c43cded871731c2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344115/images/bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
プレスリリース詳細へ