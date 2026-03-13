キングオブコント王者らがコメディの聖地シカゴ「Second City」へ！ AI英語学習アプリ「TORAbit」が芸人の夢をオーダーメイドで全面サポート
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が展開する英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」は、多言語お笑いプロジェクト「OWARAI」と提携し、2026年3月に開催されるアメリカ・シカゴ公演に向け、出演芸人たちの英語力向上をAI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」により全面サポート。AI技術によるオーダーメイド学習で、芸人たちの世界挑戦をサポートいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344112/images/bodyimage1】
■AI英語学習アプリTORAbitが芸人の英語力をサポートする背景
言語の壁を越える、YouTubeから「生舞台」への進化
これまで20組以上のコントを7言語にローカライズし、日本のお笑いを世界に発信している「OWARAI」プロジェクト。その次なるステージは、映像ではなくリアルで挑むアメリカ・シカゴ公演です。伝説の劇場「Second City」で現地観客を爆笑させるには、字幕に頼らない、リアルタイムの言葉の力が不可欠となります。
克服すべきは「言葉のスピード」と「独特の間（ま）」
精緻な構成を誇る日本のお笑いにおいて、海外現地の空気を掴むには「発話のスピード」、そして笑いを生む「コンマ数秒の間」を英語でも再現することです。日米のコメディ経験を持つバイリンガル芸人が台本を監修し、その監修された台本の練習をAI英語学習アプリ「TORAbit」を使い、徹底した反復練習やスキマ時間での効率的な学習法として提供。今回、英語コーチングの知見を活かし、AI英語学習アプリ「TORAbit」内に芸人一人ひとりの「持ちネタ専用コンテンツ」をオーダーメイドで構築。芸人ごとの独特な言い回しやキャラクターを壊さず、英語でも「その人らしさ」がでるように、瞬間英作文ではネタの即応力、シャドーイングでは笑いのリズムを以下の手法でサポートしています。
● 瞬間英作文： 監修された英語台本をベースに、ネタ独特の表現を瞬時に英語で出すトレーニング
● シャドーイング：英語台本すべてに英語独特の音声変化を色付け。その音声変化を確認しながらシャドーイングすることでネイティブの話す正しい音と意味を紐づけながら練習しリスニング力と英語の音に慣れる練習をする。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344112/images/bodyimage2】
▲芸人さん専用のコンテンツ
■ 今後の展望
当社は「TORAbit」を通じて、日本が誇るエンターテインメントコンテンツのグローバル展開を語学の側面からサポートし続けます。また今回のシカゴ公演の舞台裏、および芸人たちの英語力向上プロセスもYouTube等でお届けし、トライズはこれからも、海外での活躍に挑戦するエンターテイナーの英語学習を積極的にサポートして参ります。
■公演概要
・公演名：「THE BEST COMEDY “OWARAI” from JAPAN in English」
・日程：2026年3月19日(木) 午後9時～午後10時（中部標準時）
3月21日（土） 午後4時00分～午後5時00分（中部標準時）
3月21日（土） 午後9時30分～午後10時30分（中部標準時）
3月22日（日） 午後4時00分～午後5時00分（中部標準時）
3月22日（日） 午後9時00分～午後10時00分（中部標準時）
・公演時間：60分
・会場：シカゴ セカンド・シティ （230 W. North Ave., Piper's Alley, Chicago, IL 60614, United States）「de Maat Studio Theatre」
・内容：日本の実力派コント師12人のコントを、英語で披露するお笑いライブ
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■AI英語学習アプリTORAbitが芸人の英語力をサポートする背景
言語の壁を越える、YouTubeから「生舞台」への進化
これまで20組以上のコントを7言語にローカライズし、日本のお笑いを世界に発信している「OWARAI」プロジェクト。その次なるステージは、映像ではなくリアルで挑むアメリカ・シカゴ公演です。伝説の劇場「Second City」で現地観客を爆笑させるには、字幕に頼らない、リアルタイムの言葉の力が不可欠となります。
克服すべきは「言葉のスピード」と「独特の間（ま）」
精緻な構成を誇る日本のお笑いにおいて、海外現地の空気を掴むには「発話のスピード」、そして笑いを生む「コンマ数秒の間」を英語でも再現することです。日米のコメディ経験を持つバイリンガル芸人が台本を監修し、その監修された台本の練習をAI英語学習アプリ「TORAbit」を使い、徹底した反復練習やスキマ時間での効率的な学習法として提供。今回、英語コーチングの知見を活かし、AI英語学習アプリ「TORAbit」内に芸人一人ひとりの「持ちネタ専用コンテンツ」をオーダーメイドで構築。芸人ごとの独特な言い回しやキャラクターを壊さず、英語でも「その人らしさ」がでるように、瞬間英作文ではネタの即応力、シャドーイングでは笑いのリズムを以下の手法でサポートしています。
● 瞬間英作文： 監修された英語台本をベースに、ネタ独特の表現を瞬時に英語で出すトレーニング
● シャドーイング：英語台本すべてに英語独特の音声変化を色付け。その音声変化を確認しながらシャドーイングすることでネイティブの話す正しい音と意味を紐づけながら練習しリスニング力と英語の音に慣れる練習をする。
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▲芸人さん専用のコンテンツ
■ 今後の展望
当社は「TORAbit」を通じて、日本が誇るエンターテインメントコンテンツのグローバル展開を語学の側面からサポートし続けます。また今回のシカゴ公演の舞台裏、および芸人たちの英語力向上プロセスもYouTube等でお届けし、トライズはこれからも、海外での活躍に挑戦するエンターテイナーの英語学習を積極的にサポートして参ります。
■公演概要
・公演名：「THE BEST COMEDY “OWARAI” from JAPAN in English」
・日程：2026年3月19日(木) 午後9時～午後10時（中部標準時）
3月21日（土） 午後4時00分～午後5時00分（中部標準時）
3月21日（土） 午後9時30分～午後10時30分（中部標準時）
3月22日（日） 午後4時00分～午後5時00分（中部標準時）
3月22日（日） 午後9時00分～午後10時00分（中部標準時）
・公演時間：60分
・会場：シカゴ セカンド・シティ （230 W. North Ave., Piper's Alley, Chicago, IL 60614, United States）「de Maat Studio Theatre」
・内容：日本の実力派コント師12人のコントを、英語で披露するお笑いライブ