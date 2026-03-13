カメラの写真データを無料で復元する方法【2026年最新】SDカード・RAWファイルも対応
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年3月11日にリリースされた最新版10.7.3では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ 4DDiG Free 公式サイト：https://x.gd/Zrlhrd
はじめに
カメラのSDカードからデータが消えたとき、最初の行動を間違えると無料で取り戻せたはずのファイルが永久に失われます。逆に言えば、最初の判断さえ正しければ多くのケースは無料ソフトだけで解決できます。
この記事では、そのための判断基準と具体的な手順を整理します。
■ 4DDiG Free 公式サイト：https://x.gd/Zrlhrd
消えたデータが「まだそこにある」理由
削除やフォーマットを実行しても、写真ファイルはすぐに物理的に消去されるわけではありません。OSが行うのは「この領域はもう使っていい」という管理情報の書き換えだけで、実データはSDカード上に残っています。
つまりデータが消えた直後にSDカードへの書き込みを止めることが、唯一かつ絶対的な最優先事項です。Windowsが「フォーマットしますか？」と表示した場合も、必ず「キャンセル」を選んでください。フォーマットを実行すると書き込みが発生し、復元できるファイルの数が減ります。
無料復元が「できる場合」と「難しい場合」を分ける2つの条件
条件1：上書きの有無
削除・フォーマット後にそのSDカードで撮影を続けたかどうかが最大の分かれ目です。削除後の書き込み量が少ないほど、ファイルサイズに関わらず復元できる可能性が高まります。RAWか否かにかかわらず、気づいた時点でSDカードの使用を即座に止めることが最優先です。
条件2：物理障害の有無
カードリーダーに差してもパソコンが全く認識しない、端子の腐食や物理的な破損がある場合はソフトウェアでの対応は不可能です。「論理障害かつ上書きなし」であれば、無料ソフトで対応できる可能性が高いと判断してください。
カメラデータ復元ソフトを選ぶ3つの基準
「無料で復元できるソフト」は数多くありますが、カメラのデータを目的とする場合、次の3点で絞り込むことが現実的です。
(1) RAWフォーマットへの対応
カメラ向けに最低限チェックすべき形式はCanon（CR3/CR2）、Sony（ARW）、Nikon（NEF）、Fujifilm（RAF）、Panasonic（RW2）です。対応を明示していないソフトは避けてください。
(2) 無料版で実際に取り出せる容量
スキャン表示だけが無料で、取り出しには課金が必要な設計のソフトが多く存在します。RAW1枚を30MBと仮定すると「無料100MB」では3枚程度しか取り出せません。無料版で2GB以上復元できることが実用的な最低ラインです。
(3) プレビュー機能
取り出し前にサムネイルで確認できる機能は必須です。GUIのないコマンドラインツールはオプション設定のミスがリスクになります。
■ 4DDiG Free 公式サイト：https://x.gd/Zrlhrd
4DDiG Freeを使ったSDカードからの復元手順
上記3条件をすべて満たしているのが4DDiG Freeです。無料版で最大2GBの復元に対応し、CR3・ARW・NEF・RAFを含む2,000以上のファイル形式を検出できます。
AI技術による破損写真の修復機能も備えており、ファイルが見つかっても正常に開けない場合の補助手段としても有効です。
操作方法も次の通り、とても直感的なものとなっています。
■ 4DDiG Free 公式サイト：https://x.gd/Zrlhrd
はじめに
カメラのSDカードからデータが消えたとき、最初の行動を間違えると無料で取り戻せたはずのファイルが永久に失われます。逆に言えば、最初の判断さえ正しければ多くのケースは無料ソフトだけで解決できます。
この記事では、そのための判断基準と具体的な手順を整理します。
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消えたデータが「まだそこにある」理由
削除やフォーマットを実行しても、写真ファイルはすぐに物理的に消去されるわけではありません。OSが行うのは「この領域はもう使っていい」という管理情報の書き換えだけで、実データはSDカード上に残っています。
つまりデータが消えた直後にSDカードへの書き込みを止めることが、唯一かつ絶対的な最優先事項です。Windowsが「フォーマットしますか？」と表示した場合も、必ず「キャンセル」を選んでください。フォーマットを実行すると書き込みが発生し、復元できるファイルの数が減ります。
無料復元が「できる場合」と「難しい場合」を分ける2つの条件
条件1：上書きの有無
削除・フォーマット後にそのSDカードで撮影を続けたかどうかが最大の分かれ目です。削除後の書き込み量が少ないほど、ファイルサイズに関わらず復元できる可能性が高まります。RAWか否かにかかわらず、気づいた時点でSDカードの使用を即座に止めることが最優先です。
条件2：物理障害の有無
カードリーダーに差してもパソコンが全く認識しない、端子の腐食や物理的な破損がある場合はソフトウェアでの対応は不可能です。「論理障害かつ上書きなし」であれば、無料ソフトで対応できる可能性が高いと判断してください。
カメラデータ復元ソフトを選ぶ3つの基準
「無料で復元できるソフト」は数多くありますが、カメラのデータを目的とする場合、次の3点で絞り込むことが現実的です。
(1) RAWフォーマットへの対応
カメラ向けに最低限チェックすべき形式はCanon（CR3/CR2）、Sony（ARW）、Nikon（NEF）、Fujifilm（RAF）、Panasonic（RW2）です。対応を明示していないソフトは避けてください。
(2) 無料版で実際に取り出せる容量
スキャン表示だけが無料で、取り出しには課金が必要な設計のソフトが多く存在します。RAW1枚を30MBと仮定すると「無料100MB」では3枚程度しか取り出せません。無料版で2GB以上復元できることが実用的な最低ラインです。
(3) プレビュー機能
取り出し前にサムネイルで確認できる機能は必須です。GUIのないコマンドラインツールはオプション設定のミスがリスクになります。
■ 4DDiG Free 公式サイト：https://x.gd/Zrlhrd
4DDiG Freeを使ったSDカードからの復元手順
上記3条件をすべて満たしているのが4DDiG Freeです。無料版で最大2GBの復元に対応し、CR3・ARW・NEF・RAFを含む2,000以上のファイル形式を検出できます。
AI技術による破損写真の修復機能も備えており、ファイルが見つかっても正常に開けない場合の補助手段としても有効です。
操作方法も次の通り、とても直感的なものとなっています。