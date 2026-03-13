航空券付きアラスカ氷河クルーズ10日間を販売開始 2026年5月～9月「ノルウェージャン・アンコール」で巡る 世界遺産グレーシャーベイ寄港航路 329,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年5月～9月出発、ノルウェージャンクルーズラインの大型客船「ノルウェージャン・アンコール」で巡るアラスカ氷河クルーズ10日間（東京〈羽田または成田〉発着）の販売を本日より開始いたします。本ツアーは添乗員なしで、2名様催行の航空券付きクルーズツアーです。現在実施中の「春の先取り大セール」対象商品として販売しております。
■世界遺産グレーシャーベイ国立公園を巡るアラスカクルーズ
本クルーズはアメリカ・シアトルを発着港とし、アラスカの大自然を満喫できる人気の氷河クルーズです。世界遺産に登録されているグレーシャーベイ国立公園を航行するほか、アラスカ州都ジュノーやゴールドラッシュの歴史が残るスキャグウェイ、トーテムポール文化で知られるケチカンなどの寄港地を巡ります。
航海中は雄大な氷河や雪山の景観を楽しめるほか、クジラ、ラッコ、アザラシ、ハクトウワシなどアラスカならではの野生動物に、運が良ければ出会えるチャンスもあります。世界屈指の大自然を体感できるベストシーズンの航路です。
■大型客船「ノルウェージャン・アンコール」
本クルーズで利用する「ノルウェージャン・アンコール」は、2019年就航、総トン数169,145トン、乗客定員約4,000名を誇る大型客船です。
船内には、360度の絶景を楽しめるオブザベーション・ラウンジ、洋上最大級のゴーカートレース場、レーザータグ、ブロードウェイスタイルのショー、多彩なレストランやバーなど充実した施設があり、航海中もさまざまなエンターテインメントを楽しめます。またノルウェージャンクルーズならではの「フリースタイルクルージング」により、ドレスコードに縛られず自由なスタイルで食事や船内生活を楽しめる点も魅力です。
■シアトル直行便航空券付きでご参加しやすいアラスカクルーズ
本ツアーは東京（羽田または成田）発着のシアトル直行便航空券付きクルーズツアーとなっており、海外クルーズ初心者の方にも参加しやすい内容です。（現地移動やホテル利用代は別途）
旅行代金は内側329,800円～、バルコニー629,800円（2名1室利用時・大人1名あたり）です。
クルーズ中は、船内での食事、船内エンターテインメント、船内施設利用などが含まれています。快適な船旅を楽しみながら、アラスカの大自然を満喫する10日間のクルーズをご体験いただけます。
■コース詳細： ノルウェージャン アンコール号で行く アラスカ氷河クルーズ 10日間
https://www.best1cruise.com/B/NCL/B1T__NCL_NCLAC_10D_NRT_HND_110012.html
■2026年出発日 （下記日程よりお選びいただけます）
5月3日・10日・17日・24日・31日
6月7日・14日・21日・28日
7月5日・12日・19日・26日
8月2日・9日・16日・23日・30日
9月6日・13日・20日・27日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344121/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
■世界遺産グレーシャーベイ国立公園を巡るアラスカクルーズ
本クルーズはアメリカ・シアトルを発着港とし、アラスカの大自然を満喫できる人気の氷河クルーズです。世界遺産に登録されているグレーシャーベイ国立公園を航行するほか、アラスカ州都ジュノーやゴールドラッシュの歴史が残るスキャグウェイ、トーテムポール文化で知られるケチカンなどの寄港地を巡ります。
航海中は雄大な氷河や雪山の景観を楽しめるほか、クジラ、ラッコ、アザラシ、ハクトウワシなどアラスカならではの野生動物に、運が良ければ出会えるチャンスもあります。世界屈指の大自然を体感できるベストシーズンの航路です。
■大型客船「ノルウェージャン・アンコール」
本クルーズで利用する「ノルウェージャン・アンコール」は、2019年就航、総トン数169,145トン、乗客定員約4,000名を誇る大型客船です。
船内には、360度の絶景を楽しめるオブザベーション・ラウンジ、洋上最大級のゴーカートレース場、レーザータグ、ブロードウェイスタイルのショー、多彩なレストランやバーなど充実した施設があり、航海中もさまざまなエンターテインメントを楽しめます。またノルウェージャンクルーズならではの「フリースタイルクルージング」により、ドレスコードに縛られず自由なスタイルで食事や船内生活を楽しめる点も魅力です。
■シアトル直行便航空券付きでご参加しやすいアラスカクルーズ
本ツアーは東京（羽田または成田）発着のシアトル直行便航空券付きクルーズツアーとなっており、海外クルーズ初心者の方にも参加しやすい内容です。（現地移動やホテル利用代は別途）
旅行代金は内側329,800円～、バルコニー629,800円（2名1室利用時・大人1名あたり）です。
クルーズ中は、船内での食事、船内エンターテインメント、船内施設利用などが含まれています。快適な船旅を楽しみながら、アラスカの大自然を満喫する10日間のクルーズをご体験いただけます。
■コース詳細： ノルウェージャン アンコール号で行く アラスカ氷河クルーズ 10日間
https://www.best1cruise.com/B/NCL/B1T__NCL_NCLAC_10D_NRT_HND_110012.html
■2026年出発日 （下記日程よりお選びいただけます）
5月3日・10日・17日・24日・31日
6月7日・14日・21日・28日
7月5日・12日・19日・26日
8月2日・9日・16日・23日・30日
9月6日・13日・20日・27日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344121/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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