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2026年3月13日

＜報道関係者各位＞

＜Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 新CM発表会レポート＞

新CM出演・横浜流星さんが「先回りするAIフォン」を体験

演技へのこだわりが詰まったCMに「自分のやれる限りやった」撮影秘話も初告白

世界初搭載となる「プライバシーディスプレイ」にちなみ、「なんでも自由自在に操れるなら『時間』」

サムスン電子ジャパン株式会社は、2026年3月12日（木）に「Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 新CM発表会」を開催しました。

イベント当日は、Samsungのブランド理念への共感を背景に新CMに起用した、俳優の横浜流星さんがゲストとして登場。会場では、2026年3月12日初公開となる製品CM「プライバシーを、自由にコントロール」篇、Samsung GalaxyブランドCM「好きに、もっと、素直に。」篇の上映に加え、撮影時のエピソードについて語るトークセッションを実施しました。

さらに横浜さんには、2026年3月12日（木）より国内発売を開始した最新AIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」を実際に使用しながら、 日常をかつてないほど快適にしてくれる “先回りするAIフォン”がもたらすこれまでにないプレミアムな製品体験価値をお伝えいただきました。









■横浜流星さんが登壇！Samsung Galaxyとの共通点に「光栄です」と喜びのコメント

サムスン電子ジャパン常務・CMOの小林 謙一が登壇し、今回のCMは、横浜さんが持つ役への飽くなき探求心と、「好き」に真摯に向き合う姿勢が、Samsung Galaxyが長年探求し続けている、イノベーションを通じて新たな可能性を切り開く取り組みと深く共鳴したことから起用に至ったことを語りました。CMでは、『他社の視線を気にせず、自分の好きなことを突き詰め、自分の”好き”に素直になろう』というメッセージを横浜さんに表現いただいています。

横浜さんは今回のCM出演のオファーを受けた際の心境について聞かれると、「光栄に思います。自分がやってきたことがこのようなご縁に繋がって嬉しいです」と、これまで役者として真摯に向き合われてきた横浜さんらしい、謙虚で真っすぐな思いをお話されました。

■横浜さんがCM撮影秘話を初告白！一番印象に残ったシーンは「ピアノのシーン」

「とにかく自分のやれることをやった」とこだわったポイントも披露

登壇後、その場で上映されたCMを改めて見た感想として「映画的ですよね。ドラマ仕立てでブランドの世界観や新製品の魅力が詰まったCMだと思います。」と振り返られました。また、撮影現場で特に印象に残っているエピソードでは、ピアノのシーンを挙げられ、「作品で一度、ピアノを弾いたときは体で覚えたようなものでした。今回は音楽が前日くらいに届いたので、とにかく自分のできることをやって、現場でも指導の方につきっきりで見てもらって何とか形になりました」と語り、どんな時でも演技に真摯に向き合う姿勢を見せました。





■今日から発売の「Samsung Galaxy S26 Ultra」の新機能「Now Nudge」に思わず感動！

「プライベートの調整は自分でするのでとても助かるAI機能」と日常で使用シーンについて語る

発表会では、実際に横浜さんに「Samsung Galaxy S26 Ultra」の進化した機能を体験いただきました。まずは、Galaxy AIがリアルタイムで最適な提案を行う新機能「Now Nudge」を実演。横浜さんのスケジュール調整を 想定したテキストメッセージを受け取ると、AIが画面上のテキストから内容を読み取り自動でカレンダーアプリに入っている予定を提示する様子が披露されました。カレンダーアプリを行き来せずその場でスケジュール確認ができる便利さに、横浜さんも「すごい、先回りされていますね」と思わず驚きの表情に。続いて、「Samsung Galaxy S26 Ultraの画像を送ってほしい」というリクエストに対し、ギャラリーから候補をAIが自動抽出してくれ、画像を選択するだけでメッセージに返信ができる機能も体験。膨大なデータから瞬時に目的の1枚を見つけ出す精度の高さに、「『送って』と言われたときに数ある中から探し出すのが難しいので、その手間が省けるのは分自分の好きなことや仕事に集中できてありがたいです」と深く感心されていました。







■自由自在に見せるもの見せないものを操ることができるプライバシーディスプレイにちなみ、

横浜さんが自由自在にしたいものは『時間』

さらに、世界初*搭載となる「プライバシーディスプレイ」もステージ上で体験。画面をタップするだけで、横からの視線をブロックする実演が行われると、「自分はこの機能を使う機会がかなり多いと思います」と確信した様子。「周囲を気にせずメッセージを確認できる一方で、1人の時にはオフにして鮮明な画面を楽しめる。非常に画期的で素晴らしい機能ですね」と太鼓判を押されました。

「プライバシーディスプレイ」はシーンに応じてオンオフ切替可能であることにちなみ、“自由自在に操りたいもの”をお聞きすると、ゲストの横浜流星さんは、自身の俳優活動を振り返りながら「時間」を挙げました。横浜さんは「時間を自由自在に操ることができたら、作品や役に時間をかけてより追求することができるのに、と日々思っている」と吐露。

役作りについても、「やればやるほどもっと追求したくなる。もっとその役を生きるためには時間が必要だと思っている」と、ストレートな言葉で表現。常にクオリティを妥協しない姿勢が垣間見えました。

*モバイル業界におけるディスプレイ構造として世界初。 2026年2月26日時点メーカー調べ



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■ハード・ソフトの両面で進化したSamsung Galaxy S26シリーズ！

“先回りするAI”による新しいスマートフォン体験を提案

イベント内では、サムスン電子ジャパン プロダクト担当 久慈 恭平より、Samsung Galaxy S26シリーズの製品プレゼンテーションを実施し、今回の新モデルについて、ハードウェア・ソフトウェアの両面において革新的な進化を遂げたことを紹介しました。

約81%の人が「AIに価値を見出している」一方で、約85％のユーザーが「使いこなせていない」「活用が難しい」と感じているという調査結果にも触れ、AI活用にはまだ大きなギャップがあると説明。

AIを徹底的に突き詰めてきた企業として、このギャップを埋めるべく、「ユーザーがAIを使いこなす」のではなく、「AIがユーザーの行動を理解し、自ら次のステップを提案する」という新しい体験を目指すことを語りました。

簡単で手間いらず、ユーザーの行動を先回りしてサポートする“先回りするAIフォン”として、新たなスマートフォン体験を提案しました。







■新CM概要

「プライバシーを、自由にコントロール」篇

・出演 ：横浜流星

・放映開始日 ：2026年3月12日（木）

・放送地域 ：全国

・動画公開 URL ：https://youtu.be/2PJkDsW_QVw

｢好きに、もっと、素直に。」篇

・出演 ：横浜流星

・放映開始日 ：2026年3月12日（木）

・放送地域 ：全国

・動画公開 URL ：https://www.youtube.com/watch?v=79qG8zZ58XE

■新動画公開先

3月12日(木)より下記メディアにて、順次公開いたしました。

Samsung Japan公式X (https://x.com/SamsungJPN)

Samsung Japan公式Instagram (@samsungjpn)

Samsung Japan公式YouTube (https://www.youtube.com/galaxymobilejapan)

■「Samsung Galaxy S26 Ultra」

「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォンです。

特にモバイル業界初となるプライバシーディスプレイ※はスマートフォンにおけるプライバシー保護のあり方を根本から変える革新的なディスプレイ技術です。ピクセル単位で光の拡散を制御することで周囲からの視認を抑えつつ、ユーザーには鮮明で明るく快適な表示を保ちます。従来の貼り付けるタイプののぞき見防止フィルムとは異なり、オフ時にはあらゆる角度から本来の視認性を維持し、オンにすると45度を超える横方向からの視認を制限します。電車やバスなどの公共交通機関やカフェ、エレベーターなどの共有スペースでプライバシーが守られる最新技術です。

※プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。